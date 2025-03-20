Эдвардс сразится с Брэди, Олберг подерется с Блаховичем. Анонс карда UFC London

В ночь с 22 на 23 марта состоится турнир UFC London. В главном событии вечера в полусреднем весе Леон Эдвардс встретится с Шоном Брэди

Бои предварительного карда

1. Гурам Кутателадзе сразится в легком весе с Кауэ Фернандесом

2. Каолан Логран в легчайшем весе встретится с Натаном Флетчером

3. Шона Бэннон в женском минимальном дивизионе подерется с Пуей Томас

4. Андрей Пуляев в среднем весе подерется с Кристианом Дунканом

5. Марчин Тыбура в тяжелом весе встретится с Миком Паркиным

6. Лонье Кавана в легчайшем дивизионе сразится с Фелипе Дос Сантосом

7. Джай Герберт в легком весе встретится с Крисом Падиллой

8. Натаниэль Вуд проведет бой в полулегком дивизионе с Морганом Чарье

Leon Edwards vs Sean Brady | Full Fight Marathon

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лондоне откроет противостояние в легком весе с участием Джордана Вученича и Криса Дункана. Оба бойца хорошо известны британской публике. Джордан, для которого это будет второй бой в UFC, представляет Англию.

В дебюте он уступил единогласным решением Гураму Кутателадзе, хотя до этого выиграл 4 встречи кряду, причем все сабмишном. В стойке же местный боец испытывает определенные проблемы, как показал его предыдущий поединок.

Нельзя сказать, что и Дункан силен в ударной технике. Ранее он проигрывал нокаутом Вячеславу Борщеву в рамках претендентской серии Даны Уайта, а подписав контракт с UFC, шотландец в стойке так никого и не удосрочил. В целом, по предыдущим выступлениям зарекомендовал себя в статусе крепкого середняка.

У Криса только одно поражение за 4 поединка в сильнейшем промоушене планеты. Последний бой выиграл сабмишном у Болажи Оки. Очевидно, зрителей на трибунах ожидает разборка в партере, где два британца проверят, чей же грэпплинг лучше.

А следующими в октагон в рамках женского минимального веса выступят очередная местная любимица Молли Маккэн и представительница Бразилии Алексия Таинара. Британка дерется в промоушене с 2019 года.

Временами показывала качественные бои и даже некоторое время пребывала в топ-15 в наилегчайшем дивизионе. Но неудачи в битвах с главными монстрами в лице Бланчфилд и Сантос выбили ее из колеи. Впоследствии Молли неудачно конкурировала даже с середняками.

Она спустилась в дивизион ниже, но успехов пока не достигла. Лишь одна победа за 4 боя, и вечно преследующие проблемы в партере. Для ее соперницы это будет дебют в UFC. Таинара ранее выиграла 11 раз за 12 встреч в смешанных единоборствах.

Стилистически является борцом, но уж точно не такого уровня, как предыдущая оппозиция Маккэн. Шансы у британки на успех неплохие. Внушительный опыт может помочь, да и мотивация сохранить прописку в промоушене подстегивает Молли идти вперед за нокаутом.

Кевин Холлэнд globallookpress.com

В полусреднем весе состоится битва между Кевином Холлэндом и Гунаром Нельсоном. На сегодняшний день оба за пределами топ-15. Холлэнд так и вовсе проиграл 4 из последних пяти боев. Правда, уровень оппозиции у американца был высочайший.

В весе до 77 кг раздельным решением проиграл Маддалене, который скоро подерется за титул, после чего уступил Пейджу единогласным вердиктом. Подъем в средний вес подарил победу сабмишном над Михалом Олексейчуком, но затем снова 2 неудачи.

Досрочно проиграл Роману Долидзе из-за травмы, после чего его усыпил на канвасе экс-чемпион ONE Рейнье Де Риддер. Что касается Нельсона, то он идет на серии из двух побед. Только вот дерется исландец редко.

В последний раз выступал здесь же в Лондоне 2 года назад и тогда разобрал в партере Брайана Барберену. До него в доминирующей манере прошел и Такеши Сато. Как и Холлэнд, часто испытывал проблемы с оппозицией топ-уровня.

Нельсона остановили нынешние представители первой десятки Гилберт Бернс и Леон Эдвардс. На бумаге Гунар и Кевин бойцы одного уровня. Один редко выступает, но обладает неудобным и вязким стилей, другой часто дерется, выдавая, порой, незабываемые нокауты.

Эдвардс и Блахович намерены вернуться в титульную гонку

Ян Блахович globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона состоится бой с участием Яна Блаховича, бывшего чемпиона, и амбициозного проспекта Карлоса Олберга. В преддверии очной битвы оппоненты занимают третью и шестую позиции в рейтингах.

У Блаховича в крайних пяти боях абсолютный паритет. Экс-чемпион одержал 2 победы, дважды уступил и один поединок с Анкалаевым за вакантный титул свел вничью. Поляку уже 42 года, однако это не мешает ему оставаться в топе.

Уровень предыдущей оппозиции невероятно высокий. Побеждал Ракича, Адесанью, Рейеса. Доставил определенные проблемы Анкалаеву, был не хуже Алекса Перейры в крайнем бою, где судьи раздельным решением отдали встречу бразильцу.

Блахович, как никто другой, умеет пользоваться слабыми местами оппонентов. Но простой в 2 года вызывает определенные вопросы, ведь очередной соперник сейчас на подъеме. Единственное поражение в карьере Олберг потерпел в дебюте в UFC.

Затем выдал винстрик из семи боев. Шесть оппонентов на данном отрезке отправил в глубокий сон. Больше всего досталось Алонзо Менифилду, который был разгромлен за 14 секунд. В крайнем бою Карлос разобрал на части Волкана Оздемира, выиграв по очкам. И дать тяжелый бой Блаховичу он вполне способен.

В главном событии вечера пройдет поединок в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Шоном Брэди. Бойцы располагаются на первой и пятой позициях в рейтинге. Оба еще не сказали своего последнего слова в титульной гонке.

Эдвардс за 12 предыдущих встреч уступил лишь однажды. Летом прошлого года «Рокки» в реванше проиграл единогласным решением судей Белалу Мухаммаду и лишился титула. До этого Леон остановил Колби Ковингтона. А также дважды победил Камару Усмана, решением большинства и нокаутом в пятом раунде хай-киком.

Стилистически Эдвардс является ударником. Его манера ведения боя заключается в пассивном давлении на оппонента и прагматичной работе на дальней дистанции. Брэди кардинально отличается от Леона. Шон базовый борец, предпочитающий изматывать визави на канвасе.

В ММА единственное поражение за 17 встреч потерпел от Белала Мухаммада техническим нокаутом, что говорит о пробелах в ударке. Но ту неудачу американец закрыл в битвах с Келвином Гастелумом и Гилбертом Бернсом.

Если учесть, что у Леона были проблемы с борьбой Мухаммада, то шанс на успех у американца есть. С другой стороны, Эдвардс может замучить визави тактичной работой в стойке. В общем, все зависит от того, кто первым реализует свой геймплан и правильно разложит силы, ведь дистанция пятираундовая.