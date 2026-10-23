В рамках турнира UFC 333 24 октября в Абу-Даби состоится поединок Лонэ Каваны и Рамазана Темирова в наилегчайшем весе. Начало — 21:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

Лонэ Кавана

Турнирное положение: Кавана идет шестым в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Британец дебютировал в промоушене в 2024 году и за короткое время успел пробиться в элиту весовой категории.

Последние бои: Накануне данного турнира Кавана уступил удушающим приемом в третьем раунде Брэндону Ройвалу. До этого была победа единогласным решением над бывшим чемпионом Брэндоном Морено. Всего в активе британца 10 побед при двух поражениях.

Состояние бойца: Кавана техничный ударник с неплохой кикбоксерской базой. Британец хорошо двигается, использует футворк для сокращения дистанции и способен сохранять дисциплину под давлением. Однако его защита от тейкдаунов оставляет желать лучшего, а в борьбе он явно уступает Темирову.

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Рамазан Темиров

Турнирное положение: Темиров пока что десятый номер рейтинга наилегчайшего веса. Боец дебютировал в UFC в 2024 году и пока не знает поражений в промоушене.

Последние бои: В преддверии очередного противостояния Темиров нокаутировал в первом раунде бывшего претендента на титул Стива Эрцега. Чуть ранее были досрочные победы над СиДжеем Вергарой и Чарльзом Джонсоном.

Состояние бойца: Темиров взрывной и атлетичный ударник с невероятной нокаутирующей мощью. Он быстро сокращает дистанцию, оказывает постоянное давление и крушит соперников размашистыми хуками и оверхэндами.

Рамазан также обладает идеальной защитой от переводов в 100% в UFC. Его главный аргумент — это способность заканчивать бои одним точным попаданием.

Статистика для ставок

11 из 19-ти побед Темирова были в первом раунде

Кавана проиграл за карьеру дважды за 12 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение Рамазану Темирову. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.76, тогда как на успех Каваны предлагают сделать ставку за 2.11.

Прогноз: Каване придется выдерживать невероятное давление соперника, который умеет заканчивать бои одним ударом. Темиров более атлетичен и куда сильнее бьет. Британец не сможет контролировать дистанцию против такого напора, а его попытки бороться будут обречены на провал. Рамазан поймает Кавану размашистым хуком и отправит его в нокаут.

2.65 Победа Рамазана Темирова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на бой Кавана — Темиров позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа Рамазана Темирова нокаутом за 2.65.