В субботу, 24 октября, тольяттинский «Акрон» победил московское «Динамо» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Голы за «Акрон» забили Артём Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, у «Динамо» отличился Ярослав Гладышев. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+5' Матч окончен. Самоотверженно сыграли футболисты «Акрона» в обороне и сумели одержать трудовую победу. «Акрон» набрав 12 очков, поднялся на 12-ое место в РПЛ, «Динамо» с 25 очками осталось на 1-ом. Следующий матч «Акрон» сыграет против «Ростова» на выезде 28-го октября в рамках Кубка России, а «Динамо» 27-го октября сразиться с «Краснодаром» на выезде, так же в рамках Кубка России.

90+4' Гоол! 3:1. Ошибка Бителло на своей половине поля привела к выходу один на один Стефана Лончара с вратарем «Динамо», на добивании Максим Болдырев поразил опустошенные ворота московской команды.

90+3' Подача Бителло с углового «Динамо», отбиваются хозяева.

90+2' Грузят мяч в штрафную площадь «Акрона» футболисты «Динамо».

90+1' Контр выпад «Акрона», но до удара по воротам тольяттинцы дело не довели.

90' Добавленное время 5 минут.

Статистика матча 6 Удары в створ 5 2 Удары мимо 11 40% Владение мячом 60% 0 Угловые удары 11 4 Офсайды 1

90' Скидка Сергеева головой в штрафной «Акрона» получилась неточной.

88' Замены у «Акрона»: Денис Попенков и Йонуц Неделчяру вышли, ушли Кристиян Бистрович и Роберто Фернандес.

87' Замена у «Динамо»: Рубенс ушел, вышел Жозуэ Казимир.

86' Полузащитник «Динамо» Окишор был на ударной позиции в штрафной «Акрона», но решил покатить на Тюкавина, с ударом которого справился вратарь хозяев Гудиев.

85' Организует «Динамо» последний штурм ворот «Акрона».

83' Удар Бителло со штрафного «Динамо», мяч рядом со штангой ворот «Акрона» пролетел.

82' Бителло заработал фол на себе, готовится штрафной «Динамо».

81' Удар Сергеева из пределов штрафной «Акрона» с затруднением от защитника хозяев, мяч мимо дальней штанги ворот проскакал.

79' Удар Гутьерреса из-за пределов штрафной «Акрона» после собственного прохода был заблокирован защитником тольяттинцев Бокоевым.

78' Прострел Сергеева вдоль ворот «Акрона» был заблокирован полузащитником хозяев Бистровичем.

77' Удар Бителло из пределов штрафной «Акрона», успел сложиться вратарь хозяев Гудиев и ногами мяч зафиксировал.

76' Высоко футболисты «Акрона» встречают развитие атаки «Динамо».

74' Серия подач к воротам «Акрона», отбиваются хозяева.

73' Желтая карточка показана Стефану Лончару.

72' Замены у «Динамо»: вышли Виктор Окишор и Максимильяно Гутьеррес, ушли Артур Гомес и Ярослав Гладышев.

71' Замены в составе «Акрона»: Слободан Тедич и Карлен Оганесян ушли, вышли Хетаг Хосонов и Максим Болдырев.

70' Гоол! 2:1. Кристиян Бистрович ударом со штрафного «Акрона» поразил девятку ворот «Динамо», не дотянулся в прыжке до мяча вратарь гостей Лунёв.

69' Артём Шуманский заработал фол на себе, готовится штрафной «Акрона».

68' Подача Бителло в штрафную «Акрона» с углового «Динамо», головой выбил мяч подальше от своих ворот нападающий хозяев Тедич.

67' Продолжаются атаки «Динамо», держится «Акрон» в обороне как может.

«Акрон» — «Динамо» В контакте ФК «Динамо»

65' Удар Гладышева из пределов штрафной площади «Акрона», мяч зацепив одного из защитников хозяев, пролетел рядом со штангой.

65' Чуть снизился темп игры, с мячом футболисты «Динамо».

63' Удар Константина Тюкавина из пределов штрафной площади «Акрона», успел перевести мяч на угловой «Динамо» вратарь хозяев Виталий Гудиев.

62' Разыгрывают мяч игроки «Динамо» на половине поля «Акрона».

