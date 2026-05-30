«ПСЖ» второй год подряд выиграл Лигу чемпионов, но на этот раз без разгрома и ощущения тотального разгрома. После прошлогодних 5:0 с «Интером» парижане провели душный и вязкий матч с долгим поиском пробоины в английской стене и серией пенальти, где лондонцы всё-таки дрогнули. Кай Хаверц снова забил в финале Лиги чемпионов, Усман Дембеле вернул «ПСЖ» в игру с точки, а решающий удар Габриэла над перекладиной превратил мечту «Арсенала» о первом главном еврокубке в самую болезненную главу сезона. Это был финал, которому не хватало красоты в привычном смысле, но каждое действие на поле «Пушкаш Арены» от этого приобретало куда больший вес. Команда Микеля Артеты уже стала лучшей в Англии и могла оформить сезон, который в Лондоне вспоминали бы десятилетиями. «ПСЖ», наоборот, защищал корону и доказывал, что прошлогодний триумф не был единоразовой вспышкой. Один клуб хотел впервые дотянуться до европейских вершин, другой — показать, что строит династию.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Арсенал Лондон 0:1 Кай Хаверц 6' 1:1 Усман Дембеле 65' пен. 2:1 Ашраф Хакими 118' пен. 3:1 Дезире Дуэ 118' пен. 4:1 Лукас Бералдо 118' пен. 5:1 Гонсалу Рамуш 118' пен. 5:2 Деклан Райс 118' пен. 5:3 Габриэл Мартинелли 118' пен. 5:4 Виктор Дьёкереш 118' пен. ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос ( Лукас Бералдо 106' ), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис ( Уоррен Заир-Эмери 95' ), Витор Феррейра ( Илья Забарный 106' ), Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 90' ), Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 83' ) Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Кристьян Москера ( Юрриен Тимбер 66' ), Кай Хаверц ( Эберечи Эзе 91' ), Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 83' ), Майлс Льюис-Скелли ( Мартин Субименди 91' ), Деклан Райс, Мартин Эдегор ( Виктор Дьёкереш 67' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 83' ) Жёлтые карточки: Жоау Невеш 90+6', Нуну Мендеш 118' — Кристьян Москера 47', Букайо Сака 54', Виктор Дьёкереш 98', Деклан Райс 103'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 12 Удары мимо 1 75 Владение мячом 25 11 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 11 Фолы 17

Матч почти сразу пошёл по сценарию, который «Арсеналу» был удобнее всего, а уже на шестой минуте лондонцы наказали «ПСЖ» за ошибку в первой фазе. Маркиньос неудачно вынес мяч, Леандро Троссард включился в прессинг, Хаверц выскочил в свободную зону и пробил с опытом человека, который уже решал в финале ЛЧ. Угол был непростым, но немец поднял мяч под перекладину и не оставил Матвею Сафонову времени на реакцию. Париж пропустил в самом начале, а «Арсенал» получил возможность делать то, что он умеет почти идеально — закрывать пространство, терпеть, выигрывать дуэли и заставлять соперника биться о плотный блок.

Первые 45 минут стали для «ПСЖ» не провалом, а скорее испытанием на зрелость. Команда Луиса Энрике владела мячом и долго не могла превратить владение в настоящую угрозу. «Арсенал» сжимал центр, страховал фланги, не давал развернуться Дембеле и Кварацхелии. Дезире Дуэ пытался брать игру на себя, Витинья искал темп, Нуну Мендеш и Ашраф Хакими поднимались высоко, но впереди не хватало одного точного разрезающего движения. У «Арсенала» на этом отрезке был почти идеальный оборонительный спектакль. Габриэл снимал подачи, бросался под удары, выигрывал единоборства и читал эпизоды на полшага раньше. Рядом с ним Уильям Салиба добавлял спокойствия, Райя уверенно руководил штрафной, а вся команда Артеты работала без лишней романтики. Это был футбол не для открыток, а для результата.

И всё же в этом контроле скрывалась опасность. «Арсенал» слишком рано оказался в положении команды, которой важнее сохранить, чем создать. После гола лондонцы редко находили продолжение в атаке, а каждый выигранный метр всё чаще давался через борьбу, паузы и потери ритма. «ПСЖ» долго не мог пробить стену, но не отказался от своего футбола, а для финалов это иногда важнее, чем короткие яркие отрезки.

Дембеле вернул Париж в игру

Во втором тайме «ПСЖ» стал быстрее двигать мяч и чаще находить Кварацхелию в ситуациях, где он мог атаковать лицом к воротам. Именно через Хвичу Париж и добрался до переломного эпизода. Грузин сыграл в стенку с Дембеле, ворвался в штрафную и заставил Кристиана Москеру ошибиться в подкате. Фол выглядел достаточно очевидным, а вот отсутствие второй жёлтой для защитника «Арсенала» оставило пространство для споров. Но главное уже случилось — у «ПСЖ» появился шанс ответить на ранний удар Хаверца.

Дембеле подошёл к мячу. Игрок, который за два сезона превратился из таланта с вечным ощущением недосказанности в лидера команды-чемпиона. Усман развёл Райю и мяч по разным углам, сделал 1:1 и резко поднял температуру финала. Париж ожил, трибуна вспыхнула (буквально), «Арсенал» впервые за вечер оказался в ситуации, где снова вынужден играть от себя, варианта «досидеть» уже не было.

