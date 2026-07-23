Что происходит, когда величайший игрок всех времен уходит, задается вопросом автор The Athletic Ник Миллер.

Тело чемпионата мира 2026 года еще не остыло, и сборная Аргентины находится на ранней стадии осмысления своего поражения от Испании в воскресном финале.

Однако в ближайшем будущем им, возможно, предстоит адаптироваться к чему-то еще более серьезному. Лионель Месси мало что говорит о своем будущем в сборной, но, несмотря на его блестящую игру на протяжении большей части турнира, в свои 39 лет ему, вероятно, осталось недолго играть на этом уровне.

Нельзя исключать, что Месси продолжит играть, и есть еще сентиментальная составляющая, связанная с тем, что на следующем чемпионате мира хотя бы один матч пройдет в Аргентине. Если идея Джанни Инфантино расширить турнир до 64 команд сработает, то там может играть целая группа. Достаточно ли этого, чтобы удержать Месси в игре?

Возможно. Но Аргентина должна хотя бы рассмотреть возможность того, что воскресный матч был его последним. Им уже приходилось сталкиваться с этой концепцией раньше… хотя, надо признать, всего на два месяца, в течение которых они не играли ни одного матча: он завершил карьеру после Кубка Америки в июне 2016 года, но перед отборочными матчами чемпионата мира в сентябре того же года изменил свое решение.

Однако на этот раз, вероятно, решение будет более окончательным. Так как же они справятся без него? Судя по финалу в воскресенье, ответ будет «не очень хорошо», но стоит взглянуть на примеры из спортивной истории, когда величайший игрок команды покидал её, и как хорошо команда с этим справлялась.

Лионель Месси globallookpress.com

Во-первых, «величайший» — это, очевидно, субъективное понятие. Некоторые из примеров, которые мы приводим здесь, не обязательно будут точно, однозначно величайшими игроками в своем виде спорта. Это скорее игроки поколений, вокруг которых строились команды, после чего этим командам приходилось искать новые способы достижения целей.

Стоит также отметить оговорку «корреляция не обязательно означает причинно-следственную связь»: всё это не означает, что то, что произошло с этими командами после ухода их лучшего игрока, произошло именно из-за его ухода.

Логично начать с Аргентины. Параллели между этой командой и командами 1986 и 1990 годов очевидны: гениальный игрок под номером 10 привёл их к славе, затем всё более агрессивная и саморазрушительная команда четыре года спустя вышла в финал, чтобы в итоге проиграть с разницей в один гол. Диего Марадона в 1990 году был далеко не таким значимым игроком, как Месси в 2026 году, но ощущение того, что они всё ещё зависят от него, было сильным.

В какой-то степени это дошло до национального самообмана: когда Аргентина потерпела поражение от Колумбии со счетом 5:0 в отборочном турнире чемпионата мира 1994 года, общественность потребовала возвращения Марадоны, хотя к тому времени он уже давно миновал пик своей карьеры. Это было еще более странно, учитывая, что они выигрывали Кубок Америки в 1991 и 1993 годах без Марадоны: правда, по крайней мере, во втором случае они выиграли всего две игры, пройдя четвертьфинал и полуфинал по пенальти.

Этот эпизод истории приносит Аргентине как хорошие, так и плохие новости: хорошие новости заключаются в том, что эти команды показали, что можно побеждать и без своего талисмана. Плохие новости заключаются в том, что они больше ничего значимого не выигрывали до Кубка Америки 2021 года, проиграв пять финалов по пути.

Аналогично, Бразилии потребовалось немало времени, чтобы вернуться к прежним высотам после ухода Пеле на пенсию. В его эпоху они трижды выигрывали Кубок мира, но после его последней победы в 1970 году им пришлось ждать 19 лет, чтобы выиграть еще один Кубок Америки, и 24 года, чтобы снова поднять над головой Кубок мира. Правда, после этого у них был невероятный период успеха: с 1989 по 2007 год они пять раз выигрывали Кубок Америки и дважды Кубок мира, трижды выходя в финалы. Так что, возможно, Аргентине стоит подготовиться к периоду затишья, но подождите пару десятилетий, и трофеи придут.

Эбби Уомбок globallookpress.com

Женская футбольная сборная США — интересный случай: нападающая Эбби Уомбок обычно считается величайшей в истории, но её окружало так много других великих игроков всех времен, как её товарищей по команде в лучшие годы, так и представителей следующего поколения, что влияние её ухода было смягчено. Её роль на чемпионате мира 2015 года была уменьшена, хотя США всё равно выиграли, как и в 2019 году, когда она играла совсем без неё. Ещё предстоит выяснить, является ли их неудача в 2023 году временной неудачей или признаком более глубокого кризиса, но как бы то ни было, трудно связать это с Уомбок.

