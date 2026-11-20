Кто оттолкнётся от дна?

прогноз на матч 11-го тура французской Лиги 1, ставка за 1.87

20 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Труа» и «Гавр». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Труа»

Турнирное положение: «Труа» после 10-ти стартовых туров нового сезона французской Лиги 1 имеет восемь очков в своем активе.

Команда занимает 17-е место, что в зоне вылета, лишь по дополнительным показателям уступая как безопасной 15-й позиции, так и зоне плей-офф за право остаться в элите (16-я строчка).

Последние матчи: ранее в 10-м туре чемпионата Франции коллектив в чужих стенах потерпел только минимальное поражение от ПСЖ (0:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в предыдущем туре национального первенства клуб уже набрал максимум очков, когда теперь на своем поле одержал победу над «Ле Маном» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, «Труа» выиграл лишь раз при шести поражениях и двух ничьих.

С такой формой у хозяев вроде бы невысокие шансы выиграть, но перевес в классе соперника, а также фактор своего поля, все же позволяют им рассчитывать на успех.

Семь голов команды в текущем сезоне Лиги 1 забивали разные игроки.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» после 10-ти туров текущего сезона французской Лиги 1 имеет лишь два балла в своем активе.

Команда занимает последнее, 20-е место, что в зоне вылета, с отставанием шесть очков как от безопасной 15-й строчки, так и от зоны плей-офф за прописку в элите (16-я позиция).

Последние матчи: ранее в восьмом туре французского чемпионата коллектив на своем поле потерпел поражение от «Лорьяна» (0:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства клуб также остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл ПСЖ (1:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Гавр» только проигрывал.

С такой формой у хозяев плохие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем более если учитывать, что соперник все-таки превосходит их в классе.

Джош Маджа — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с четырьмя голами.

На что ставят в матче Труа — Гавр Букмекерские коэффициенты на матч Труа — Гавр: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх из пяти последних матчей «Труа» хотя бы одна команда не забивала

в четырёх из пяти последних матчей «Труа» забивали меньше двух голов

в трёх из четырёх последних матчей «Гавра» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Труа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.40, выигрыш «Гавра» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 1.93.

Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей гостей было забито больше трёх мячей. При этом в их двух из трёх последних выездных поединков забивали больше четырех голов.

Тем временем, в двух из четырех последних домашних матчей хозяев забивали больше трех мячей.

1.87 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Труа» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в пяти последних поединках.

2.20 «Труа» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Труа» — «Гавр» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Труа» победит за 2.20