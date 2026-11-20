20 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Кёльн». Начало встречи — в 22:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» после девяти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает первое место с 21-м баллом в активе.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя, «Боруссию» Дортмунд, а также на два очка — третий в таблице «Фрайбург».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии в чужих стенах одержал победу над «Майнцем» (2:1).
Перед этим коллектив также был на высоте, когда в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов клуб дома также на выезде обыграл «Атлетико» (2:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» выиграла четырежды при одной ничьей.
Данная форма свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, тем более если учесть их более высокий класс и поддержку своих болельщиков.
Майкл Олисе — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.
«Кёльн»
Турнирное положение: «Кёльн» после 15-ти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает 15-е место с девятью очками в активе.
Команда на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и на три — зону понижения в классе (17-18-я строчки).
Последние матчи: ранее в рамках девятого тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Байера» (1:2).
Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с «Унионом» Берлин (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кёльн» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Кажется, что у гостей неплохие шансы хотя бы на ничью, но с учетом перевеса соперника в классе, а также фактора чужого поля, такой результат выглядит маловероятным.
Саид Эль-Мала — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Баварии» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Кёльна» забивали меньше четырех голов
- в трех из пяти последних матчей «Кёльна» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.10. Ничья — в 11.00, выигрыш «Кёльна» — в 21.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.17 и 4.30.
Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
При этом в пяти из шести последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в семи из девяти последних матчей «Баварии».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.25