Удержится ли «Бавария» на вершине?

прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги, ставка за 1.85

20 ноября в 10-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Кёльн». Начало встречи — в 22:30 по мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» после девяти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает первое место с 21-м баллом в активе.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя, «Боруссию» Дортмунд, а также на два очка — третий в таблице «Фрайбург».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура чемпионата Германии в чужих стенах одержал победу над «Майнцем» (2:1).

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Перед этим коллектив также был на высоте, когда в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов клуб дома также на выезде обыграл «Атлетико» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Бавария» выиграла четырежды при одной ничьей.

Данная форма свидетельствует о хороших шансах хозяев на три очка, тем более если учесть их более высокий класс и поддержку своих болельщиков.

Майкл Олисе — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Кёльн»

Турнирное положение: «Кёльн» после 15-ти поединков текущего сезона Бундеслиги занимает 15-е место с девятью очками в активе.

Команда на два балла опережает зону плей-офф за выживание в элите (16-я позиция) и на три — зону понижения в классе (17-18-я строчки).

Последние матчи: ранее в рамках девятого тура немецкого первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Байера» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда снова-таки в чужих стенах сыграл вничью с «Унионом» Берлин (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Кёльн» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Кажется, что у гостей неплохие шансы хотя бы на ничью, но с учетом перевеса соперника в классе, а также фактора чужого поля, такой результат выглядит маловероятным.

Саид Эль-Мала — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с тремя голами.

На что ставят в матче Бавария — Кёльн Букмекерские коэффициенты на матч Бавария — Кёльн: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Баварии» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Кёльна» забивали меньше четырех голов

в трех из пяти последних матчей «Кёльна» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.10. Ничья — в 11.00, выигрыш «Кёльна» — в 21.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.17 и 4.30.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в пяти из шести последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Бавария» — «Кёльн» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в семи из девяти последних матчей «Баварии».

2.25 Обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Бавария» — «Кёльн» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.25