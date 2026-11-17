17 ноября в 6-м туре дивизиона B Лиги наций по футболу сыграют Ирландия и Косово. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Ирландия
Турнирное положение: Ирландия бьется за вторую строчку. На текущий момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы.
При этом Ирландия в пяти матчах добыла всего пять очков. Команда отличилась шестью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Австрии — 0:1.
До того Ирландия подписала мировую с Израилем — 1:1, а вот еще один поединок с Австрией завершился боевым паритетом — 2:2. Команда не побеждает в трех матчах кряду.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Ирландия нынче находится не в лучшем моральном состоянии, однако должна непременно побеждать косоваров.
При этом Ирландия дома еще не добыла ни одной победы. Долг перед собственными болельщиками имеется. Плюс поражение в первой встрече от косоваров получилось весьма досадным. Так что пора бы максимально включиться лидеру атак ирландцев Трою Парротту! Пока на его счету четыре забитых мяча в Лиге наций.
Команда явно активно понесется в атаку. Ирландцев устроит исключительно победа, да и забивать в их составе есть кому!
Косово
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона B Лиги наций.
При этом Косово в пяти турах разжилась шестью очками. А вот забить удалось три мяча при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разошлась миром с израильтянами — 0:0.
До того Косово расписала мировую с Австрией — 1:1, а вот несколько ранее еще раз сыграла вничью с Израилем — 0:0. Косовары в среднем забивают реже одного мяча за матч.
Состояние команды: Косово ныне находится не в лучшем психологическом состоянии, не побеждая в четырех поединках кряду.
При этом Косово имеет заметные проблемы в плане реализации. Состав команды по именам выглядит симпатично, к тому же в последнем туре ее устроит даже ничья. Вот только в двух своих гостевых матчах косовары добыли всего лишь один зачетный балл.
И уж точно команда будет действовать с явной оглядкой на тылы. Косовары в среднем пропускают меньше одного мяча за матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирландия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 3.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.40, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.53.
Прогноз: Ирландцам срочно нужно побеждать, к тому же в их составе имеется острый форвард Парротт.
Ставка: Победа Ирландии за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Косовары в среднем забивают меньше одного мяча за матч
- Ирландия забивает в среднем больше гола за матч
- Косовары не побеждали в четырех последних поединках
- Ирландцы уже два года не проигрывают в родных стенах
- Косовары в двух выездных поединках добыли всего один балл