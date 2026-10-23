24 октября в 12‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Москва. Начало встречи — 12:45 (мск). Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.81.

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«Акрон»

Турнирное положение: сейчас «Акрон» с 9 очками находится на 14‑м месте в таблице РПЛ.

Последние матчи: в 11‑м туре «Акрон» сыграл вничью в гостях с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:1. Хозяева забили первыми на 72‑й минуте после грубой ошибки «Акрона» в обороне, а отыграться удалось на 87‑й минуте благодаря Роберто Фернандесу.

Ранее была победа в Кубке России в гостях над «Локомотивом» (1:1, пен. 3:1) и в чемпионате на своём поле над «Ростовом» (1:0).

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Не сыграют: травмированы — Марадишвили (п), Железнов (п); под вопросом выход Беншимоля (н).

Состояние команды: пока дела у главного тренера Срджана Благоевича в его первый сезон идут очень непросто, но прогресс заметен. Если в первых матчах «Акрон» постоянно проваливался сзади, то после нескольких приобретений команда становится более цельной, и в её игре появляется баланс.

«Динамо»

Турнирное положение: после прошлого тура московское «Динамо» захватило лидерство в таблице РПЛ с 25 очками.

Последние матчи: в центральной игре прошлого тура «Динамо» Москва обыграло ЦСКА со счётом 3:1. Игра получилась очень интересной и примерно равной, но «бело‑голубые» смогли дожать соперника на исходе встречи, забив дважды после точных ударов Роберто Фернандеса головой с углового и Окишора. Первый мяч забил Тюкавин.

До этого «Динамо» Москва выиграло в Кубке России у «Ахмата» (2:1) и одержало победу над «Рубином» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Кутицкий (з), Зайнутдинов (з), Чавес (п).

Состояние команды: победная серия у подопечных Сандро Шварца достигла уже 9 матчей кряду во всех турнирах и 7 матчей в чемпионате России. Видно, что «Динамо» на ходу и получает удовольствие от игры, при этом у команды нет серьёзных потерь в составе.

На что ставят в матче Акрон — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Акрон — Динамо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В июле этого года московское «Динамо» выиграло в товарищеском матче со счётом 1:0.

В прошлом сезоне «Акрон» в РПЛ проиграл дома (2:3), но был сильнее в гостях (2:1).

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «бело‑голубыми» (2:0, 2:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 5,20, а на «Динамо» Москва — 1,65; ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.

Прогноз: в этой встрече стоит ждать результативной игры. Сразу после своего назначения в «Акрон» Благоевич заявил, что будет придерживаться атакующего футбола даже против фаворита. «Динамо» же сейчас находится в отличной форме, но иногда заигрывается и допускает довольно грубые ошибки в обороне.

1.81 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Акрон» — «Динамо» принесёт прибыль 810₽, общая выплата — 1810₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,81.

Также можно заиграть более рискованный прогноз, что «Динамо» уверенно победит.

2.65 Победа «Динамо» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Акрон» — «Динамо» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Дополнительная ставка: «Динамо» выиграет с форой −1,5 за 2,65.