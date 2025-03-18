«В глубине души я верю, что Макгрегор вернется в UFC» — интервью со звездой ММА Майклом Чендлером

Звездный легковес UFC Майкл Чендлер порассуждал о своих перспективах, высказался о простое в связи с затянувшейся организацией боя с Макгрегором и поразмышлял о шансах Конора вернуться в ММА. Обо всем этом именитый боец поделился в интервью

Макгрегор вернется в UFC?

Майкл Чендлер уже забыл о двухлетней саге, которая должна была завершиться боем против Конора Макгрегора, и сомневается, что ирландская суперзвезда когда-нибудь снова выйдет в клетку.

Кажется, что прошла целая жизнь с тех пор, как Чендлер подписал контракт на роль тренера шоу The Ultimate Fighter в 31-м сезоне против Макгрегора. Позади уже 9 месяцев с тех пор, как звездные легковесы должны были возглавить UFC 303 во время Международной недели боев в 2024 году.

Долгожданный поединок так и не состоялся. В ноябре Майкл все же вернулся в строй, проведя пятираундовый бой против Чарльза Оливейры, и теперь он должен встретиться с Пэдди Пимблеттом в апреле на UFC 314.

Тем временем, ирландец до сих пор не выступил ни разу и даже не запланировал свой следующий поединок. Это породило множество слухов о том, что бывший чемпион в двух весовых категориях уже провел свой последний бой в UFC.

«В глубине души я верю, что Конор вернется», — сказал Чендлер о Макгрегоре в интервью MMA Fighting.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«Я думаю, что он хочет драться. Он не намерен заканчивать свою карьеру так. В своем последнем бою он сломал ногу в поединке с Дастином Порье, а затем заявил о величайшем возвращении в истории боевых искусств.

Потом он участвовал в шоу The Ultimate Fighter, подписал контракт на бой со мной и снялся с соревнований из-за очередной травмы. Поэтому в глубине души я верю, что он вернется»

А теперь скажите, если вы любитель ставок, вернется ли Конор? Есть все основаться дать этому крайне низкий шанс. В последний раз Макгрегор выходил в клетку в UFC в 2021 году, когда получил травму ноги во время третьего боя с Дастином Порье.

Предполагалось, что путь к выздоровлению приведет ирландца к противостоянию с Чендлером, но в последнее время Макгрегор был больше сосредоточен на развитии BKFC после того, как стал совладельцем кулачного промоушена.

У Конора и Майкла разные планы на будущее

Конор Макгрегор globallookpress.com

Помимо начала карьеры спортивного функционера ирландец продолжил продвигать свой пивной бренд. В июле Макгрегору исполнится 37 лет, и он тоже борется со временем, но благодаря финансовому благополучию экс-чемпион UFC может больше никогда не драться, по мнению Чендлера:

«Я никогда не критиковал этого человека, потому что, если вы не прошли милю в его ботинках, имеете ли вы право критиковать его? Так я отношусь к большинству парней, с которыми дерусь, и ко всем в этой индустрии.

Я живу не такой жизнью, как эти парни. В глубине души я думаю, что он в конце концов вернется, но если бы я делал ставки, то это был бы очень маленький шанс. Я бы точно не ставил деньги на такое событие»

Конечно, с каждым разом, когда проходит все больше времени между новостями о следующем бое Макгрегора, вероятность его возвращения становится все меньше. Чендлер по-прежнему слышит, что он зря потратил целых 2 года, ожидая поединка, которого так и не случилось.

Michael Chandler | UFC Highlights

Оглядываясь назад, бывший чемпион Bellator в легком весе отказывается внезапно заявлять, что ожидание было ошибкой, особенно зная о стремлении UFC организовать их встречу. Как только стало ясно, что Макгрегор не вернется вовремя, Майкл решил двигаться вперед:

«Я до сих пор не жалею о том, как все сложилось с Конором. За кулисами меня заверили, что да, бой может немного сдвинуться, но я все равно подписал контракт, участвовал на The Ultimate Fighter.

Нам все еще нужно закончить тот сезон. Если Конор вернется, он поставит свою подпись под тем, что закончит нашу историю. Буду ли я ждать этого? Нет, я двигаюсь дальше, я борюсь и остаюсь активным.

Иногда нужно напоминать людям, что я подписал контракт с UFC и за 28 месяцев провел пять боев. Боролся за титул чемпиона мира, несколько раз получил бонус за бой вечера, бой года, а потом еще один бонус за бой года.

Я был очень активен. Я был тем парнем и в Bellator, когда провел 6 боев за 13 месяцев. Я был очень активен на протяжении всей своей карьеры», — восторженно заявил Майкл.

Победа над Пимблеттом и 3 боя за год

Чарльз Оливейрв globallookpress.com

Когда Майкл вернулся в октагон в прошлом году, то потерпел сокрушительное поражение от Оливейры в бою с потенциальным претендентом на титул номер один, но это не сильно повлияло на его карьеру.

Позднее Чендлер собрался с мыслями, залечил травмы, а затем стал ждать, когда его снова позовут драться в UFC. В итоге в апреле Чендлер заявлен на пятираундовый бой против Пэдди Пимблетта.

«Очевидно, что из-за этого я получаю много критики, люди смеются надо мной. Они смеются за то, что я жду Конора и занимаюсь этим», — сказал Чендлер.

«Я подписал контракт, в котором говорилось, что я буду участвовать в The Ultimate Fighter и что я буду драться с Конором Макгрегором, поэтому я хотел подождать, разобраться.

Мы запланировали бой, но он, очевидно, отказался. Я думаю, что этот бой состоится в будущем, и, если Конор когда-нибудь вернется, то я тоже хотел бы сразу вернуться в строй.

Charles Oliveira vs Michael Chandler 2 Full Fight UFC 309 HD NO CUT/ZOOM

Пока что я собираюсь вернуться на победную тропу, и апрель ставит меня в хорошее положение, ведь в этом году у меня есть еще восемь месяцев, и я могу провести 3 боя. Пришло время вернуться на победную тропу и сделать что-то впечатляющее 12 апреля в Майами».

Тут даже не стоит сомневаться: Чендлер сразу же вызвался бы на бой с Макгрегором, если бы узнал, что ирландец готов снова соревноваться.

«Какое-то время я ставил не на ту лошадь, но теперь я ставлю только на себя. Я воспользовался возможностью реванша против Чарльза Оливейры, но потерпел неудачу. Теперь я снова ставлю на себя, чтобы выйти на бой с Пэдди Пимблеттом в апреле и оставаться активным в этом году.

Если Конор когда-нибудь вернется, его путь обратно в UFC пройдет прямо через Нэшвилл, штат Теннесси, и Майкла Чендлера», — добавил в конце бывший претендент на титул UFC в легком весе.