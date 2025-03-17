Долидзе победил Веттори, Нджокуани нокаутировал Залески. Обзор карда UFC Vegas 104

В ночь с 15 на 16 марта состоялся турнир UFC Vegas 104. В главном событии вечера в среднем весе прошел реванш Марвина Веттори и Романа Долидзе

Результаты боев предварительного карда

1. Юнеиси Дюрден в женском наилегчайшем весе проиграла нокаутом Карли Джудис

2. Жосиан Нунес в женском легчайшем весе проиграла нокаутом в первом раунде Присциле Кечоэйре

3. Андре Лима в наилегчайшем дивизионе выиграл сабмишном в третьем раунде у Даниэля Бареза

4. Сэм Хьюз в женском минимальном весе одолела раздельным решением Стефани Лучиано

5. Жосиас Мусаса в легчайшем дивизионе уступил сабмишном в третьем раунде Карлосу Вере

6. Суянг Ю в легчайшем весе одолел единогласным решением Эйджея Каннигхэма

7. Вальдо Кортес-Акоста в тяжелом весе нокаутировал во втором раунде Райана Спэнна

8. Кевин Валлехос в полулегком дивизионе нокаутировал в первом раунде Сеунгву Чойя

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 104

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе открывал поединок в полутяжелом дивизионе с участием Дияра Нургожая и Брендсона Рибейро. Бойцы подошли к противостоянию в разной форме. Дияр считался большим фаворитом ввиду статуса непобежденного.

Казахстанец сразу занял центр октагона, давил на соперника с целью оформить быстрый. В первом отрезке бойцы провели несколько активных разменов на руках. Однако явного преимущества ни у кого не было.

Постепенно Нургожай начал перебивать своего оппонента. Но далее Брендсон решил перевести их противостояние в партер, где добился больших успехов во втором отрезке. Он стянул своего оппонента вниз, немного поработал первым номером и вышел на Кимуру.

Нургожай так и не сумел вырваться из захвата Рибейро и был вынужден постучать. Казахстанец потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере. А вот бразилец одержал крайне важную для себя победу и сохранил прописку в UFC. Теперь у него 2 выигрыша и 2 проигрыша в лиге.

Следующий поединок состоялся в рамках легчайшего дивизиона с участием Дэмона Блэкшира и Коди Гибсона. Это было противостояние двух бойцов с кардинально разными стилями. Блэкшир базовый борец с большим арсеналом приемов на канвасе.

Его соперник в более молодые годы также предпочитал чаще работать на канвасе, но со временем переквалифицировался в ударника. Неудивительно, что в таком противостоянии борьбы оказалось более, чем предостаточно.

Уже в первом раунде Блэкшир пошел за тейкдауном и без проблем перевел визави на канвас. Гибсон продемонстрировал довольно неплохую защиту на земле, но сильно устал за 5 минут под постоянным прессингом противника. После перерыва Дэмон закончил начатое.

Он вновь оформил удачный тейкдаун, забрал спину и провел удушающий прием. Таким образом, Блэкшир одержал вторую победу подряд сабмишном. И возможно, в следующем поединке американец получит уже более статусного оппонента.

Курт Холлобау globallookpress.com

В легком весе состоялся бой с участием Александра Эрнандеза и Курта Холлобау, где болельщики ожидали увидеть жесткую рубку, многочисленные размены и досрочный финиш с учетом ярких стилей обоих парней. Однако поединок проходил совершенно по другому сценарию.

Александр выбрал аккуратную тактику и работал вторым номером, выжидая момента для контратаки. Тем временем, Курт активно шел вперед, наносил удары и даже пару раз потряс визави. Несмотря на возраст в 38 лет, Холлобау прекрасно выдерживал высокий темп встречи и забрал первый раунд.

После перерыва Эрнандез неожиданно пошел в борьбу, правда застать противника врасплох на нижнем этаже так и не смог. После двухминутного контроля Курт поднялся на ноги и продолжил вести поединок в стойке.

В заключительном отрезке бойцы поочередно перехватывали инициативу друг у друга. Были 2 борцовские схватки и череда разменов в стойке, где кому-то отдать предпочтение очень сложно. Казалось, что Холлобау за 15 минут сделал больше, но судьи решили иначе, отдав победу Эрнандезу единогласным решением.

Веттори и Залески полностью провалились

Элизеу Залески против Чиди Нджокуани globallookpress.com

В со-главном событии вечера состоялся поединок в полусреднем весе с участием именитого ветерана Элизеу Залески против Чиди Нджокуани. Как и ожидалось, бойцы довольно активно начали очное противостояние.

Чиди резко пошел вперед, навязывая оппоненту размены на ближней дистанции и работу в клинче. Бразилец выжидал момент для контратаки, при этом периодически взрывался мощными одиночными попаданиями.

Инициатива была на стороне Нджокуани, однако нельзя сказать, что американец доминировал в одностороннем порядке. После перерыва ситуация в поединке мало чем изменилась. Чиди все также шел вперед, работая первым номером.

Ближе к середине отрезка американец на выходе из клинча пробил коленом в голову Элизеу. Бразильский ветеран тут же рухнул на канвас, после чего от Нджокуани последовало добивание.

Несколько ударов локтями залетели в голову латиноамериканца, пребывавшего в пассивной обороне. В этот момент рефери вмешался в поединок и присудил победу техническим нокаутом Нджокуани, который теперь идет в полусреднем дивизионе на серии из трех выигрышей кряду.

В главном событии вечера в рамках среднего дивизиона прошел реванш Марвина Веттори и Романа Долидзе. В преддверии очного противостояния бойцы занимали восьмую и 12-ю позиции в рейтинге.

А сам поединок, пожалуй, стал копией их первой битвы двухлетней давности. Роман в привычной манере действовал первым номером, а итальянец все также прижимался спиной к сетке и дрался очень аккуратно.

После неудачного старта Веттори на некоторое время взвинтил обороты и пошел вперед. Он сумел подбить Долидзе в стойке, донесся до челюсти оппонента мощный кросс с правой. Тем не менее, для досрочного финиша этого оказалось недостаточно.

Представитель Грузии продержался до перерыва, а затем уже начал сушить поединок. Такой рваный темп был ему на руку, хотя на долгое время сдерживать Веттори в борьбе у сетки не получалось. Однако все это шло в актив именно Роману, продолжавшего набирать очки.

В чемпионских раундах ситуация практически не изменилась. На фоне всей предыдущей проделанной работы еще и сказывалась усталость. Поэтому на финальный рывок сил у Веттори не осталось. Долидзе прессинговал оппонента вплоть до финального свистка и в итоге выиграл у Марвина в реванше единогласным решением судей.