6 самых громких боев с участием Джорджа Формана

От триумфа в поединке с Фрейзером и Нортоном до досадного поражения от Мухаммеда Али — карьера легендарного Джорджа Формана была переполнена громкими боями. Порталвспомнил самые знаковые из них

В 2025 году весь спортивный мир объединился, чтобы почтить память великого боксера. Бывший двукратный чемпион мира в тяжелом весе и олимпийский чемпион 1968 года Форман скончался 21 марта в возрасте 76 лет.

«Большой Джордж» был очень популярной фигурой по нескольким причинам: от его невероятного возвращения на ринг после эпического поражения в 1974 году от Мухаммеда Али в «Битве в джунглях» до того, что он стал лицом компании «Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine».

Визитная карточка Формана, перед которой невозможно устоять, его свирепая, сотрясающая кости мощь. Немногие бойцы в истории наносили удары с такой разрушительной силой, как он. В честь жизни иконы бокса мы составили рейтинг ярчайших поединков в карьере «Большого Джорджа».

6. Джордж Форман против Джерри Куни, 15 января 1990 года

Джордж Форман (слева) globallookpress.com

К моменту своего возвращения на ринг в 1987 году Форман одержал аж 67 побед в карьере. К тому времени он вышел на поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Джерри Куни, который сам не боксировал два с половиной года.

У Формана преддверии их очной встречи было 19 выигрышей нокаутом в 19 боях после возвращения. За этот период он одержал победу над уважаемым бывшим чемпионом в полутяжелом весе Дуайтом Мухаммадом Кави, для которого разница в габаритах оказалась слишком большой.

Вопрос о том, сможет ли Джорж снова сразиться с лучшими тяжеловесами, оставался открытым. Куни хорошо работал левым джебом в первом раунде и потряс Формана коротким хуком. Однако «Большой Джордж» начал догонять своего соперника во втором отрезке.

Громовой апперкот дезориентировал Джерри, и бывший чемпион не упустил возможности нанести удар в ответной атаке. Рефери Джо Кортес позволил бойцу из Нью-Йорка продолжить драться, и все, что потребовалось Форману, это нанести еще один удар левой в подбородок, после которого Куни упал на настил.

5. Джордж Форман против Кена Нортона, 26 марта 1974 года

Кен Нортон против Джорджа Формана globallookpress.com

Этот бой стал одной из главных причин, по которой многие опасались за безопасность Али, когда он отправился в Заир, чтобы бросить вызов Форману и побороться за титул.

Нортон удачно конкурировал с «Величайшим» на протяжении 24-х раундов, которые они провели вместе в ринге. Он также умело боксировал и в первые пару минут боя с Форманом, прежде чем его одолели.

Чемпион нашел свою дистанцию, нанеся мощный удар, после чего хлесткий правый хук в корпус заставил Нортона подставиться под апперкот в подбородок. Они обменялись ударами в последнюю минуту первого раунда, но атаки Формана оказывали куда большее воздействие.

Во втором отрезке мощный правый хук заставил Кена пошатнуться, после чего его дважды зажали у канатов, пока Форман не почувствовал, что может досрочно завершить бой.

4. Джордж Форман против Рона Лайла, 24 января 1976 года

Ронан Лайл и Джордж Форман globallookpress.com

«Самый жестокий бой в тяжелом весе за всю историю. Он был настолько жестоким, что, когда я впервые увидел его, это чуть не отбило у меня желание стать боксером», — таков был вердикт Энтони Джошуа о поединке Формана с Лайлом.

После поражения от Али Джордж больше года не выходил на ринг. Вместо того, чтобы вернуться к боям с более осторожным подходом, он ввязался с Лайлом в ожесточенную рубку. Два правых хука в голову, левый боковой в челюсть от Рона в четвертом раунде отправили Формана в нокдаун.

