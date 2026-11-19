В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арена G-Drive» 20 ноября, начало — в 16:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Авангард»
Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 32 очка.
Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на домашнем льду переиграли «Адмирал» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Джош Ливо, Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев.
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы над «Нефтехимиком» (5:1), «Металлургом» (4:3 ОТ) и «Сибири» (4:3 ОТ), потерпел поражение от минского «Динамо» (0:4).
«Барыс»
Турнирное положение: «Барыс» занимает 7-е в Восточной конференции, набрав 29 очков.
Последние матчи: команда из Астаны в минувшем туре потерпела поражение в матче против «Салавата Юлаева» (3:5).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: в последних матчах «Барыс» обменялся победами с «Адмиралом» (4:2, 4:5), добился победы над «Металлургом» (5:4), а также проиграл «Амуру» (0:2).
Статистика для ставок
- «Авангард» занимает 4-е место в Восточной конференции
- «Барыс» занимает 7-е место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Барыс» выиграл у «Авангарда» (5:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.75, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 4.05.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: «Барыс» в этом сезоне уже обыгрывал соперника с крупным счетом, к тому же казахи обыграли одного из лидеров — «Металлург». Хоккеисты из Астаны вполне могут повторить успех в предстоящей игре.
Ставка: Фора «Барыса» (+1) с коэффициентом 1.92.
Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили шесть шайб, ожидаем, что предстоящий матч также получится результативным.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.