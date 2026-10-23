В этом экспрессе разберём матчи в РПЛ, английском Чемпионшипе и испанской Сегунде. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.86.

«Ахмат» — «Оренбург»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Команда Станислава Черчесова пока не оправдывает ожиданий в нынешнем сезоне. Летом грозненский клуб точечно усилил состав и сохранил ведущих футболистов, однако добиться стабильных результатов не удалось. После 11 туров «Ахмат» набрал 11 очков и занимает 13-е место, имея в активе лишь две победы. При этом отставание от шестой позиции составляет всего два балла, поэтому ситуация в таблице остаётся плотной.

В предыдущем туре грозненцы уступили на выезде «Зениту» со счётом 2:3. «Ахмат» дважды поразил ворота петербуржцев усилиями Лечи Садуллаева и Мохамеда Конате, но пропустил решающий мяч на 90-й минуте. Команда нанесла десять ударов, три из которых пришлись в створ, а показатель ожидаемых голов составил 0,56 xG.

«Оренбург» проводит чемпионат более уверенно и после 11 туров располагается на шестой строчке. В активе команды 13 очков, а её результаты складываются из двух побед, семи ничьих и двух поражений. При этом разница мячей составляет 13:12.

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В прошлом туре подопечные Ильдара Ахметзянова сыграли вничью с «Родиной» — 2:2. Хорди Томпсон оформил дубль, дважды реализовав пенальти, однако удержать преимущество «Оренбургу» не удалось: соперник сравнял счёт на 90-й минуте. Перед этим команда добилась убедительной домашней победы над махачкалинским «Динамо» со счётом 4:0.

Отдельное внимание привлекает ситуация вокруг главного тренера. После матча с «Родиной» Ахметзянов опроверг информацию о возможном уходе из клуба. Поэтому сейчас команда продолжает подготовку к следующей игре под его руководством.

Ставка: Обе забьют за 1.71.

«Гранада» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

«Гранада» поднялась на седьмое место в турнирной таблице и сохраняет хорошие шансы включиться в борьбу за выход в плей-офф. Отставание от двух ближайших конкурентов составляет всего одно очко, поэтому каждый следующий матч приобретает особое значение.

Ранее команда пережила неудачный отрезок, потерпев два поражения подряд с одинаковым счётом 2:3. Сначала «Гранада» уступила на выезде «Леганесу», а затем не набрала очков в домашнем поединке с «Андоррой». Однако после этого футболисты сумели исправить ситуацию.

В двух выездных встречах подряд «Гранада» одолела «Реал Сосьедад-2» (3:2) и «Бургос» (1:0). В прошлом туре команда продолжила победную серию, обыграв на своём поле «Кадис» со счётом 2:0.

«Вальядолид» располагается на 12-й строчке и отстаёт от «Гранады» на пять очков. При этом запас перед зоной вылета составляет четыре балла, поэтому гостям важно продолжать добиваться положительных результатов.

В последних выездных матчах команда сыграла вничью с «Сеутой» (1:1) и «Лас-Пальмасом» (2:2). Между этими встречами «Вальядолид» одержал домашнюю победу над «Кордовой» со счётом 3:1.

Перед встречей с «Гранадой» гостям предстоит решить непростую задачу: остановить соперника, который выиграл три матча подряд и стремится попасть в зону плей-офф. На стороне хозяев — текущая форма и преимущество своего поля.

Ставка: Победа «Гранады» с форой (0) за 1.57.

«Болтон» — «Мидлсбро»

Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип

«Болтон» постепенно осваивается после возвращения в Чемпионшип, где команда не выступала на протяжении десяти лет. Начало сезона выдалось непростым: в первых семи турах подопечные Стивена Шумакера одержали лишь одну победу. Однако в последнее время результаты улучшились. В пяти предыдущих матчах «Болтон» потерпел всего одно поражение и набрал десять очков.

В двух последних встречах хозяева не проиграли: сначала они обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, а затем сыграли вничью с «Саутгемптоном» — 0:0. Благодаря этому «Болтон» оторвался от зоны вылета на шесть очков. Сейчас команда занимает 15-е место, имея в активе 14 баллов.

«Мидлсбро» после неудачи в борьбе за повышение в классе по итогам прошлого сезона вновь нацелен на выход в Премьер-лигу. Команда Кима Хеллберга с первых туров демонстрирует стабильную игру и сохраняет высокие позиции в таблице. В 14 матчах сезона гости уступили всего дважды, а беспроигрышная серия достигла шести встреч: трижды они победили и ещё три раза сыграли вничью.

В предыдущем туре «Боро» на своём поле поделил очки с «Кардиффом» — 2:2. При этом команда проявила характер, отыгравшись после двух пропущенных мячей. Дополнительным преимуществом становится успешная история противостояния с «Болтоном». «Мидлбсро» регулярно обыгрывает этого соперника как дома, так и на выезде.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.44.

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Общий коэффициент — 3.86.