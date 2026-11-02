Прошедшие выходные подарили фанатам единоборств россыпь ярких событий: от звездного вечера бокса в Эр-Рияде до интригующих разборок в октагоне UFC и турнира ACA 209 в Душанбе

Односторонний разгром Махно

30 октября на турнире ACA 209 в Душанбе состоялся громкий медийный бой в полусреднем между Алексеем Махно и Куатом Хамитовым. Россиянин выходил на поединок на фоне затяжной серии из трех поражений, пытаясь спасти свою карьеру.

Хамитов с первых секунд бросился в атаку и без труда перевел соперника на канвас. Куат буквально прижал Алексея на настиле и стал наносить многочисленные удары, разбивая защиту оппонента.

Во второй пятиминутке Махно попытался навязать открытую рубку в стойке и донес точный правый прямой. Однако Куат моментально ответил тяжелейшим левым хуком, который полностью дезориентировал Алексея.

Далее Хамитов обрушил серию добивающих хаммерфистов на упавшего соперника, вынудив рефери зафиксировать нокаут. Махно потерпел четвертое поражение подряд, а представитель Казахстана продлил свой винстрик.

Одилов переиграл Фролова в главном бою ACA 209

Фаридун Одилов globallookpress.com

Главным событием ивента в Таджикистане стало противостояние средневесов Фаридуна Одилова и Артема Фролова, располагавшихся в первой пятерке рейтинга. Местный боец с первых минут навязал сопернику высокий темп и фирменную борьбу.

Фролов пытался огрызаться в стойке точными ударами по корпусу, но Одилов настойчиво раз за разом переводил россиянина вниз. В партере Фаридун уверенно контролировал оппонента, закрепляя преимущество попытками провести сабмишен.

В заключительных отрезках Одилов окончательно измотал Фролова, нанеся ему серьезный урон лоу-киками. Артем попытался спасти положение в концовке, однако Фаридун не позволил противнику раскрыться в стойке.

Все трое судей единогласно отдали свое предпочтение Одилову. Боец из Таджикистана добыл важнейшую победу и теперь, вероятно, следующим подерется за титул АСА в среднем весе.

Смит сломал Рэнди Брауна своей вязкой борьбой

Рэнди Браун globallookpress.com

1 ноября на турнире UFC Vegas 124 в со-главном поединке вечера сошлись непобежденный полусредневес Джейкоб Смит и многоопытный ямайский ветеран Рэнди Браун. Американский проспект стремился одержать свою пятую победу подряд в организации и приблизиться к топ-15.

Правда, на старте встречи у него далеко не все получалось. Браун расстреливал соперника на комфортной дальней дистанции, не подпуская его вплотную. Смит же настойчиво прессинговал, постоянно навязывал вязкий клинч и пытался стянуть оппонента в партер.

В одном из эпизодов Джейкоб поставил Брауну сечку над глазом, из-за которой у ямайца возникли большие проблемы. Несмотря на глубокий порез, «Грубиян» проявил невероятный характер и продержался под прессингом до конца встречи.

По итогам трех раундов односторонней борьбы судьи единогласно отдали победу Джейкобу Смиту. Рэнди Браун потерпел досадное поражение, не сумев остановить напористого молодого оппонента.

Скандальный финиш в бою Нолана и Мойкано

Ренато Мойкано globallookpress.com

В главном событии UFC Vegas 124 в легком весе сошлись молодой австралиец Том Нолан и бывший претендент на титул Ренато Мойкано.

Бразилец сразу подключил свои борцовские навыки. Он легко перевел молодого визави вниз в первом раунде, но кроме контроля на нижнем этаже больше ничего не показал.

Во втором отрезке Мойкано вновь стянул австралийца на канвас и зашел ему за спину. Однако рефери Дэн Мираглиотта внезапно поднял бойцов в стойку из доминирующей позиции Ренато, что стало большим удивлением.

Спорное решение рефери кардинально изменило весь ход поединка и лишило бразильца главного преимущества. Так Нолан перехватил инициативу и обрушил на уставшего ветерана град ударов.

В третьем раунде Том зажал Мойкано у сетки и забил его до остановки рефери. Опять же, многим экспертам такая концовка показалась преждевременной.

Зонь оказал достойное сопротивление Мунгии

Хайме Мунгия globallookpress.com

Также 1 ноября в Эр-Рияде в рамках вечера бокса Никита Зонь попытался отобрать пояс WBA во втором среднем весе у Хайме Мунгии. Россиянин принял поединок на коротком уведомлении, выходя на ринг огромным андердогом.

Мексиканец ожидал легкой прогулки и сильно недооценил претендента. Чемпион пропустил тяжелейший апперкот в шестом раунде и рухнул на канвас, но рефери Тони Уикс почему-то не стал отсчитывать нокдаун.

В заключительной трети боя Зонь заметно просел функционально и свел атаки к одиночным выпадам. Чемпион же навязал высокий темп, активно перебивая россиянина на средней дистанции.

Судьи единогласно отдали победу мексиканцу со счетом 116-112 и 117-111. Зонь уступил по очкам, но заслужил огромное уважение публики за свой бойцовский характер.

«Канело» забрал титул WBC у Кристиана Мбилли

Canelo Alvarez vs Christian Mbilli — FULL FIGHT HIGHLIGHTS

В главном событии боксерского вечера в Саудовской Аравии именитый Сауль Альварес встретился с чемпионом WBC во втором среднем весе Кристианом Мбилли. «Канело» выходил в ринг после поражения от Кроуфорда, рассчитывая вернуть себе чемпионский пояс.

На старте встречи Мбилли попытался задавить звездного ветерана постоянным прессингом. Однако мексиканский боксер умело защищался, пробивая жесткие и точные удары по корпусу.

Если до экватора бой выглядел конкурентным, то во второй половине встречи Альварес резко перехватил инициативу. В восьмом раунде рефери снял с Мбилли балл за умышленный удар по затылку. Альварес поймал кураж: он разбивал француза на любой дистанции, вообще ничего не позволяя сделать сопернику.

По итогам 12-ти раундов «Канело» одержал победу единогласным решением судей — 115-112, 116-111 и 117-110. Альварес закрыл поражение от Кроуфорда, вернул себе титул WBC и нанес Мбилли первое поражение.