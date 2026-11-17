17 ноября в 6-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Ирландия и Косово. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Ирландия

Турнирное положение: Ирландия бьется за вторую строчку. На текущий момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом Ирландия в пяти матчах добыла всего пять очков. Команда отличилась шестью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Австрии — 0:1.

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До того Ирландия подписала мировую с Израилем — 1:1, а вот еще один поединок с Австрией завершился боевым паритетом — 2:2. Команда не побеждает в трех матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Ирландия нынче находится не в лучшем моральном состоянии, однако должна непременно побеждать косоваров.

При этом Ирландия дома еще не добыла ни одной победы. Долг перед собственными болельщиками имеется. Плюс поражение в первой встрече от косоваров получилось весьма досадным. Так что пора бы максимально включиться лидеру атак ирландцев Трою Парротту! Пока на его счету четыре забитых мяча в Лиге наций.

Команда явно активно понесется в атаку. Ирландцев устроит исключительно победа, да и забивать в их составе есть кому!

Косово

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.

При этом Косово в пяти турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось три мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разошлась миром с израильтянами — 0:0.

До того Косово расписала мировую с Австрией — 1:1, а вот несколько ранее еще раз сыграла вничью с Израилем — 0:0. Косовары в среднем забивают реже одного мяча за матч.

Состояние команды: Косово ныне находится не в лучшем психологическом состоянии, не побеждая в четырех поединках кряду.

При этом Косово имеет заметные проблемы в плане реализации. Состав команды по именам выглядит симпатично, к тому же в последнем туре ее устроит даже ничья. Вот только в двух своих гостевых матчах косовары добыли всего лишь один зачетный балл.

И уж точно команда будет действовать с явной оглядкой на тылы. Косовары в среднем пропускают меньше одного мяча за матч.

На что ставят в матче Ирландия — Косово Букмекерские коэффициенты на матч Ирландия — Косово: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирландия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 3.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.40, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.53.

Прогноз: Ирландцам срочно нужно побеждать, к тому же в их составе имеется острый форвард Парротт.

2.10 Победа Ирландии Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Ирландия — Косово позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа Ирландии за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.40 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Ирландия — Косово принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдёт