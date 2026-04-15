ESPN рассказывает о лучшем сезоне в карьере нападающего сборной Косова и «Мальорки» Ведата Мурики.

Его зовут Ведат Мурики, и его фамилия рифмуется с словом Pichichi — так в Испании называется приз лучшему бомбардиру Ла Лиги по итогам сезона.

31-летний нападающий только что стал лучшим бомбардиром «Мальорки» за всю историю выступлений клуба в Ла Лиге, обойдя Самюэля Это'о. Теперь мощный форвард сборной Косова (рост 193 см, вес 93 кг) целеустремленно преследует Килиана Мбаппе в списке лучших снайперов текущего чемпионата Испании.

При этом он уже стал первым косоваром, который вообще подобрался так близко к званию лучшего бомбардира в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы.

Мбаппе опережает Мурики всего на два мяча (23 против 21). Неделю назад француз уступил в очном противостоянии, когда именно гол Мурики принес «Мальорке» победу над «Реалом» (2:1). И теперь Мбаппе, как и все остальные в лиге, испытывает на себе давление «Пирата», который с начала января забил в Ла Лиге 12 мячей — больше всех.

С тех пор, как Мурики перебрался на Балеарские острова из «Лацио», он выступает за команду, борющуюся за выживание, в окружении ничем не примечательных игроков. Мбаппе же считается лучшим в своем деле, а голевые моменты ему бесперебойно создают другие суперзвезды.

Если сопоставить имеющиеся у них ресурсы, что всё это говорит о Мурики и масштабе его достижений?

Ведат Мурики globallookpress.com

Это высоченный нападающий с собранными в хвост волосами и характерной щербинкой между зубами, который после каждого забитого гола закрывает левый глаз рукой, имитируя пиратскую повязку. Тот самый парень, который ходит вдоль побережья острова на небольшом катере под флагом с черепом и костями, чтобы выкладывать посты в социальные сети после каждой победы «Мальорки».

Сейчас он «Пират», но так было не всегда. Весь этот образ — следствие его великолепного чувства юмора. Правда, в наличии этого качества вам пришлось бы долго убеждать центральных защитников клубов Ла Лиги: когда Мурики выходит на поле, он превращается в абсолютную угрозу. Вся эта история началась еще в «Фенербахче», в период его прорыва на серьезный уровень.

«Это был мой первый важный матч, я забил гол, и когда пришел на послематчевое флеш-интервью, репортер спросил, видел ли я, что моя жена выложила в соцсети. А я ведь заранее предупреждал ее быть осторожнее, потому что у "Фенера" 30 миллионов болельщиков! В ту секунду я подумал, что же она натворила?!

Оказалось, что в комментариях фанаты спрашивали ее: "Чем ты кормишь этого парня?!", а она ответила "Сырым мясом!".

Пост стал вирусным, болельщики "Фенербахче" прозвали меня "Каннибалом". Куда бы я ни пришел поужинать, официанты приносили мне сырое мясо, искренне считая это отличной шуткой, и спрашивали: Разве ты не будешь это есть?», — вспоминает Мурики.

Ведат Мурики globallookpress.com

«Однако когда я перебрался в "Лацио", тамошнему спортивному директору это прозвище не понравилось. Он сказал: "Ты больше похож на пирата". Именно из Италии я и привез это прозвище на Мальорку, начав праздновать голы жестом с повязкой на глазу. Такая вот история.

Забивать голы — это моя работа, но всё остальное — это отчасти шоу-бизнес, и здесь, на Мальорке, публика это обожает», — добавляет косовар.

Сегодня Мурики — полноправный король острова, но при этом он сохраняет предельную самокритичность.

«Я трезво оцениваю себя: у меня нет выдающейся техники, мне не хватает скорости, поэтому единственное мое преимущество — это физическая мощь, и я должен распоряжаться ею грамотно.

Цепляться за мячи, помогать партнерам. Изо дня в день я стараюсь выжать максимум из этого навыка. Я знаю свою самую сильную сторону и строю игру вокруг нее», — рассуждает Мурики.

Ведат Мурики globallookpress.com

Когда его регулярно спрашивают об интервью 2022 года, в котором местная радиостанция сообщила ему, что тогдашний тренер «Мальорки» Хавьер Агирре назвал его уродливым, Мурики неизменно демонстрирует свое добродушие и остроумие.

