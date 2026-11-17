18 ноября в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Ямайка. Начало игры — в 05:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Мексика
Турнирное положение: Команда борется за победу в турнире. В первом четвертьфинальном поединке уступила ямайцам.
При этом Мексика в пяти осенних матчах добыла всего две ничьи при трех поражениях. Команда отличилась четырьмя забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Ямайке — 2:3.
До того Мексика была бита чилийцами — 0:2, да и поединок со сборной США завершился коллизией — 0:3. Команда уступила в трех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Мексика нынче находится на моральном спаде, не побеждая уже фактически пять месяцев.
При этом Мексика в пяти последних очных поединках с ямайцами добыла две победы при одном поражении. В составе команды имеется ряд качественных исполнителей, среди которых особенно выделяется форвард Хулиан Киньонес. В первой встрече с ямайцами на его счету один забитый мяч.
Команда явно активно понесется к воротам соперника. Киньонес и компания намерены доказать случайность коллизии в первой встрече.
Ямайка
Турнирное положение: Команда с трудом пробилась в плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ.
При этом Ямайка в четырех турах группового этапа разжилась семью очками. А вот забить удалось шесть мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть мексиканцев — 3:2.
До того Ямайка расписала мировую с Гондурасом — 1:1, а вот несколько ранее нанесла поражение Сальвадору — 2:0. Ямайцы не проигрывали в трех последних поединках.
Состояние команды: Ямайка ныне находится в приличных кондициях, к тому же окрылены победой над Мексикой.
При этом Ямайка в кадровом аспекте выглядит достаточно симпатично, вот только тылы команды нередко совершают сбои. К тому же до недавней виктории ямайцы дважды кряду уступили Мексике. Да и в первом поединке команда едва не упустила верную победу: ведя в счете 3:0, ямайцы затем пропустили дважды.
И уж точно команда будет действовать строго по результату первой встречи. Оппонент переживает сложные времена, чем и постараются воспользоваться ямайцы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в 13.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.48, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.60.
Прогноз: Мексиканцам срочно нужно побеждать, тогда как ямайцы способны подловить соперника на контратаках.
Ставка: Обе забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Мексиканцы уступили в трех своих последних матчах
- Ямайка не уступила в трех последних поединках
- Мексика в кадровом плане выглядит предпочтительнее оппонента
- Мексиканцы в трех последних матчах пропустили 8 мячей
- Ямайка до последней виктории уступила мексиканцам дважды кряду