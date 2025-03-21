Дюбуа, Паркер или Джошуа — у кого больше шансов на победу в бою с Усиком в 2025 году?

Усик до сих не определился, с кем ему драться в нынешнем году. А значит, самое время подобрать для чемпиона нового соперника и поразмышлять о том, у кого же больше всего шансов на победу

5 место — От Алекса Перейры до Джейка Пола

В последнее время в боксе и смешанных единоборствах часто случались поединки, которых просто не должно было произойти. Блогеры вроде Джейка Пола дрались с настоящими легендами, как Майк Тайсон. А еще вчерашние звезды UFC попробовали свои силы на профессиональном ринге.

Все это к тому, что в 2025 году поединок Александра Усика против очередного блогера или бойца ММА не вызовет ни у кого удивления. Особенно с учетом появления боксерской лиги, созданной президентом UFC Даной Уайтом. Усик публично заявил, что рассмотрит предложение о бое в новой организации, если оно ему поступит.

Такие бои больше не про спорт, а про медийную составляющую и большие гонорары, а значит и уровень оппозиции там далеко не выдающийся. Если соперником украинца станет бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, Джейк Пол или другая медийная личность, то шанс победить одного из лучших боксеров в 21-м веке у них не просто мизерный.

Алекс Перейра globallookpress.com

Он сводится к нулю, потому как навыки на ринге несопоставимы. Джейк Пол хоть и побил многих именитых ветеранов из UFC, но единственный поединок против профессионального боксера Томми Фьюри проиграл раздельным решением.

Возможно, чуть больше шансов было бы у Алекса Перейры. Все-таки в прошлом он чемпион мира по кикбоксингу. Но никто из подобного списка медийных и популярных бойцов всерьез не смог бы составить конкуренцию Усику.

Шанс на победу: 0,01/10 — и обосновывается он банальным отсутствием опыта поединков на профессиональном ринге, даже несмотря на хорошие бойцовские навыки в целом.

4 место — Энтони Джошуа

Энтони Джошуа globallookpress.com

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем версиям уже на спаде. В 2025 году ни о каких титульных амбициях не может быть и речи. Особенно с учетом болезненного поражения глухим нокаутом в сентябре 2024-го Даниэлю Дюбуа.

Но несмотря на ту неудачу, Джошуа по-прежнему одно из самых громких имен в боксе. На поединках с участием именитого британца организаторы способны заработать целое состояние. Поэтому на какой-либо громкий бой Энтони вправе рассчитывать.

Ранее Усик уже заявлял, что готов дать третий поединок Джошуа, несмотря на победы в двух предыдущих битвах. Только вот смысла в трилогии на сегодняшний день никакой нет. Энтони показывает уверенные выступления, когда находится в хорошем психологическом.

В его случае настрой и уверенность это — 99% успеха. Но о какой ментальной силе может идти речь, когда ты проиграл последний поединок глухим нокаутом? На сегодняшний день Джошуа уязвим не только для топов тяжелого дивизиона.

Уже сейчас ему могут дать трудный бой восходящие звезды вроде Джареда Андерсена или распиаренного середняка Мартина Баколе.

Шанс на победу: 2/10 — ранее Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа по очкам. Ничего нового британец своему давнему сопернику уже не предложит.

3 место — Агит Кабайел

Agit Kabayel (Germany) vs Frank Sanchez (Cuba) — KNOCKOUT, Full Fight Highlights

Немецкого боксера недооценивали на протяжении всей его карьеры. В него не верили даже после победы над Арсланбеком Махмудовым техническим нокаутом. Правда, за последние полтора года Кабайел очень сильно взлетел вверх в рейтингах.

Он одержал 26 побед на профессиональном ринге, не потерпев ни единого поражения. Сильный, подвижный, техничный и невероятно талантливый боец. В крайних трех поединках он устроил одностороннюю доминацию против соперников из топ-10 рейтинга WBC.

Сейчас Агит первый номер ростера по этой версии и потенциальный претендент на титул. В будущем он может стать главной угрозой для всего тяжелого дивизиона, однако сейчас в его игре есть несколько проблем. Во-первых, это отсутствие опыта, что в поединке с Усиком сыграет злую шутку.

Да и как показал последний бой с Чжаном Чжилэем, у Кабайела есть определенные проблемы с работой вторым номером под прессингом. Агит переждал натиск китайского ветерана и отправил того в нокаут, но только потому, что соперник быстро выдохся.

Шанс на победу: 3/10 — на сегодняшний Кабайел просто не готов к столь громкому вызову. Ему нужно набраться опыта, прежде чем конкурировать с Усиком.

2 место — Джозеф Паркер

Джозеф Паркер globallookpress.com

Бывший чемпион мира по линии WBO Джозеф Паркер за последние 2 года обрел вторую молодость. Боец которого, уже списали со счетов, на сегодняшний день идет на серии из шести выигранных поединков кряду.

Никаких предпосылок к спаду в 33 года и не видно. Паркер в конце 2023-го в одностороннем порядке перебил Деонтея Уайлдера, что стало настоящей сенсацией. Так же, как и Кабайел, он справился с Чжаном Чжилэем.

В последнем поединке в феврале этого года ему хватило двух раундов, чтобы разобраться со 140-килограммовым гигантом Мартином Баколе. Бойцовский стиль Паркера чем-то напоминает Усика.

Австралиец невероятно подвижен, умеет работать в высоком темпе на протяжении всех 12-ти раундов, да и удар держит тоже неплохо. Но в отличие от Усика он более прямолинеен. Александр при контратаках соперника больше работает на технику и уклоны, а Паркер отвечает на огонь огнем.

Шанс на победу: 6/10 — столь высокую оценку можно объяснить хорошей формой Паркера и его прямолинейным стилем. Очень интересно будет посмотреть на то, как Усик справится практически с копией самого себя.

1 место — Даниэль Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа globallookpress.com

Первый поединок между Усиком и Дюбуа в августе 2023 года закончился скандалом. Британец посреди боя нанес мощный апперкот в область резинки шорт, после чего украинец упал на настил. Однако вместо нокдауна судья взял паузу, потому как увидел удар ниже пояса.

Александр восстановился и довел бой до победы техническим нокаутом. Дюбуа и его команда подали апелляцию в связи судейским ограблением, однако на деле кроме того эпизода «Динамит» больше ничего украинцу так и не предложил.

Правда, за это время Даниэль очень сильно спрогрессировал. Он одержал 3 победы подряд и в каждом поединке поприветствовал своих соперников нокаутами. Причем уровень оппозиции был довольно высокий. Сначала британец отобрал ноль у непобежденного Филипа Хрговича.

«Динамит» дал хорвату поработать, дождался когда тот устал и забил его у канатов своими пушечными ударами. Впоследствии британец отработал по голове Джарелла Миллера, словно по боксерской груше. А в сентябре прошлого года отправил в глубокий сон Энтони Джошуа. Итого: 21 виктория в карьере из 22-х достигнута нокаутом.

Шанс на победу: 7/10 — не стоит удивляться, почему именно Дюбуа самый сложный соперник для Усика. В техническом плане украинец превосходит визави. Но ударная мощь Даниэля говорит сама за себя. Ему достаточно одного попадания, чтобы закончить любой бой в свою пользу.