В других видах спорта «Чикаго Буллз» не являются примером для подражания. После ухода Майкла Джордана в начале 1999 года им потребовалось шесть лет, чтобы провести ещё один успешный сезон, и с тех пор они не выходили в финал НБА, не говоря уже о завоевании титула. С тех пор они дважды выигрывали свой дивизион и не побеждали в сериях плей-офф с 2015 года — это самая длительная засуха в истории команды.

Поговорите с разными людьми и вы получите разные ответы на вопрос «почему?», от ужасного руководства до полосы неудач, особенно когда Деррик Роуз порвал переднюю крестообразную связку в плей-офф 2012 года, что привело к поражению «Буллз», занимавших первое место в посеве, от «Филадельфии 76». Но тень Джордана, безусловно, играет свою роль, даже если от неё можно было бы ожидать, что клуб преодолеет её за почти три десятилетия.

Давайте не будем слишком углубляться в дебаты о том, кто лучший квотербек всех времён, и этот пример, возможно, больше относится к сочетанию игрока и тренера. Но ни одна команда НФЛ не выигрывала Супербоул чаще, чем «Нью-Ингленд Пэтриотс». Они выиграли все свои шесть Супербоулов с Томом Брэди на позиции квотербека (тренером был Билл Беличик). До этого они дважды выходили в Супербоул, и один раз после. Но ни разу не выигрывали его.

В 2025 году они были близки к победе, поэтому трудно сказать, что без Брэди (и Беличика) они потерпели полное фиаско, но, повторюсь: без них они никогда не выигрывали Супербоул. К слову, Брэди выиграл свой седьмой Супербоул в карьере в первом сезоне после ухода из «Нью-Ингленд Пэтриотс» в составе «Тампа-Бэй Бакканирс».

«Эдмонтон Ойлерз» справились несколько лучше в эпоху после Уэйна Гретцки, выиграв знаменитый Кубок Стэнли в 1990 году, через два года после «Обмена», в результате которого Гретцки перешел в «Лос-Анджелес Кингз». Тем не менее, им потребовалось еще 16 лет, чтобы выиграть еще один чемпионат конференции, и с тех пор они не поднимали над головой главный кубок.

В автоспорте Ferrari отреагировала на уход Михаэля Шумахера в 2006 году, возложив свои надежды на молодых гонщиков, в частности на Кими Райкконена и Фелипе Массу. Сначала это сработало: Райкконен выиграл чемпионат пилотов в 2007 году, а они завоевали Кубок конструкторов в 2008 году, но с тех пор ни того, ни другого не выигрывали.

Михаэль Шумахер globallookpress.com

Иногда команды берут на себя инициативу «обновить состав» и отказаться от великих игроков. После того, как Стюарт Брод завершил международную карьеру в крикете в 2023 году, Англия годом позже отреагировала, отказавшись от второй половины своей величайшей пары боулеров, рекордсмена по количеству взятых калиток Джимми Андерсона, во имя прогресса. Теория заключалась в том, что им нужны более молодые и быстрые боулеры для тура Ashes по Австралии в 2025-26 годах. Они проиграли со счетом 1-4. С тех пор как Андерсона убрали из команды, Англия выиграла 13 тестовых матчей, сыграла вничью один раз и проиграла 13 раз.

Все это в целом негативные примеры, когда команды испытывали трудности после ухода своей великой звезды. Но есть и истории успеха: если говорить о крикете, то после ухода Дона Брэдмана — по общему мнению, величайшего бэтсмена в истории игры — в 1948 году, Австралия выиграла следующие три серии и проиграла только четыре из следующих 22.

Возвращаясь к футболу, мадридский «Реал» продал Криштиану Роналду в «Ювентус» в 2018 году, но раскрыл лучшие футбольные возможности в карьере Карима Бензема, обновил состав и выиграл три чемпионских титула и две Лиги чемпионов в последующие несколько лет.

Затем есть «Сан-Франциско Джайентс»: за 14 лет работы Барри Бондса они не выиграли ни одной Мировой серии, но после его ухода в 2007 году одержали три победы — в 2010, 2012 и 2014 годах. Если заглянуть ещё дальше в прошлое, то уход Бейба Рута из «Нью-Йорк Янкиз» в 1934 году не сильно замедлил их темп, и в течение следующего десятилетия они выигрывали титулы в 1936, 1937, 1938, 1939, 1941 и 1943 годах.

Существует бесчисленное множество других примеров успехов и неудач в самых разных видах спорта. Аргентина не захочет потерять Месси, но достаточно примеров, чтобы предположить, что это может быть не концом света.