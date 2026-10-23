В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Азамата Мурзаканова и Доминика Рейеса в полутяжелом весе. Начало — 20:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.78.

Азамат Мурзаканов

Турнирное положение: Мурзаканов является седьмым номером рейтинга полутяжелого дивизиона. Россиянин долго оставался непобежденным и считался одним из главных претендентов на титул.

Последние бои: В апреле этого года Мурзаканов сенсационно уступил техническим нокаутом Пауло Косте на UFC 327, прервав серию из 16 побед. До того были яркие досрочные успехи над Александром Ракичем, Брендсоном Рибейро и Алонзо Менифилдом. Всего в активе россиянина 16 побед при одном поражении.

Состояние бойца: Мурзаканов всегда агрессивен с первых секунд, быстро сокращает дистанцию и шокирует оппонентов своим натиском. Азамат славится умением рано заканчивать встречи — 81% его побед досрочные. Однако его борьба и выносливость ниже среднего, что стало очевидным пробелом в бою с Костой.

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Доминик Рейес

Турнирное положение: Рейес на одну позицию позади оппонента, занимая восьмую позицию в рейтинге полутяжелого веса. В прошлом был претендентом на титул, дрался за пояс с Джоном Джонсом и Яном Блаховичем. Сейчас он пытается закрепиться в верхней части рейтинга после серии неудач.

Последние бои: Старина Доминик уже не тот яркий проспект, что 7 лет назад. Совсем недавно Рейес одолел раздельным решением Джонни Уокера. До этого упал нокаут от Карлоса Олберга в первом раунде и также в стартовой пятиминутке финишировал Никиту Крылова.

Состояние бойца: Рейес работает из левосторонней стойки, наносит большой объем ударов и обладает высокой скоростью. «Разрушитель» имеет богатый опыт поединков на самом высоком уровне, но его защита от контратак оставляет желать лучшего. Стойкость уже не та, мотивация как будто бы тоже.

От бойца, на равных дравшегося с Джонсом, почти ничего не осталось.

Статистика для ставок

Мурзаканов выиграл 13 из 17-ти боев досрочно

Рейес проиграл 4 из десяти последних боев нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Азамату Мурзаканову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.42, тогда как на успех Рейеса предлагают сделать ставку за 2.97.

Прогноз: Рейес выглядит удобной мишенью для Мурзаканова. Россиянин быстро сократит дистанцию и поймает американца мощным акцентированным ударом. Первый раунд — идеальное время для нокаута. Азамат закроет предыдущую осечку и вернется в титульную гонку в полутяжелом дивизионе.

2.78 Победа Азамата Мурзаканова в первом раунде Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.78 на бой Мурзаканов — Рейес принесёт чистый выигрыш 1780₽, общая выплата — 2780₽

Ставка: Победа Азамата Мурзаканова в первом раунде за 2.78.