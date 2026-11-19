В этом экспрессе разберём встречи очередных туров РПЛ, Ла Лиги и Бундеслиги. Главный редактор LiveSport.Ru Алексей Лазарев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.89.

«Ростов» — «Крылья Советов»

Футбол. РПЛ. 15-й тур

«Ростов» под руководством Кириченко не проигрывает в последних пяти турах РПЛ, набрав 11 очков при разнице мячей 8:2, причем в четырех встречах дончане сохранили ворота в неприкосновенности, пропустив только от лидирующего «Зенита» (2:2). Перед встречей с самарцами донской клуб лишился сразу двух важных игроков оборонительной линии — из-за перебора карточек не сыграют Мелёхин (правый фланг обороны) и Прохин (опорник). Под вопросом участием форварда Сулейманова из-за повреждения.

Что касается «Крыльев Советов», то самарцы очень нестабильны. Команда Булатова сумела сдержать «Спартак» и одолела «Оренбург» (2:0), но уступила «Факелу» (1:2) и разгромно проиграла «Зениту» (0:3). На выезде самарцы еще не уступали — шесть туров без поражений. В прошлом сезоне «Крылья Советов» дважды обыграли «Ростов» с общим счетом 6:1. Перед нынешним выездом в Ростов добавилась кадровая проблема: Рахманович пропустит встречу из-за перебора карточек.

Наш прогноз: обе команды забьют за 1.87.

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«Атлетик» — «Эспаньол»

Футбол. Ла Лига. 13-й тур

Баски набрали семь очков за три последних тура и приблизились к еврокубковой зоне. После не лучшего октябрьского отрезка команда Эдина Терзича разгромила «Прат» (6:1) в Кубке Испании, затем обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) и упустила победу над «Осасуной» (1:1). На «Сан-Мамес» в 5 последних матчах чемпионата «Атлетик» ни разу не проиграл, забив 10 голов и пропустив только 2. Что касается кадровых потерь, то выбыл основной нападающий Горка Гурусета, а Маруан Саннади продолжает восстановление. Участие в матче Айтора Паредеса также маловероятно.

«Эспаньол» пытается начать новую главу под руководством Эдера Сарабии после кризиса, приведшего к отставке Маноло Гонсалеса. После пяти матчей без побед в чемпионате и шокирующего вылета из Кубка Испании от «Сестао Ривер» (3:4 дв), каталонцы сумели обыграть «Вильярреал» (1:0), а затем сыграли вничью с «Депортиво» (0:0). Налицо проблемы с результативностью: в четырех последних турах «Эспаньол» забил всего два мяча. Из-за травмы не сыграет опытный форвард Кике Гарсия, под вопросом также участие Урко Гонсалеса и Хофре Каррераса.

Наш прогноз: победа «Атлетика» с форой -1 за 1.73.

«Бавария» — «Кельн»

Футбол. Бундеслига. 10-й тур

Мюнхенцы привычно подходят к матчу в статусе лидера турнирной таблицы — после девяти матчей на их счету 21 очко, и они опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» по разнице мячей. Впечатляет и результативность «Баварии» на своем поле: в среднем пять голов за домашнюю встречу. Но кадровых проблем у чемпионата хватае: кадровых проблем у хозяев хватает. отсутствие Дэвиса на левом фланге обороны и Диаса с Гнабри в атаке. К тренировкам вернулся Мусиала, хотя рассчитывать на него с первых минут пока рано. Травмированного Нойера в воротах вновь заменит Урбиг.

У «Кельна» дела идут хуже — с девятью очками команда Рене Вагнера располагается рядом с зоной вылета. К тому же в гостях «козлы» не выигрывают в Бундеслиге уже 17 матчей подряд, а в 4 турах нынешнего сезона набрала лишь одно очко и пропустила 8 мячей. Добавляет головной боли отсутствие Схири в центре поля и начинать атаки, и травмы Хюберса и Ван ден Берга, сократившие выбор центральных защитников.

Наш прогноз: победа «Баварии» +ТБ 4,5 за 1.82.

5.89 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 5.89.