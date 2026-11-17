17 ноября в 6-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Уэльс и Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Уэльс

Турнирное положение: Уэльс уже не поднимется выше нынешней позиции. На текущий момент команда пребывает на 4-м месте турнирной таблицы.

При этом Уэльс в пяти матчах добыл лишь три зачетных балла. Команда отличилась тремя забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив Норвегии — 1:3.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того Уэльс потерпел поражение от датчан — 0:1, а вот еще один поединок с норвежцами завершился успехом — 2:1. Команда уступила в двух матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Уэльс нынче находится на морально-психологическом спаде, к тому же забивает уж чересчур натужно.

При этом Уэльс традиционно неудачно противостоит португальцам. Все три очных поединка были проиграны, причем в них команда не забила ни одного мяча. Валлийцы и сейчас не преуспевают в плане креатива, да и турнирная мотивация на последний тур стремится к нулю.

Команда явно не будет особенно надрываться. Валлийцы наверняка изберут на матч оборонительную тактику, в успешной реализации которой вряд ли преуспеют.

Португалия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы дивизиона A Лиги наций.

При этом Португалия в пяти турах разжилась 12 очками. А вот забить удалось десять мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям уступила датчанам — 1:4.

До того Португалия сумела одолеть Норвегию — 2:1, а вот несколько ранее расправилась с той же Данией — 4:2. Португальцы до последней зычной коллизии победили четыре раза подряд.

Состояние команды: Португалия ныне находится не в лучшем состоянии, к тому же уже ощутила уход из сборной вожака Криштиану Роналду.

При этом Португалия имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. В последнем туре команда пропустила столько же, сколько за четыре предыдущих матча Лиги наций. Теперь интересно, кто взвалит на себя роль тягача португальских атак. Быть может, сверкнет новыми красками Гонсалу Рамуш?!

И уж точно португальцы постараются реабилитироваться за пощёчину от датчан. Для того, чтобы не переживать об итоговой первой позиции, португальцам хватит даже ничьей.

На что ставят в матче Уэльс — Португалия Букмекерские коэффициенты на матч Уэльс — Португалия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в 7.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Португальцы постараются реабилитироваться за последнюю неудачу, тогда как валлийцы способны подловить соперника на контратаках.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Уэльс — Португалия принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

4.33 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.33 на матч Уэльс — Португалия принесёт прибыль 3330₽, общая выплата — 4330₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 4.33.

Пять причин, почему ставка зайдёт