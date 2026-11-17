Выйдет ли Венгрия в элитный дивизион?

прогноз на дуэль за выход в элитный дивизион Лиги наций, ставка за 1.85

17 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Венгрия и Северная Ирландия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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Венгрия

Турнирное положение: Венгрия перед заключительным туром текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с 10-ю очками в активе.

Команда на один балл отстаёт от лидирующей Северной Ирландии, а также на шесть пунктов опережает третью в таблице Украину и на восемь — аутсайдера Грузию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выездном поле переиграла Грузию — 2:0.

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах одержала победу над Украиной (2:1).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированы — Барань, Лукач, Суч и Тот, дисквалифицированы — Орбан и Виталиш.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Венгрия выиграла, а в четырех последних — ни разу не проиграла.

Это отличная форма, чтобы хозяева рассчитывали на три очка, особенно если помнить об их преимуществе в классе, а также поддержке родных трибун.

Пять голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после пяти туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 2, набрав 11 очков.

Команда на один балл опережает ближайшего преследователя и нынешнего соперника, Венгрию, и на шесть — третью в квартете Украину, а также на восемь пунктов — аутсайдера Грузию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Украиной (1:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже набрал только один балл, когда снова в домашних стенах сыграла вничью с Грузией (0:0).

Не сыграют: травмированы — Баллард, Брэдли, Макдоннелл, О'Нилл и Тоул, дисквалифицирован — Донли.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Северная Ирландия ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Данные результаты сулят гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, пусть даже и на выезде, тем более если помнить об их нынешней силе.

Сиарон Браун — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

На что ставят в матче Венгрия — Северная Ирландия Букмекерские коэффициенты на матч Венгрия — Северная Ирландия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Венгрия выиграла

в четырех из пяти последних матчей Северной Ирландии забивали меньше двух голов

в пяти последних матчах Северная Ирландия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья — в 3.30, успех Северной Ирландии — в 4.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.40 и 1.53.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяева выиграли, сила их соперника обещает стать решающим фактором.

1.85 Северная Ирландия не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Венгрия — Северная Ирландия позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Северная Ирландия не проиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше двух мячей, поскольку такой сценарий был реализован в четырех из пяти последних матчей Северной Ирландии.

2.60 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Венгрия — Северная Ирландия позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.60