В рамках турнира по профессиональному боксу 25 октября в Сан-Антонио состоится титульный поединок во втором полулегком весе за пояса по версиям WBC, WBO и IBF между Эмануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером. Начало — 06:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.63.

Эмануэль Наваррете

Турнирное положение: Наваррете действующий чемпион мира по версиям WBO и IBF во втором полулегком весе. Мексиканец владел титулами в трех весовых категориях: WBO во втором легчайшем, полулегком и втором полулегком.

Последние бои: На дистанции в 5 предыдущих поединков в активе Эмануэля Наваррете 4 победы и один бой, признанный несостоявшимся. В феврале 2026 года он одолел техническим нокаутом в 11-м раунде Эдуардо Нуньеса. До этого, в мае 2025-го, разобрался с Чарли Суаресом, но исход боя позже отменила Атлетическая комиссия Калифорнии. Еще раньше, в декабре 2024-го, нокаутировал в шестом раунде Оскара Вальдеса. За карьеру из 43-х боев на его счету 40 побед, 33 из них — досрочно, и лишь 2 поражения.

Состояние бойца: Удары чемпиона не всегда выглядят академично, зато сопернику приходится постоянно реагировать на новые атаки. Главное оружие мексиканца — способность заставить оппонента работать без пауз и постепенно выматывать его под градом атак. За счет размаха рук в 183 см при росте 170 см Эмануэль создает неудобства уже на длинной дистанции. При этом чистота попаданий и защита порой оставляют желать лучшего.

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О'Шаки Фостер

Турнирное положение: Фостер действующий чемпион WBC во втором полулегком весе, удерживающий титул с ноября 2024 года. Ранее владел аналогичным поясом в полулегком дивизионе, а также временным титулом WBC в легком весе.

Последние бои: У О'Шаки 4 победы и одно поражение в пяти последних встречах. В мае этого года Фостер защитил пояс, выиграв решением большинства в бою с Раймондом Фордом. В декабре 2025-го одолел единогласным решением Стивена Фултона и попутно забрал временный титул WBC в легком весе. В ноябре 2024-го вернул себе чемпионский статус раздельным решением в реванше с Робсоном Консейсао. За карьеру 25 побед и 3 поражения.

Состояние бойца: Фостер техничный контрпанчер с хорошей защитой. У него поставленный джеб, грамотные заходы на среднюю и хорошая работа на опережение. Американец не соревнуется с оппонентами в количестве выброшенных ударов — его конек чистота и точность попаданий.

При этом нокаутирующая мощь заметно скромнее, чем у Наваррете, и досрочных побед в последних боях маловато.

Статистика для ставок

Наваррете одержал 33 досрочные победы при 40 выигранных боях за карьеру

5 из шести последних поединков Фостера дошли до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение О'Шаки Фостеру. На его победу можно поставить за 1.63. Успех Эмануэля Наваррете оценивается в 2.40.

Прогноз: Наваррете опасен за счет давления и объема ударов, однако против Фостера этого может не хватить. Американец умеет уходить с линии атаки, встречать джебами и не задерживаться у канатов, где мексиканец наиболее эффективен. Фостер заберет большинство отрезков за счет более чистых попаданий и одержит победу по очкам в затяжном 12-раундовом противостоянии.

1.63 Победа О'Шаки Фостера Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.63 на бой Наваррете — Фостер позволит вывести на карту выигрыш 630₽, общая выплата — 1630₽

Ставка: Победа О'Шаки Фостера за 1.63.