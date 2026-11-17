18 ноября в 1/4 финала плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ по футболу сыграют Мексика и Ямайка. Начало игры — в 05:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

Мексика

Турнирное положение: Команда борется за победу в турнире. В первом четвертьфинальном поединке уступила ямайцам.

При этом Мексика в пяти осенних матчах добыла всего две ничьи при трех поражениях. Команда отличилась четырьмя забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Ямайке — 2:3.

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До того Мексика была бита чилийцами — 0:2, да и поединок со сборной США завершился коллизией — 0:3. Команда уступила в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Мексика нынче находится на моральном спаде, не побеждая уже фактически пять месяцев.

При этом Мексика в пяти последних очных поединках с ямайцами добыла две победы при одном поражении. В составе команды имеется ряд качественных исполнителей, среди которых особенно выделяется форвард Хулиан Киньонес. В первой встрече с ямайцами на его счету один забитый мяч.

Команда явно активно понесется к воротам соперника. Киньонес и компания намерены доказать случайность коллизии в первой встрече.

Ямайка

Турнирное положение: Команда с трудом пробилась в плей-офф дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ.

При этом Ямайка в четырех турах группового этапа разжилась семью очками. А вот забить удалось шесть мячей при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть мексиканцев — 3:2.

До того Ямайка расписала мировую с Гондурасом — 1:1, а вот несколько ранее нанесла поражение Сальвадору — 2:0. Ямайцы не проигрывали в трех последних поединках.

Состояние команды: Ямайка ныне находится в приличных кондициях, к тому же окрылены победой над Мексикой.

При этом Ямайка в кадровом аспекте выглядит достаточно симпатично, вот только тылы команды нередко совершают сбои. К тому же до недавней виктории ямайцы дважды кряду уступили Мексике. Да и в первом поединке команда едва не упустила верную победу: ведя в счете 3:0, ямайцы затем пропустили дважды.

И уж точно команда будет действовать строго по результату первой встречи. Оппонент переживает сложные времена, чем и постараются воспользоваться ямайцы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в 13.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.48, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.60.

Прогноз: Мексиканцам срочно нужно побеждать, тогда как ямайцы способны подловить соперника на контратаках.

2.10 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Мексика — Ямайка принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Мексика — Ямайка принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт