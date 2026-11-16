В минувшие выходные состоялись турниры PFL и UFC. Оба ивента закончились бескомпромиссными боями за титул в тяжелом весе. Вспомним самые яркие моменты минувшего уикенда

Борич остановил Магомедшарипова

В предварительном карде турнира PFL в Дубае 14 ноября зрители увидели драматичную развязку с участием талантливого российского проспекта Хасана Магомедшарипова. Против него вышел экс-претендент на титул Bellator в полулегком весе Адам Борич.

На старте встречи Хасан встретил визави эффектной вертушкой и отправил венгерского бойца на настил после обоюдного размена ударами. Магомедшарипов бросился развивать свой успех в партере, однако совершил роковую ошибку при попытке зайти в гард.

Борич мгновенно воспользовался моментом, плотно закинув треугольник на шею российского спортсмена. Хасан отказался сдаваться, но после серии тяжелых ударов локтями и панчей изнутри рефери остановил бой на отметке 4:17 первого раунда. Так россиянин впервые проиграл в своей карьере.

Попов наказал болтливого Рахмани

HEAVYWEIGHT CLASH! | Oleg Popov v Pouya Rahmani — Fight Highlights | PFL Dubai

Одним из самых ожидаемых событий карда PFL стало столкновение победителя Гран-при Олега Попова с непобежденным тяжеловесом Пуйей Рахмани. Лига активно продвигала иранского спортсмена в качестве новой мировой звезды, но опытный россиянин быстро разрушил эти амбициозные планы.

После коротких разменов в стойке Попов грамотно ушел от прохода соперника, потряс его и уверенно перевел на настил. На земле российский боец устроил настоящий мастер-класс, методично разбивая оппонента локтями и хаммерфистами.

Рахмани с огромным трудом вернулся в стойку, но Олег практически мгновенно вновь уложил его на канвас, не оставляя ни малейшего шанса. Во втором и третьем раундах изнуренный иранец окончательно выбился из сил, принимая колоссальный урон в партере.

Попов перебил соперника со счетом 115 против 14. Судьи выставили разгромные оценки 30–25, 30–26 и 30–27 в пользу 34-летнего россиянина, нанесшего Рахмани первое поражение.

Смена короля в Дубае

Вадим Немков globallookpress.com

Главным событием турнира PFL стало российское дерби тяжеловесов в битве за титул. Обладатель пояса Вадим Немков вышел в октагон против своего одноклубника Сергея Билостенного. В первом раунде чемпион провел успешный тейкдаун и забрался в маунт, но претендент выбрался из опасного положения.

Начиная со второй пятиминутки, ход поединка полностью изменился благодаря феноменальной защите Сергея от борьбы и его снайперской работе в стойке. Билостенный уверенно считывал действия Немкова, разбивая его джебами, правыми прямыми и лоу-киками.

По итогам пяти изнурительных раундов судьи единогласно отдали победу Сергею со счетом 49–46 и дважды 48–47. Это поражение прервало десятилетнюю беспроигрышную серию Немкова из 14-ти побед подряд.

Скандальная ничья Холлэнда и Медича

Кевин Холлэнд (слева) globallookpress.com

Переносимся на турнир UFC 334, где в основном карде сошлись представители топ-15 полусреднего веса Кевин Холлэнд и Урош Медич. Поединок обещал быстрый финиш, но растянулся на все три раунда и обернулся одним из самых громких судейских скандалов года.

В первом отрезке Холлэнд был максимально близок к победе удушающим приемом Д’Арс. Во втором раунде ситуация для сербского бойца усугубилась еще сильнее после двух запрещенных ударов ниже пояса.

Рефери справедливо снял с Медича один балл, а Холлэнд продолжил уверенно забирать эпизоды в стойке. В финальной пятиминутке Урош пошел ва-банк и потряс американца тяжелыми попаданиями, но финишировать его так и не смог.

Когда Брюс Баффер зачитывал результат , трибуны «Мэдисон Сквер Гарден» замерли от шока: 29–27 в пользу Медича и дважды 28–28. Судьи зафиксировали ничью решением большинства, лишив Кевина заслуженной победы.

Под свист трибун: Борральо уверенно залежал Белгаруи

Кайо Борральо globallookpress.com

В следующем поединке основного карда UFC 334 пятый номер рейтинга средневесов Кайо Борральо встретился с Юсри Белгаруи. Уже в первом раунде бразилец стянул бывшего претендента на титул GLORY на канвас и монотонно залеживал его в партере.

Во втором и третьем раундах картина боя практически не менялась. Борральо оформил рекордные для себя пять тейкдаунов за поединок, продолжая удерживать визави на нижнем этаже.

По итогам скучнейшего противостояния, все трое судей единогласно отдали победу Борральо со счетом 30–27. Впрочем, после столь незрелищного выступления позиции Кайо в очереди за чемпионским поясом вряд ли стали прочнее.

Кризис идей Аманды Нуньес

Аманда Нуньес globallookpress.com

В со-главном событии вечера UFC 334 зрители увидели долгожданное возвращение Аманды Нуньес после трехлетнего перерыва в карьере. Легендарная бразильянка попыталась отобрать чемпионский пояс в легчайшем весе у Кайлы Харрисон.

На старте боя Нуньес выглядела превосходно, перебивая американку джебами и двойками. Однако по ходу поединка «Львица» совершила серию необъяснимых тактических ошибок, раз за разом самостоятельно инициируя борьбу в клинче.

Развязка наступила в четвертом отрезке, когда Харрисон поймала удар ногой уставшей Нуньес и мгновенно перевела ее на настил. Американка быстро забрала спину и провела удушающий прием сзади на отметке 1:29. Так Нуньес потерпела досрочное поражение, проиграв битву за звание величайшего бойца среди женщин.

Хокит едва не совершил невозможное

Джош Хокит globallookpress.com

Кульминацией недели стал пятираундовый титульный триллер в тяжелом весе между чемпионом Сирилом Ганом и Джошем Хокитом. Американец с первых секунд задал безумный темп. Ган был явно не готов к такому прямолинейному напору, но все же избежал длительной борьбы, попутно донеся до цели с десяток точных попаданий.

А вот во втором и третьем раундах ситуация для чемпиона стала критической. Сирил тяжело дышал, замедлился и пропускал многочисленные удары. Лицо француза было разбито, а неутомимый Хокит продолжал давить, пробивая опасные локти в клинче.

Казалось, сенсация неизбежна, и претендент вот-вот финиширует Гана. Но в чемпионских раундах француз проявил характер: перестал убегать от соперника и подключил разрушительные колени по корпусу в клинчах.

Так Сирил уверенно забрал концовку и победил единогласным решением со счетом 48:47. После исторической рубки оба были доставлены в госпиталь, попутно получив заслуженный бонус в 100 тысяч долларов за лучший бой вечера.