В рамках турнира UFC Qatar 21 ноября состоится поединок Александра Топурии и Сантьяго Луны в легчайшем весе. Начало — 18:00 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Александр Топурия

Турнирное положение: Топурия — старший брат двукратного чемпиона UFC Илии Топурии, и в свое время он сознательно поставил на паузу собственную карьеру, чтобы помогать готовить брата к его титульным боям. Для грузина это лишь третий выход в октагон UFC, причем после почти годового перерыва.

Последние бои: В ноябре прошлого года Александр единогласным решением победил Бекзата Алмахана, ранее в своем дебюте также по очкам переиграл Колби Тикнесса. До UFC он дважды подряд финишировал соперников нокаутом уже в стартовой пятиминутке.

Состояние бойца: У Александра черный пояс по БЖЖ и хорошая база греко-римской борьбы. Также в своих боях Топурия грамотно сочетает бокс с контролем и попытками приемов в партере. Год без официальных боев — фактор риска, но все это время он провел в профессиональной среде, помогая готовить брата к элитным соперникам.

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Сантьяго Луна

Турнирное положение: 22-летний мексиканец считается одним из самых перспективных новичков дивизиона. Но в рейтинг он пока что не входит.

Последние бои: В июне 2026-го Луна потерпел первое поражение в карьере за 9 боев, попавшись на удушение в партере от Брайса Митчелла. До этого он победил по очкам Анхеля Пачеко и нокаутировал Куанга Ле уже в первом раунде.

Состояние бойца: Бой с Митчеллом обнажил серьезные пробелы Луны именно в борьбе и защите на земле — его легко свалили и задушили.

Учитывая, что главное оружие Топурии строится ровно на этом же компоненте, повторение похожего сценария выглядит вполне вероятным.

Статистика для ставок

Топурия не проигрывал последние 3 боя подряд

Последние 5 из семи боев Луны закончились досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Топурию фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.32, тогда как на успех Луны предлагают ставку за 3.52.

Прогноз: Бой с Митчеллом показал конкретную брешь в игре Луны, и именно в эту зону Топурия умеет бить лучше всего — через контроль в клинче и переводы в партер. Грузин навяжет свою борьбу с первых минут и деклассирует мексиканца на канвасе, забив его градом ударов.

2.30 Победа Топурии нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на бой Топурия — Луна принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа Топурии нокаутом за 2.30.