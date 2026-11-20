Ноль в графе поражений — главный маркетинговый актив в ММА, позволяющий продавать историю о неуязвимом доминаторе. Однако в 2026 году эта иллюзия рухнула сразу для ряда звезд UFC. Представляем семь бойцов, чьи идеальные рекорды не пережили этот сезон

Домашний провал Лерона Мерфи

Британец подошел к марту 2026 года с рекордом 17-0-1 и серией из девяти побед в UFC, пройдя Эдсона Барбозу, Дэна Иге и Джоша Эммета. А яркий нокаут локтем с разворота в августе 2025-го во встрече с Аароном Пико и вовсе сделал его потенциальным претендентом на пояс в полулегком весе.

21 марта Мерфи возглавил домашний турнир в Лондоне в рамках битвы против непобежденного Мовсара Евлоева. Лерон уверенно перебивал россиянина в стойке, а в четвертом раунде оппонент даже лишился балла за удар ниже пояса.

Казалось, победа и титульник уже у англичанина в кармане. Но в концовке Мовсар переломил ход боя за счет борьбы и контроля. Двое судей отдали победу россиянину (48:46), третий увидел ничью (47:47).

Мерфи позже сослался на травму бедра, но это ничего не изменило — нолик остался в Лондоне.

Хай-кик Косты отдалил Мурзаканова от пояса

Азамат Мурзаканов globallookpress.com

Азамат ворвался в топы полутяжелого дивизиона с идеальным рекордом 16-0 и шестью победами в UFC, пять из которых досрочно. В 2025 году он в первых раундах нокаутировал Бренсона Рибейро и Александра Ракича, после чего занял шестую строчку рейтинга.

11 апреля на турнире UFC 327 в Майами россиянин встретился с Пауло Костой, поднявшимся из среднего веса. Бразилец активно отбивал Азамату ноги и корпус в стартовом отрезке, хотя во втором раунде Мурзаканов выровнял бой.

Развязка наступила в третьей пятиминутке. Коста выбросил мощный хай-кик и добил фаворита на отметке 1:23. Поражение запустило черную полосу для россиянина — в октябре на UFC 333 он уступил досрочно и Доминику Рейесу в первом раунде.

Падение «Бугимена» среднего веса

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

Долгое время Хамзат Чимаев буквально переезжал оппонентов без сопротивления. В августе 2025-го на UFC 319 он забрал пояс в среднем дивизионе. «Борз» пять раундов крушил Дрикуса Дю Плесси в партере и выиграл бой с разгромным счетом (50:44).

После такой доминирующей виктории с рекордом 15-0 «Борз» выглядел доминатором на долгие годы. Первая защита титула прошла 9 мая 2026-го на UFC 328 в Нью-Йорке против экс-чемпиона Шона Стрикленда.

Стартовый раунд остался за Чимаевым благодаря быстрому переводу и контролю, но со второй пятиминутки американец начал останавливать борьбу и навязывать бой в стойке.

Стрикленд методично разбивал уставшего чемпиона джебом, постепенно наращивая свое преимущество. Так поединок подошел к концу. Раздельным решением судей (48:47 дважды) пояс вернулся к американцу, а Хамзат лишился и титула, и нолика в графе поражений.

Крах «Эль-Матадора» в Белом доме

Джастин Гейджи против Илии Топурии globallookpress.com

Илия Топурия построил образ несокрушимого нокаутера, последовательно финишировав Александра Волкановски, Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейру. Став чемпионом уже в легком весе, к лету 2026-го он шел с рекордом 17-0, и 37-летний ветеран Джастин Гейджи выглядел для него очередной легкой мишенью.

Титульный бой возглавил исторический турнир UFC Freedom 250 у Белого дома в Вашингтоне 14 июня. Во втором раунде Топурия тяжело потряс Гейджи и едва не финишировал его в партере, но американец выжил, а чемпион растратил слишком много сил в погоне за досрочной победой.

С третьего отрезка Джастин перешел в наступление и начал методично разбивать Топурию в стойке. Илия пожаловался в перерыве на резкое ухудшение зрения, и после четвертой пятиминутки секунданты сняли своего бойца, подарив Гейджи чемпионский пояс и лишив «Эль-Матадора» статуса непобежденного.

Евлоев не совладал с 38-летним ветераном

Мовсар Евлоев против Александра Волкановски globallookpress.com

Мовсар шел к титульному шансу долгие годы, собрав серию из 20 побед в ММА и десяти триумфов в UFC, пройдя таких серьезных оппонентов, как Алджамейн Стерлинг, Арнольд Аллен, Дэн Иге, Лерон Мерфи и Диего Лопес.

Несмотря на отсутствие досрочных побед в лиге, спортивных аргументов для боя за пояс у россиянина накопилось с запасом. 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби Евлоев, наконец, вышел на поединок против 38-летнего чемпиона Александра Волкановски.

Поначалу претендент выглядел очень конкурентно: попадал в стойке и переводил австралийца вниз, хотя надолго удерживать оппонента на канвасе не получалось.

Во втором раунде Волкановски перехватил инициативу, поймал Мовсара тяжелым ударом справа, отправил в нокдаун и бросился за добиванием. Рефери остановил бой на отметке 4:54 — за шесть секунд до сирены, превратив первый титульный шанс Евлоева в тяжелое досрочное поражение.

Стивсон подвел своего учителя

Гейбл Стивсон в нокауте после боя с Шоном Шарафом globallookpress.com

На олимпийского чемпиона по вольной борьбе Гейбла Стивсона возлагали огромные надежды, как на будущую звезду тяжелого дивизиона, особенно на фоне тренировок под руководством Джона Джонса.

После четырех быстрых побед нокаутом на старте карьеры и успешного дебюта в UFC в июле 2026-го во встрече с Элишей Эллисоном его продвижение стало еще более стремительным.

19 сентября на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе Стивсон встретился с Шоном Шарафом, имевшим скромный рекорд 4-2 и два поражения нокаутом двух боях в организации. На бумаге разница в классе между именитым борцом и андердогом казалась колоссальной.

Однако в клетке все закончилось за 12 секунд со стартового гонга: Шараф сразу пошел вперед и моментально потушил Стивсона левым ударом в челюсть. Громкий апсет мгновенно разрушил идеальный рекорд олимпийского чемпиона еще до первой попытки тейкдауна.

Досадная осечка «Невероятного Хока»

Джош Хокит против Сирила Гана globallookpress.com

Бывший игрок в американский футбол Джош Хокит ворвался в топы тяжелого веса UFC на волне громкого трэш-тока и серии из десяти побед в карьере, включая успехи в боях с Кертисом Блэйдсом и Дерриком Льюисом.

Несмотря на критику со стороны общественности и Даны Уайта, 15 ноября на UFC 334 в Нью-Йорке он вышел на титульник против Сирила Гана. С первых секунд американец затянул техничного француза в жесткую уличную драку: оформил тейкдаун, разбивал чемпиона локтями и взвинтил темп так, что во втором и третьем раундах визави откровенно поплыл.

К чемпионским отрезкам Хокит забрал два раунда на карточках судей и был в шаге от сенсации. Но в четвертой и пятой пятиминутках сказалась нехватка опыта. Джош замедлился, а Ган перестроился и начал разбивать претендентами ударами коленей в корпус.

Близкий и конкурентный поединок дошел до решения. Все судьи отдали победу чемпиону (48:47), однако «Невероятный Хок» заставил Дану Уайта признать свою неправоту и доказал статус топового бойца, даже несмотря на первое поражение в карьере.