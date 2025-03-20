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    Эдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London

    Эдвардс намерен закрыть проигрыш от Мухаммада, Олберг в погоне за статусом претендента

    Бои ММА UFC Леон Эдвардс Камару Усман Белал Мухаммад Колби Ковингтон Гилберт Бернс Исраэль Адесанья Алекс Перейра Магомед Анкалаев Ян Блахович Александр Ракич Кевин Холлэнд Эрин Бланчфилд
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    Леон Эдвардс
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    Леон Эдвардс
    В ночь с 22 на 23 марта состоится турнир UFC London. В главном событии вечера в полусреднем весе Леон Эдвардс встретится с Шоном Брэди

    Бои предварительного карда

    1. Гурам Кутателадзе сразится в легком весе с Кауэ Фернандесом

    2. Каолан Логран в легчайшем весе встретится с Натаном Флетчером

    3. Шона Бэннон в женском минимальном дивизионе подерется с Пуей Томас

    4. Андрей Пуляев в среднем весе подерется с Кристианом Дунканом

    5. Марчин Тыбура в тяжелом весе встретится с Миком Паркиным

    6. Лонье Кавана в легчайшем дивизионе сразится с Фелипе Дос Сантосом

    7. Джай Герберт в легком весе встретится с Крисом Падиллой

    8. Натаниэль Вуд проведет бой в полулегком дивизионе с Морганом Чарье

    Leon Edwards vs Sean Brady | Full Fight Marathon

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Лондоне откроет противостояние в легком весе с участием Джордана Вученича и Криса Дункана. Оба бойца хорошо известны британской публике. Джордан, для которого это будет второй бой в UFC, представляет Англию.

    В дебюте он уступил единогласным решением Гураму Кутателадзе, хотя до этого выиграл 4 встречи кряду, причем все сабмишном. В стойке же местный боец испытывает определенные проблемы, как показал его предыдущий поединок.

    Нельзя сказать, что и Дункан силен в ударной технике. Ранее он проигрывал нокаутом Вячеславу Борщеву в рамках претендентской серии Даны Уайта, а подписав контракт с UFC, шотландец в стойке так никого и не удосрочил. В целом, по предыдущим выступлениям зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка.

    У Криса только одно поражение за 4 поединка в сильнейшем промоушене планеты. Последний бой выиграл сабмишном у Болажи Оки. Очевидно, зрителей на трибунах ожидает разборка в партере, где два британца проверят, чей же грэпплинг лучше.

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    • А следующими в октагон в рамках женского минимального веса выступят очередная местная любимица Молли Маккэн и представительница Бразилии Алексия Таинара. Британка дерется в промоушене с 2019 года.

    Временами показывала качественные бои и даже некоторое время пребывала в топ-15 в наилегчайшем дивизионе. Но неудачи в битвах с главными монстрами в лице Бланчфилд и Сантос выбили ее из колеи. Впоследствии Молли неудачно конкурировала даже с середняками.

    Она спустилась в дивизион ниже, но успехов пока не достигла. Лишь одна победа за 4 боя, и вечно преследующие проблемы в партере. Для ее соперницы это будет дебют в UFC. Таинара ранее выиграла 11 раз за 12 встреч в смешанных единоборствах.

    Стилистически является борцом, но уж точно не такого уровня, как предыдущая оппозиция Маккэн. Шансы у британки на успех неплохие. Внушительный опыт может помочь, да и мотивация сохранить прописку в промоушене подстегивает Молли идти вперед за нокаутом.

    Кевин Холлэнд
    globallookpress.com

    В полусреднем весе состоится битва между Кевином Холлэндом и Гунаром Нельсоном. На сегодняшний день оба за пределами топ-15. Холлэнд так и вовсе проиграл 4 из последних пяти боев. Правда, уровень оппозиции у американца был высочайший.

    В весе до 77 кг раздельным решением проиграл Маддалене, который скоро подерется за титул, после чего уступил Пейджу единогласным вердиктом. Подъем в средний вес подарил победу сабмишном над Михалом Олексейчуком, но затем снова 2 неудачи.

    Досрочно проиграл Роману Долидзе из-за травмы, после чего его усыпил на канвасе экс-чемпион ONE Рейнье Де Риддер. Что касается Нельсона, то он идет на серии из двух побед. Только вот дерется исландец редко.

    В последний раз выступал здесь же в Лондоне 2 года назад и тогда разобрал в партере Брайана Барберену. До него в доминирующей манере прошел и Такеши Сато. Как и Холлэнд, часто испытывал проблемы с оппозицией топ-уровня.

    Нельсона остановили нынешние представители первой десятки Гилберт Бернс и Леон Эдвардс. На бумаге Гунар и Кевин бойцы одного уровня. Один редко выступает, но обладает неудобным и вязким стилей, другой часто дерется, выдавая, порой, незабываемые нокауты.

    Эдвардс и Блахович намерены вернуться в титульную гонку

    Ян Блахович
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона состоится бой с участием Яна Блаховича, бывшего чемпиона, и амбициозного проспекта Карлоса Олберга. В преддверии очной битвы оппоненты занимают третью и шестую позиции в рейтингах.

    У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок с Анкалаевым за вакантный титул свел вничью. Поляку уже 42 года, однако это не мешает ему оставаться в топе.

    Уровень предыдущей оппозиции невероятно высокий. Побеждал Ракича, Адесанью, Рейеса. Доставил определенные проблемы Анкалаеву, был не хуже Алекса Перейры в крайнем бою, где судьи раздельным решением отдали встречу бразильцу.

    Блахович, как никто другой, умеет пользоваться слабыми местами оппонентов. Но простой в 2 года вызывает определенные вопросы, ведь очередной соперник сейчас на подъеме. Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC.

    Затем выдал винстрик из семи боев. Шесть оппонентов на данном отрезке отправил в глубокий сон. Больше всего досталось Алонзо Менифилду, который был разгромлен за 14 секунд. В крайнем бою Карлос разобрал на части Волкана Оздемира, выиграв по очкам. И дать тяжелый бой Блаховичу он вполне способен.

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    • В главном событии вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди. Бойцы располагаются на первой и пятой позициях в рейтинге. Оба еще не сказали своего последнего слова в титульной гонке.

    Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды. Летом прошлого года «Рокки» в реванше проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился титула. До этого Леон остановил Колби Ковингтона. А также дважды победил Камару Усмана, решением большинства и нокаутом в пятом раунде хай-киком.

    Стилистически Эдвардс является ударником. Его манера ведения боя заключается в пассивном давлении на оппонента и прагматичной работе на дальней дистанции. Брэди кардинально отличается от Леона. Шон базовый борец, предпочитающий изматывать визави на канвасе.

    В ММА единственное поражение за 17 встреч потерпел от Белала Мухаммада техническим нокаутом, что говорит о пробелах в ударке. Но ту неудачу американец закрыл в битвах с Келвином Гастелумом и Гилбертом Бернсом.

    Если учесть, что у Леона были проблемы с борьбой Мухаммада, то шанс на успех у американца есть. С другой стороны, Эдвардс может замучить визави тактичной работой в стойке. В общем, все зависит от того, кто первым реализует свой геймплан и правильно разложит силы, ведь дистанция пятираундовая.

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