В ночь с 7 на 8 ноября пройдет турнир UFC Vegas 124. В главном событии вечера в тяжелом весе встретятся Джонни Уокер и Вальдо Кортес-Акоста

Бои предварительного карда

1. Томас Петерсен в тяжелом весе подерется с Габриэлем Лоуренсо

2. Митч Рапосо в наилегчайшем дивизионе сразится с Маркосом Дегли

3. Присцила Качоэйра в наилегчайшем весе встретится с Ниной Милошевич

4. Оливер Шмид в легчайшем дивизионе проведет бой с Кейчиро Накамурой

5. Жозе Делано в полулегком весе подерется с Муртазали Магомедовым

6. Андре Петроски в среднем дивизионе встретится с Мантасом Кондратавичусом

7. Карине Силва в наилегчайшем весе проведет бой с Габриэллой Фернандес

8. Хосе Энрике в полусреднем дивизионе сразится с Джонни Парсонсом.

Johnny Walker vs Mick Parkin | FULL FIGHT | UFC Vegas 124

Бои основного карда

Откроют основной кард представители полутяжелого веса Билли Элекана и бразильский новичок Лукас Фернандо. Американский боец попробует добыть четвертую викторию подряд в UFC и приблизиться к топ-15, тогда как его визави нацелен ярко показать себя после успешного дебюта.

Элекана подошел к противостоянию после победы над Джуниором Тафой, которого он заставил сдаться во втором раунде. Ранее Билли справился с Кевином Кристианом и Ибо Асланом, проявив хорошие борцовские навыки.

Фернандо триумфально дебютировал в UFC в августе, победив техническим нокаутом в третьем раунде Рафаэля Тобиаса. В целом, форма бразильца внушает доверие — 5 побед кряду, правда только одна на этом отрезке была в UFC.

Элекане вновь предстоит задействовать весь борцовский арсенал и сближаться для переводов на настил. Если Фернандо заблокирует проходы в ноги, то переиграет оппонента в стойке за счет прессинга и тяжелых ударов.

Следом в октагон выйдут полусредневесы Сок Хен Ко и переживающий не самые лучшие времена Веллингтон Турман. Южнокорейский спортсмен настроен реабилитироваться после недавней осечки.

Сок Хен Ко проиграл последний поединок Жан-Полю Лебоснояни единогласным решением судей. До этого кореец уверенно прошел Филиппа Роу и Обана Эллиотта, продемонстрировав грамотный футворк, неплохую борьбу и активную работу по этажам.

Турман не выступал с конца 2023 года, когда проиграл удушающим приемом во втором раунде Джареду Гудену. Бразильский джитсер идет на серии из трех поражений подряд, поэтому грядущий бой станет ключевым в его карьере.

Сок Хен Ко постарается удерживать поединок в стойке, перебивая оппонента на руках. Турману необходимо с первых минут инициировать тейкдауны и затягивать соперника в партер, где его БЖЖ наиболее эффективно. Иначе бразильца ждет поражение и последующее увольнение.

Дэйви Грант globallookpress.com

В легчайшем весе многоопытный ветеран Дэйви Грант встретится с набирающим обороты проспектом Элайджей Смитом. Фанатов ждет классическое противостояние колоссального опыта и молодости.

Грант в апреле одолел единогласным решением судей Адриана Луну Мартинетти, одержав третью победу кряду. 40-летний английский ветеран славится бескомпромиссным стилем, невероятной стойкостью и богатым арсеналом как в стойке, так и в партере.

Смит подбирается к очередному бою с багажом из четырех побед подряд, выиграв в марте у Су Ен Ю. 24-летний американец обладает отличной скоростью, неплохим кардио и высокой мотивацией. Но соперник достался хитрый и непростой.

Грант постарается навязать вязкий темп и запутать соперника нестандартной контратакующей работой. За последнее время британец уже остановил на своем пути несколько проспектов. А проигрывал он только бойцам из топ-15.

Большой шанс для Уокера и Суарес

Джонни Уокер (справа) globallookpress.com

В со-главном событии вечера Татьяна Суарес и Вирна Яндироба оспорят статус претендента на титул в женском минимальном весе. Победительница этой дуэли гарантированно получит очередной шанс побороться за пояс.

Суарес реабилитировалась после титульного поражения от Вэйли Чжан, заставив сдаться во втором раунде Лупиту Годинез. Американская спортсменка обладает доминирующей борьбой и феноменальным контролем на настиле, о чем говорит статистика в 6 побед и одна осечка за последние 7 поединков.

Яндироба после неудачи в бою за вакантный пояс с Маккензи Дерн взяла верх над Табатой Риччи. Бразильская спортсменка очень опасна в контратакующей игре на настиле и способна провести сабмишен из любого положения.

При этом фаворит данной битвы очевиден. Суарес будет активно прессинговать и искать возможность для тейкдауна. Что касается Вирны, то для нее наилучший сценарий кроется в постоянных передвижениях, встречных ударах и резкой смене темпа. Движения, финты и нестандартная логика — по-другому Суарес не переиграть.

В главном событии вечера встретятся тяжеловесы Вальдо Кортес-Акоста и Джонни Уокер. Бойцы призваны спасти турнир после вынужденного снятия Шона Брэди из-за травмы. По сути, оба выходят на коротком уведомлении и обоим есть что терять, так как и Вальдо, и Джонни находятся в топ-15.

Кортес-Акоста стремится прервать серию из двух поражений от Александра Волкова и Кертиса Блейдса. Доминиканец славится высокой работоспособностью, точным силовым джебом и хорошим боксерским прошлым.

Уокер эффектно ворвался в тяжелый вес, брутально нокаутировав коленом в голову Мика Паркина в первом раунде. Бразилец вновь готов устроить яркое шоу, чего нельзя сказать про соперника, привыкшего к вязким и монотонным поединкам.

Кортес-Акоста постарается дисциплинированно работать в боксерском стиле, методично разбивая оппонента комбинациями с рук. Несмотря на яркий дебют Уокера в тяжах, в этой битве он большой андердог. Во-первых, нет стабильности — бразилец чередует победы и поражения на протяжении восьми боев.

Разница в габаритах тоже не в его пользу. Вальдо весит порядка 120 кг, тогда как Джонни скромные по меркам тяжа 109 кг. Класс и бойцовский интеллект на стороне доминиканца. Единственный плюс Уокера заключается в его нестандартности. От того же летящего колена в прыжке и локтя из клинча не застрахован никто.