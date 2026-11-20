В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Шамиля Газиева и Таллисона Тейшейры в тяжелом весе. Начало — 18:30 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.85.
Шамиль Газиев
Турнирное положение: Газиев после череды неудач покинул рейтинг, но при этом остается одним из самых неуступчивых середняков.
Последние бои: В августе россиянин нокаутировал Кеннеди Нзечукву уже в первом раунде, но перед этим сам был финиширован Брандо Перичичем и Вальдо Кортес-Акостой. Из 15 побед в карьере 10 Газиев одержал нокаутом, но при этом все три поражения также пришлись именно на нокауты.
Состояние бойца: Газиев — чистый пример бойца формата «все или ничего»: он либо сам быстро сносит соперника, либо пропускает и оказывается на настиле. В последних четырех боях он стабильно чередовал победы с поражениями, что говорит о посредственной защите.
Таллисон Тейшейра
Турнирное положение: Тейшейра — один из самых габаритных тяжеловесов дивизиона ростом в два метра. Только вот, как и Газиев, бразилец также покинул топ-15.
Последние бои: В мае латиноамериканца нокаутировал Сергей Павлович всего за 39 секунд, а до этого он по очкам одолел Тая Туивасу. Еще раньше его финишировал Деррик Льюис тоже меньше чем за минуту. Восемь из девяти побед в карьере Тейшейра одержал уже в первом раунде, причем пять — быстрее двух минут.
Состояние бойца: Таллисон не отсиживается вторым номером — это агрессивный, взрывной ударник, который сам ищет быструю развязку с первых секунд.
Но против двух по-настоящему грозных панчеров ( Льюиса и Павловича) выглядит посредственно и какими-то выдающимися навыками не обладает.
Статистика для ставок
- У Газиева 2 победы на отрезке в 4 боя
- 8 из 11 боев в ММА Тейшейра выиграл в первом раунде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Газиева фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Тейшейры предлагают ставку за 2.85.
Прогноз: Оба бойца выигрывают и проигрывают преимущественно нокаутом, так что затяжного боя ждать не стоит. Но именно Тейшейра сам атакует первым и обладает более впечатляющими габаритами, а значит, у него есть реальный шанс опередить Газиева в размене, прежде чем тот успеет навязать собственный прессинг.
Ставка: Победа Таллисона Тейшейры за 2.85.