Он всегда отвечает: «Я знаю, что я уродлив! Я не красавец, но все же считаю себя весьма привлекательным». А когда его спрашивают, согласна ли его жена Эдибе с мнением других мужчин о его «уродстве», он неизменно расплывается в улыбке: «У нее просто не очень хорошее зрение».

Что ж, он остроумен и легко переносит подколки. Он действительно отличный парень. Но этот же человек — на фоне своего нынешнего триумфа, когда после воскресного рекордного дубля он крутил пальцем у виска, показывая фанатам «Мальорки», что они сошли с ума, требуя вручить ему «Золотой мяч», а затем пустился в неуклюжий пляс в стиле медведя Балу, распевая песни вместе с трибунами, — этот самый здоровяк всего неделю назад стоял на четвереньках, открыто рыдая от отчаяния и облегчения.

Футбол способен в один момент отвесить вам пощечину, а в следующий — по-дружески приобнять за плечи.

Ведат Мурики globallookpress.com

Хронология событий выглядела следующим образом: «Мальорка» уступила «Эльче», своему конкуренту по борьбе за выживание, прямо перед стыковыми матчами чемпионата мира. На 92-й минуте Мурики подошел к «точке» пробивать пенальти и отправил мяч выше ворот, упустив шанс гарантировать своей команде важнейшее очко. Это был тяжелейший удар.

Затем в составе сборной Косова он пробился в финал квалификации чемпионата мира, но лишь для того, чтобы уступить Турции (0:1) и, по всей видимости, навсегда распрощаться с мечтой вывести свою небольшую, молодую нацию на этот глобальный футбольный праздник.

Что еще хуже, один неосведомленный зритель в эфире косоварского телеканала (Klan Kosova) предположил, что Мурики, у которого есть турецкое гражданство (оформить которое его попросили в «Фенербахче» еще в 2015 году, чтобы освободить место в заявке для еще одного легионера), мог слить план на игру сборной Косова соперникам. Это был абсолютно беспочвенный бред — типичный информационный мусор, который некоторые позволяют себе транслировать лишь потому, что социальные сети породили новую эпоху: теперь можно безнаказанно озвучивать любую гадость, первой пришедшую в голову.

Ситуация была действительно отвратительной. И она очень сильно задела Мурики.

Он ответил на эти обвинения в социальных сетях: «Позор вам! Да, я говорю по-турецки, как и многие уроженцы Призрена, но я больший патриот и больший косовар, чем вы! Думать, что игрок в решающем матче за свою страну способен сдать игру только потому, что он родился в Призрене и говорит по-турецки... У вас, должно быть, проблемы с головой, или же вы просто бессердечны — лишены любых чувств и уважения к человеку, который отдал всё ради национальной сборной Косова. Лично я никогда не прощу вам этой боли».

Ведат Мурики globallookpress.com

Именно поэтому, когда в следующем туре случилась та самая невероятная (и случившаяся вопреки всем прогнозам) победа над мадридским «Реалом», а Мурики вколотил победный мяч своей слабой ногой на последних секундах — спустя всего несколько мгновений после того, как Мадрид драматичным образом сравнял счет, — его просто захлестнули эмоции.

Да, я знаю, что я уродлив и суров, но я тоже человек. И в основе того, как я живу, всё еще лежит маленький мальчик, у которого есть мечты и который хочет проживать позитивные моменты. В последнее время мне пришлось пройти через страдания, и те слезы после победы над Мадридом были вызваны именно этим. Ведат Мурики Нападающий «Мальорки»

Затем Мурики прокомментировал свой 55-й гол за «Мальорку», напомнив всем, что предпочел бы остаться и завершить карьеру именно здесь (ради чего в зимнее трансферное окно даже отклонил предложение о возвращении в «Фенербахче»).

«Каждый гол — это часть моего долга перед этой футболкой. Творить историю — это особенное чувство, но впереди еще так много работы. Превзойти такое великое имя, как Это'о, — это огромная честь, но рекорды никогда не достигаются в одиночку. Поэтому спасибо моим товарищам по команде и всем, кто в меня верит. Без вас это было бы невозможно», — говорит 31-летний нападающий.

Без него этому составу «Мальорки» было бы невозможно удержаться на плаву в Ла Лиге. Прямо сейчас их отделяет восемь очков от отметки, которая традиционно гарантирует спасение от вылета (42 очка). И когда они достигнут этой цели — а капитан Мурики обязательно позаботится о том, чтобы это произошло, — не ждите, что они поднимут флаг Ла Лиги. Это будет «Веселый Роджер» в честь их «Пирата». И только попробуйте не отдать ему честь.