Артета отреагировал сразу. Москера, который висел на карточке, уступил место Юрриену Тимберу, а вместо Мартина Эдегора вышел Виктор Дьокереш. Эти замены вернули «Арсеналу» часть энергии и остроты, но одновременно сделали матч более открытым. Пошли разрывы линий и атаки через переходные фазы. У «ПСЖ» Кварацхелия после рывка на 50 метров попал в штангу, Витинья пробил чуть выше, Барколя после выхода на поле добавил скорости. У «Арсенала» появились моменты, когда один точный пас мог снова привести его к титулу.

К этому моменту важнее стали не схемы и наработанные взаимодействия, а способность выдерживать давление. И здесь «ПСЖ» показал качество команды, которая уже знает, как вести себя в концовке решающего матча сезона. Не всё было гладко, далеко не каждый пас проходил и не каждое решение было идеальным. Но парижане не распались после пропущенного гола, не сорвались в хаос и не бросили играть в свой футбол.

Сафонов стал частью чемпионской конструкции

Конечно же, для всех российских болельщиков отдельно в этой истории — Матвей Сафонов. Его финал не был матчем, где вратарь берёт три мёртвых мяча и в одиночку тянет команду к кубку. В начале Матвей пропустил от Хаверца, но это не эпизод, который нужно превращать в подвиг или трагедию. Удар был хлёстким, сильным и с близкого расстояния, а момент вообще случился после ошибки команды выше по полю. Но дальше Сафонов на сто процентов соответствовал статусу вратаря лучшей команды Европы.

Матвей спокойно играл ногами, выдерживал паузы под давлением, забирал верховые мячи — в общем, не выпал эмоционально после раннего гола. Во втором тайме особенно важной получилась его реакция на эпизод, когда «Арсенал» после замен стал смелее выходить вперёд. Один из моментов он погасил решительной игрой на выходе, и такие действия часто остаются в нарезках, поскольку не дают равному матчу качнуться в сторону соперника.

Сафонов вообще стал для этого «ПСЖ» важной фигурой. Сейчас уже точно можно говорить, что он прошёл путь от спорного трансфера и конкуренции с Доннаруммой до вратаря, которому доверили главные 120 минут сезона. Париж за последние месяцы не раз выигрывал серии пенальти, и российский голкипер уже был частью этой репутации. В Будапеште он не отразил ударов в серии, но это не отменяет вклада. Без лишнего пафоса, но нельзя спорить с тем, что вратарь в пенальти влияет не только сейвами. Он давит присутствием, заставляет бьющего думать, выбирать угол, менять разбег. Эзе пробил мимо, Габриэл отправил мяч выше ворот — и оба промаха стали частью психологической битвы, где «ПСЖ» чувствует себя максимально уверенно.

Нужно просто признать важность этого события для всего российского футбола. В финале Лиги чемпионов, в составе команды, которая второй год подряд стала лучшей в Европе, играл Матвей Сафонов. Не турист или случайный прохожий на празднике, а главный вратарь «Пари-Сен-Жермен». И этот факт сам по себе звучит мощно.

Серия, в которой «Арсенал» упустил исторический шанс

Дополнительное время едва ли было продолжением футбола, скорее — проверкой нервов. У «Арсенала» был спорный эпизод с Нони Мадуэке, который ушёл от Нуну Мендеша и рухнул в штрафной. Лондонцы требовали пенальти, Артета взорвался у бровки, Райс тоже получил карточку за протесты. Но судья не увидел нарушения, а ВАР не вмешался. Это решение ещё долго будут обсуждать в Англии, особенно на фоне того, как строго арбитр временами трактовал контакты в центре поля. Но игра пошла дальше, к точке невозврата, когда апелляциям к судье уже нет места.

Серия пенальти, кстати, началась уверенно. Гонсалу Рамуш и Виктор Дьёкереш забили, юный Дезире Дуэ тоже справился. А затем Эзе пробил мимо после двух пауз в серии. «ПСЖ» получил преимущество, но Райя вернул «Арсеналу» надежду, отразив удар Нуну Мендеша. Деклан Райс сравнял, Хакими и Мартинелли обменялись точными ударами. Напряжение держалось до пятых ударов в серии.

Лукас Бералдо, вышедший уже в концовке, справился с эмоциями и сделал счёт 4:3. Дальше к мячу пошёл Габриэл — игрок, который до этого был едва ли не лучшим на поле. Символ оборонительного подвига «Арсенала». Человек, из-за которого «ПСЖ» так долго не мог найти путь к воротам, и именно он стал тем, кто не попал. Мяч зловеще пролетел над перекладиной, а вместе с ним рассыпалась и мечта «Арсенала» о сезоне, который мог стать величайшим в истории клуба.

В этом вся жестокость финалов, кто-то всегда должен проиграть. Габриэл не заслужил быть антигероем по игре, но в серии пенальти забываются предыдущие 120 минут. Остаётся только последний кадр. Парижане побежали праздновать вторую Лигу чемпионов подряд, а игроки «Арсенала» остались стоять в центре поля с отсутствием эмоций. Лондонцы были невероятно близко к истории и не дотянулись. И это тоже футбол!

«ПСЖ» выиграл не самый красивый, но, возможно, самый важный финал своей новой эпохи. Год назад он покорил Европу силой, скоростью и блеском, а теперь — терпением, характером и умением перебороть плохой сценарий. Это всё-таки уже другой уровень. Команда Луиса Энрике больше не доказывает, что способна выиграть Лигу чемпионов, парижане доказывают, что могут оставаться на вершине.

«Арсенал» уезжает из Венгрии с болью, но всё-таки с осознанием важности своего пути. Эта команда уже стала чемпионом Англии и дошла до финала Лиги чемпионов без поражений до самого последнего вечера. Но пока между отличным сезоном и великим сезоном остался один удар. Тот самый пенальти Габриэла, который улетел в будапештское небо.