61' В высоком темпе развивается второй тайм.

60' Удар Дуду из-за пределов штрафной «Динамо» был заблокирован одним из защитников гостей.

59' Замена у «Акрона»: Дмитрий Пестряков ушел, вышел Дуду.

57' Продолжает атаковать «Динамо», воодушевленно действуют москвичи.

56' Гоол! 1:1. Ярослав Гладышев подработав себе мяч под удар в штрафной площади «Акрона», с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол ворот Гудиева.

55' Подача Касереса в штрафную площадь «Акрона», но защитник хозяев Бардыбахин опередил нападающего «Динамо» Артура Гомеса.

53' В последний момент успел Родригу Эшковал выбить мяч из под ног полузащитника «Динамо» Бителло, готовящего удар из пределов штрафной площади тольяттинцев.

52' За счет владения мяча отодвигают футболисты «Акрона» игру от своих ворот.

51' Подача Касереса в штрафную «Акрона», мяч точно в руки вратарю хозяев Гудиеву прилетел.

50' Инициатива у «Динамо».

49' Удар Тюкавина из пределов штрафной «Акрона» заблокировал защитник хозяев Эшковал.

48' Удар Ивана Сергеева с края штрафной площади «Акрона», мяч выше дальней девятки ворот пролетел.

47' Взяв мяч под контроль, игроки «Динамо» приступили к конструированию позиционной атаки.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Динамо»: Иван Сергеев вышел, ушел Даниил Фомин.

Итог первого тайма В контакте ФК «Динамо»

45+1' Перерыв. Активно начал «Акрон» матч и забил гол, после чего инициативу перехватило «Динамо», но забить не сумело.

45' Добавленное время 1 минута.

45' Удар Тюкавина с лету после углового «Динамо», мяч выше ворот «Акрона» пролетел.

45' Даниил Фомин пробил со штрафного «Динамо», мяч в стенку из игроков «Акрона» попал.

44' Бителло заработал фол на себе на подступах к штрафной «Акрона», готовится штрафной удар «Динамо».

43' Инициатива у «Динамо», от обороны действуют тольяттинцы.

42' Дальний удар Бителло по воротам «Акрона», мяч зацепив голову защитника хозяев Эшковала улетел на угловой «Динамо».

40' Удар Артура Гомеса из пределов штрафной «Акрона» головой получился не сильным, успел переместиться в воротах Виталий Гудиев и спокойно мяч поймал.

40' Затяжная позиционная атака «Динамо».

39' Подача Бителло с углового «Динамо», головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник «Акрона» Родригу Эшковал.

38' Подача Глебова в штрафную «Акрона», головой выбил мяч на угловой «Динамо» защитник хозяев Марат Бокоев.

37' Подача Бителло в штрафную «Акрона» со штрафного «Динамо», снимают «верх» защитники хозяев и забирают подбор.

36' Желтая карточка показана Кристияну Бистровичу.

36' Карлен Оганесян пробил с лёту с линии штрафной «Динамо», мяч сильно мимо створа полетел.

35' Скидка Тюкавина головой в штрафной площади «Акрона», но до партнёра по команде мяч не дошел.

34' Динамовцы разыгрывают мяч на половине поля «Акрона».

33' Дмитрий Пестряков угодил в положение «вне игры» на правом фланге атаки «Акрона».

32' Пробил Тедич из-за пределов штрафной «Динамо», мяч по центру ворот полетел и стал лёгкой добычей вратаря гостей Лунёва.

31' Удар Ярослава Гладышева из пределов штрафной «Акрона», мяч рядом с дальней штангой ворот пролетел.

31' Замена в составе «Динамо»: Николас Маричаль ушел, вышел Хуан Касерес.

«Акрон» — «Динамо» В контакте ФК «Динамо»

30' Включились игроки «Динамо» в высокий прессинг, заставляя выбить мяч подальше вратаря «Акрона» Гудиева.

29' Технично играют в пас игроки «Акрона» на своей половине поля.

27' Ищут брешь в обороне «Акрона» футболисты «Динамо», разыгрывая мяч на половине поля хозяев.

25' Желтая карточка показана Вячеславу Бардыбахину.

24' Нападающий «Акрона» Слободан Тедич открывался за спины защитникам «Динамо», но вновь оказался в «офсайде».

