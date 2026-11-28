Классическая смена поколений в среднем весе UFC. Бывший чемпион Исраэль Адесанья, идущий на серии из четырех поражений, 5 декабря подерется на турнире в Саудовской Аравии против восходящей звезды Шары Буллета. У россиянина за 18 боев в карьере только одно поражение, но списывать «Иззи» со счетов было бы ошибкой

Большой вызов для россиянина

5 декабря пройдет турнир UFC в Саудовской Аравии, который возглавит пятираундовый бой в среднем весе. В клетке встретятся Исраэль Адесанья и Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет.

Происходит классическая смена поколений, где лига сталкивает громкое имя и амбициозного проспекта. Адесанья занимает девятую строчку рейтинга, тогда как российский ударник пребывает на 14-й позиции.

На Ближнем Востоке такие вывески работают безотказно. Шара Буллет давно стал здесь локальной звездой и уверенно шагает вверх по карьерной лестнице. Для него это самый статусный оппонент за все время выступлений в лучшей лиге мира.

Шара Буллет globallookpress.com

За плечами россиянина в UFC семь боев, и проиграл он только один раз. В двух последних поединках Шарабутдин одержал победы, подтвердив свой статус одного из самых опасных кикбоксеров в среднем весе.

Зрелищный стиль уже принес ему место в топ-15 дивизиона. А вот у Исраэля Адесаньи картина прямо противоположная — серия из четырех поражений подряд выглядит тревожно для экс-чемпиона.

Бывший король среднего веса переживает непростой этап. Но приговор ли это для бойца такого калибра? Пожалуй, нет, ведь сбрасывать со счетов легенду дивизиона раньше времени всегда опасно. В Эр-Рияде фанатов ждет поединок, где у каждого есть шансы на успех.

Спад экс-чемпиона после громкого реванша

Исраэль Адесанья против Джо Пайфера globallookpress.com

Три года назад Исраэль Адесанья был доминирующим чемпионом и сметал всех претендентов в среднем весе. Он коллекционировал титульные защиты и выглядел практически неуязвимым. Казалось, правление «Иззи» затянется на долгие годы.

Перелом произошел после успеха в реванше с Алексом Перейрой. Тогда Адесанья красиво закрыл старые счеты, но словно выпустил пар после долгой погони за головой «Поатана». Вслед за этой вспышкой в карьере нигерийца начался затяжной спад.

В сентябре 2023 года он сенсационно уступил Шону Стрикленду по очкам, отдав бой без привычной чемпионской искры. Затем Исраэль неплохо смотрелся в поединке против Дрикуса Дю Плесси и претендовал на успех. Однако в четвертом раунде просел по кардио и уступил сабмишеном.

Дальше дела пошли еще хуже — в следующем бою Адесанья упал в нокаут от Нассурдина Имавова. В поединке против француза экс-чемпион бодро стартовал, но затем потерял концентрацию, что стоило ему победы.

В последнем же противостоянии его и вовсе забил в партере Джо Пайфер во втором раунде. Для бойца, который славился умением держать дистанцию и читать оппонентов, это болезненный сигнал. Четыре осечки подряд говорят о том, что прежний запас прочности иссяк.

Перед грядущим поединком Адесанья сменил привычный зал City Kickboxing и тренера. Он отправился готовиться вместе с командой Александра Волкановски, показывающего в свои 38 лет удивительные результаты. Вопрос лишь в том, хватит ли этих перемен.

Путь Шары Буллета и непростой бой с Перейрой

Шара Буллет vs Армен Петросян | Полный бой

Шарабутдин Магомедов ворвался в UFC с ярким имиджем и мгновенно привлек внимание публики. На старте пути в промоушене он раз за разом разбирал оппонентов в стойке и радовал фанатов. Первыми скальпами в резюме стали бразильцы Бруно Силва и Антонио Троколи.

Далее россиянин одолел Михала Олексейчука и красиво финишировал Армена Петросяна двойным бэкфистом с разворота. Казалось, что зрелищный ударник уверенно идет вверх без серьезных заминок. Каждая победа добавляла очков в глазах матчмейкеров и любителей ММА.

Однако в феврале прошлого года Шара споткнулся об Майкла Пейджа, уступив решением судей. Неудобная манера британца и проблемы со здоровьем не позволили россиянину навязать свой ритм.

Но Шара Буллет не сломался и ответил двумя триумфами в следующих поединках. Сначала он вырвал тяжелую победу решением судей у Марка-Андре Баррио в Абу-Даби. Затем вышел против Мишеля Перейры и снова победил по очкам.

К слову, последний поединок сложился непросто. В стартовом раунде дагестанец даже побывал в нокдауне, но переломил ход встречи. Он победил, однако сделал это с большим трудом и потратил немало сил.

На бумаге статистика и текущий тонус россиянина куда лучше, чем у соперника. Тем не менее легкой прогулки в Эр-Рияде у него точно не будет. Слишком высок уровень оппозиции, к которому он только подбирается.

Раненый зверь все еще опасен

Исраэль Адесанья globallookpress.com

Даже после серии неудач записывать Адесанью в неудачники — ошибка для любого соперника. В клетке он по-прежнему опасен в любой момент поединка. На его стороне колоссальный опыт чемпионских боев и пятираундовых противостояний на высшем уровне.

На стороне Исраэля бойцовский интеллект, чувство дистанции, скорость, хитрые тайминги и невероятный арсенал в стойке. Адесанья читает соперников и наказывает их за малейшую поспешность.

Шара Буллет может быть неудобен для него из-за постоянных вертушек ногами и нестандартных атак. Однако реакция и тайминги у бывшего чемпиона остаются на высочайшем уровне даже сейчас.

Все это говорит о том, что впереди конкурентное и напряженное противостояние. Каждый размен может изменить картину боя. Зато в таком поединке победа для россиянина окажется только слаще.

Если Шарабутдин выиграет, он окончательно укрепится в первой десятке лучших средневесов UFC. Такой успех откроет перед ним двери в элиту дивизиона и приблизит к большим вызовам. Но и поражение несет серьезные последствия.

Если первую осечку с Пейджем ему простили, то вторую уже вряд ли. Это будет означать, что других громких боев в ближайшее время может не быть. Так что ставки высоки для обоих.