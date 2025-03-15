Силва, Суарес и еще 4 девушки в UFC, так и не cтавших преемницами Аманды Нуньес

После того, как Аманда Нуньес завершила карьеру летом 2023 года, UFC потерял самую большую звезду среди женщин. Однако достойной замены не появилось и по сей день. А все попытки проспектов и действующих топов пойти по стопам «Львицы» провалились

1. Роуз Намаюнас

К концу 2021 года Роуз зачистила весь женский минимальный дивизион. Она дважды победила бывшую доминирующую чемпионку Йоанну Енджейчик, оставила ни с чем Джессику Андраде и оба раза выиграла у китайской кардио-машины Чжан Вэйли.

Американке прогнозировали долгое правление в этом весе. С учетом того, что Аманда летом 2023-го завершила карьеру, Намаюнас могла сходу стать ее преемницей и главной звездой, если бы продолжила удачно выступать.

Очередная защита чемпионки против Карлы Эспарзы не предвещала беды. Однако возрастная американка доминировала над обладательницей титула на протяжении всех пяти раундов в партере и приговорила ее к поражению.

Роуз Намаюнас (справа) globallookpress.com

После той неудачи Роуз объявила о переходе в женский наилегчайший дивизион в надежде взять второй пояс. Но в новой для себя категории все сложилось не самым лучшим образом. Намаюнас проиграла дважды за 4 поединка.

В крайнем из них уступила прямому конкуренту в лице Эрин Бланчфилд единогласным решением судей. Вероятно, Роуз следовало бы сосредоточиться на выступлениях в том дивизионе, где она была чемпионкой. Долгое время Намаюнас считалась одной из главных звезд в женском ММА. Теперь же она просто крепкий и сильный боец уровня топ-10, но не более.

2. Джулианна Пенья

Джулианна Пенья globallookpress.com

В декабре 2021-го Джулиана совершила один из главных апсетов в истории смешанных единоборств. Она сумела отобрать чемпионский титул в женском легчайшем весе у лучшей версии Аманды Нуньес.

После того, как Пенья стала чемпионкой, не говорить о ней, как о новой преемнице «Львицы» было просто невозможно. Однако закрепиться на вершине трона так и не удалось. Ведь в незамедлительном реванше все встало на свои места.

Аманда исправила ошибки, допущенные в их первом противостоянии, после чего разбирала соперницу на части на протяжении всех пяти раундов. У Джулианы еще был шанс оспорить свои права на лидерство в Р4Р в случае победы в трилогии.

Но Нуньес приняла решение завершить карьеру, а Пенья вместо того, чтобы продолжить выступать, ушла на 2 года в тень. Возвращение в октагон состоялось только в октябре 2024-го. «Лисица» показала очень неуверенное выступление в поединке с новой чемпионкой Ракель Пеннингтон.

Тем не менее, судьи раздельным вердиктом отдали ей победу. Впрочем, по текущей форме вряд ли можно рассчитывать на долгое чемпионство Пеньи. «Лисице» уже 35 лет, она слишком редко выступает, так еще и на подходе Кайла Харрисон, которая гораздо сильнее.

3. Алекса Грассо

Алекса Грассо (справа) globallookpress.com

Звезда мексиканки зажглась совершенно внезапно. В марте 2023 года она вышла на титульник в женском наилегчайшем весе против многолетней чемпионки Валентины Шевченко. Все считали Алексу очередной проходной соперницей для «Пули».

Однако Грассо показала Валентине мастер-класс в стойке, а затем удосрочила ее в партере в четвертом раунде. Незамедлительный реванш в сентябре того же года получился напряженным и конкурентным, но закончился вничью.

После такого исхода Грассо закрепилась на первой строчке рейтинга вне зависимости от весовых категорий среди женщин. У нее были все шансы стать главной звездой UFC среди девушек на ближайшие 5 лет.

Возможно, так бы и случилось, закрепив Алекса свой успех в трилогии с Валентиной. Однако «Пуля» в третьем поединке напомнила миру, что именно она королева женского наилегчайшего дивизиона, а не Грассо.

Все 5 раундов Шевченко борола визави на канвасе и в итоге вернула себе титул, одержав победу единогласным решением. Теперь перспективы Алексы выглядят туманными. Шевченко раскрыла все ее проблемы в партере, а ведь в наилегчайшем дивизионе сильных борцов за последнее время появилось немало.

4. Майра Силва

Майра Силва (справа) globallookpress.com

До середины 2023 года Майра Силва шла по дистанции очень уверенно. Бразильские фанаты называли ее новой Амандой Нуньес. Ведь латиноамериканка практически полностью копировала путь своей звездной соотечественницы.

Майра уверенно разбирала своих соперниц в партере. В июле 2023 года она одержала убедительную победу над бывшей чемпионкой Холли Холм, задушив ее в стойке у сетки. Та виктория стала для нее четвертой кряду в промоушене, после чего в UFC решили дать девушке титульный бой.

В январе 2024-го Силва встретилась в битве за вакантный титул в женском легчайшем весе с Ракель Пеннингтон. Поначалу для бразильянки все складывалось очень даже неплохо. Как и в предыдущих встречах, она убедительно смотрелась на нижнем этаже.

Однако в середине поединка Майра резко сдала физически. Тут-то и настало время Пеннингтон, которая в итоге забрала 3 раунда и выиграла бой судейским решением. Это поражение можно взять за точку отсчета падения Силвы.

Ведь в последствии она проиграла еще 2 поединка подряд. Сначала уступила техническим нокаутом Мэйси Чиассон из-за большой сечки на лице после пропущенного удара локтем в партере — тогда в бой вмешалась медицинская бригада, приняв решение об остановке.

Затем Майра попробовала реанимировать карьеру в женском наилегчайшем дивизионе. Но в более низкой категории по ней буквально катком прошлась Жасмин Ясудавичус. Теперь у бразильянки 3 поражения подряд. Стать преемницей Аманды Нуньес не вышло.

5. Татьяна Суарес

Татьяна Суарес (справа) globallookpress.com

Еще одна девушка, у которой были все шансы стать лицом UFC, это Татьяна Суарес. До определенного момента времени американка шла непобежденной, а в женских дивизионах ноль в графе поражений большая редкость.

На более ранних этапах своей карьеры Суарес неплохо смотрелась в женском наилегчайшем дивизионе. Затем после длительной травмы и почти четырехлетнего простоя американка приняла решение продолжить драться в минимальном весе.

Победив бывшую чемпионку категории Джессику Андраде сабмишном уже в первом раунде, Татьяна застолбила за собой статуса следующего претендента на титул. В феврале 2025 она столкнулась в поединке с Чжан Вэйли.

В стартовом отрезке американка легко стянула соперницу на канвас и даже была близка к досрочной победе сабмишном. Дивизион был в шаге от смены чемпиона. Правда, Вэйли вовремя собралась с силами и перевернула исход противостояния в свою пользу.

В последующих раундах она разбирала Суарес абсолютно всех этажах: перебивала в стойке, контролировала ее в партере. Итог получился закономерным — победа Чжан единогласным решением.

Суарес, в свою очередь, потерпела первое поражение в карьере. И впереди американке предстоит проделать еще очень много работы на пути к чемпионству и лидерству в Р4Р.