Казахи повторят успех в противостоянии с «Авангардом»?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.92

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арена G-Drive» 20 ноября, начало — в 16:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Авангард»

Турнирное положение: в таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 4-е место, набрав 32 очка.

Последние матчи: в рамках минувшего тура авангардисты на домашнем льду переиграли «Адмирал» (3:1). В составе победителей по шайбе забросили Джош Ливо, Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев.

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: в последних матчах омский клуб одержал победы над «Нефтехимиком» (5:1), «Металлургом» (4:3 ОТ) и «Сибири» (4:3 ОТ), потерпел поражение от минского «Динамо» (0:4).

«Барыс»

Турнирное положение: «Барыс» занимает 7-е в Восточной конференции, набрав 29 очков.

Последние матчи: команда из Астаны в минувшем туре потерпела поражение в матче против «Салавата Юлаева» (3:5).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: в последних матчах «Барыс» обменялся победами с «Адмиралом» (4:2, 4:5), добился победы над «Металлургом» (5:4), а также проиграл «Амуру» (0:2).

На что ставят в матче Авангард — Барыс Букмекерские коэффициенты на матч Авангард — Барыс: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Авангард» занимает 4-е место в Восточной конференции

«Барыс» занимает 7-е место в Восточной конференции

В этом сезоне «Барыс» выиграл у «Авангарда» (5:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» букмекерами оценивается в 1.75, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 4.05.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Барыс» в этом сезоне уже обыгрывал соперника с крупным счетом, к тому же казахи обыграли одного из лидеров — «Металлург». Хоккеисты из Астаны вполне могут повторить успех в предстоящей игре.

1.92 Фора «Барыса» (+1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Авангард» — «Барыс» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Фора «Барыса» (+1) с коэффициентом 1.92.

Прогноз: В прошлой очной встрече соперники забросили шесть шайб, ожидаем, что предстоящий матч также получится результативным.

2.15 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Авангард» — «Барыс» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.