Однако, находясь на грани поражения, «Большой Джордж» вовремя потряс противника. Когда они обменялись левыми хуками, экс-чемпион дождался нужного момента в пятом раунде и отправил Ронана на канвас после контратаки. Удивительно, что, спустя несколько мгновений, сюжет снова изменился.

Лайл во второй раз отправил Формана в нокдаун левым хуком в подбородок. Казалось Рон, был в шаге от победы, однако внезапно он потерял равновесие, когда Джордж выдал очередную взрывную серию. Лайл пошатнулся в углу ринга под градом ударов и в конце концов рухнул на пол, потерпев поражение.

3. Джордж Форман против Джо Фрейзера, 22 января 1973 года

Джордж Форман globallookpress.com

В боях за звание чемпиона мира в тяжелом весе случались и более серьезные потрясения, но ни одно из них не было таким шокирующим, как уничтожение Форманом своего принципиального соперника Фрейзера.

Хотя в предыдущих поединках Джо быстро расправился с Терри Дэниелсом и Роном Стэндером, и «Большой Джордж» вышел на ринг в качестве аутсайдера с шансами 1:4.

В итоге он посмеялся над этим статусом, нанеся Фрейзеру три сокрушительных удара в первом раунде и еще столько же в следующем отрезке, прежде чем бой был милосердно остановлен.

Джо за тот вечер шесть раз падал на канвас и шесть раз поднимался на ноги. Не в первый раз в своей карьере герой Филадельфии был слишком храбр. Но очередной нокдаун Фрейзер пережить не смог. Так в городе появился новый король тяжелого веса.

2. Джордж Форман против Майкла Мурера, 5 ноября 1994 года

Майкл Мурер и Джордж Форман globallookpress.com

Победы над Кави и Куни свидетельствовали о том, что Джордж был серьезно настроен вернуться на вершину. Серия нокаутов Формана привела к неудачным титульным боям против Эвандера Холифилда и Томми Моррисона, которые он проиграл по очкам.

Спустя 17 месяцев после поражения от Моррисона, ему посчастливилось получить шанс сразиться с чемпионом IBF и WBA Мурером. На протяжении большей части боя казалось, что непобедимый 26-летний левша оставит «Большого Джорджа» ни с чем.

Но Майкл по собственной глупости оставался в пределах досягаемости оппонента. С седьмого раунда Форман собрался с силами, пошел вперед и начал наносить удары. В десятом отрезке для Майкла все было окончено. Мурер заблокировал одну атаку противника и пригнулся под размашистым хуком с правой, но он все еще оставался на линии ударов.

Обладатель поясов WBA и IBF пропустил кросс с правой в лоб, а затем еще одно попадание в челюсть. Мурер упал навзничь и был не в состоянии продолжаться драться. Так Форман ближе к закату карьеры в возрасте 45 лет вернул себе звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе

1. Джордж Форман против Мухаммеда Али, 30 октября 1974 года

Джордж Форман и Мухаммед Али globallookpress.com

Еще до начала боя Мухаммед Али не раз говорил на публику, что у него есть секретный план, как остановить эту неудержимую силу. Джордж в привычной манере агрессивно шел вперед, пытаясь не боксировать, а просто срубить «Величайшего» на настил.

Большую часть первых семи раундов Али работал вторым номером возле канатов, позволяя Форману бить себя. Со временем «Большой Джордж» растерялся и устал.

Когда в начале восьмого раунда он неуклюже бросился в атаку, Али сказал одному из самых сильных боксеров всех времен следующее: «И это все, на что ты способен, Джордж?»

Затем он нанес удар правой, от которого Форман рухнул на канвас, и остался там. Величайший боксер в истории снова стал чемпионом мира в тяжелом весе. А их поединок объявлен самой популярной телевизионной трансляцией того времени.

Хоть Джордж и проиграл тот бой, в медийном плане он получился самым громким в его карьере. И однозначно стал одним из самых запоминающихся противостояний в истории бокса.