23' Атака «Акрона» угодила в положение «вне игры».

22' Контролируют мяч игроки «Акрона» в центра поля.

21' Заброс в штрафную площадь «Акрона», спокойно защитник хозяев Марат Бокоев головой скинул мяч в руки вратарю Гудиеву.

20' Взяв мяч под контроль, игроки «Акрона» продвигаются через пас вперёд.

19' С мячом футболисты «Динамо» в середине поля.

17' Гоол! 1:0. Артём Шуманский пробил из-за пределов штрафной «Динамо», мяч срикошетив от Даниила Фомина, полетел в противоход вратарю гостей Андрею Лунёву и заскочил в угол.

16' Позиционная атака «Акрона» развивается в середине поля.

15' Высоко футболисты «Акрона» встречают начало атаки «Динамо».

13' Прострел Гладышева в штрафную «Акрона», но Тюкавин приняв мяч не устоял на ногах и упал.

11' Подача Шуманского в штрафную площадь «Динамо», но до партнера по команде мяч не долетел, перехватил его защитник гостей Рубенс.

10' Позиционная атака «Динамо» в центре поля развивается.

09' Ярослав Гладышев подал со штрафного «Динамо» к воротам «Акрона», отбились хозяева.

08' В среднем темпе начинается игра.

07' Удар головой Давида Рикардо после углового «Динамо» получился сильно неточным.

07' Удар Тюкавина из-за пределов штрафной «Акрона», мяч зацепив одного из защитников хозяев, улетел на угловой «Динамо».

06' Удар Даниила Фомина из-за пределов штрафной «Акрона» получился неточным.

06' С мячом игроки «Динамо» на половине поля «Акрона».

05' Прострел Роберто Фернандеса в штрафную «Динамо», но первым на мяче оказался один из игроков из Москвы.

04' Инициатива у «Акрона».

03' Удар Слободана Тедича из пределов штрафной «Динамо», в прыжке отбил мяч вратарь гостей Андрей Лунёв.

02' Контролируют мяч футболисты «Акрона» в середине поля в поисках возможного обострения.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Акрона».

До матча

Команды выходят на поле В контакте ФК «Динамо»

12:45 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

12:35 Главным судьей матча будет Капленков Игорь из Москвы.

12:25 Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», вмещающей 44 918 зрителей.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ФК «Динамо»

12:17 Стартовый состав «Динамо»: Лунёв, Маричаль, Рубенс, Осипенко, Рикардо, Глебов, Фомин, Бителло, Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Стартвоый состав «Акрона» В контакте ФК «Акрон»

12:15 Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Бистрович, Лончар, Оганесян, Тедич, Шуманский.

12:00 За всю историю команды сыграли между собой 6 матчей, в 4 играх победило «Динамо», в 1 «Акрон», ещё 1 матч завершился вничью.

11:58 У «Динамо» травмированы — Кутицкий (з), Зайнутдинов (з), Чавес (п).

11:56 В составе «Акрона» травмированы — Марадишвили (п), Железнов (п); под вопросом выход Беншимола (н).

11:54 В центральной игре прошлого тура «Динамо» Москва обыграло ЦСКА со счётом 3:1. Игра получилась очень интересной и примерно равной, но «бело‑голубые» смогли дожать соперника на исходе встречи, забив дважды после точных ударов Роберто Фернандеса головой с углового и Окишора. Первый мяч забил Тюкавин. До этого «Динамо» Москва выиграло в Кубке России у «Ахмата» (2:1) и одержало победу над «Рубином» (1:0).

11:52 В 11‑м туре «Акрон» сыграл вничью в гостях с махачкалинским «Динамо» со счётом 1:1. Хозяева забили первыми на 72‑й минуте после грубой ошибки «Акрона» в обороне, а отыграться удалось на 87‑й минуте благодаря Роберто Фернандесу. Ранее была победа в Кубке России в гостях над «Локомотивом» (1:1, пен. 3:1) и в чемпионате на своём поле над «Ростовом» (1:0).

11:49 После прошлого тура московское «Динамо» захватило лидерство в таблице РПЛ с 25 очками.

11:47 Сейчас «Акрон» с 9 очками находится на 14‑м месте в таблице РПЛ.

11:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81