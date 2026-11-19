прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.96

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Скоушабэнк-Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

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«Торонто»

Турнирное положение: В 23 матчах «Торонто» заработал 18 очков и занимает 14-е место на Востоке. От зоны плей-офф канадцев из Онтарио отделяют 9 зачетных баллов.

Последние матчи: Ноябрьская черная полоса «Торонто» затянулась на семь встреч подряд. Канадцы проиграли «Юте» (2:3), «Монреалю» (2:4), «Нью-Джерси» (0:4) и «Колорадо» (3:6).

Не смогла команда Джима Хиллера справиться и с «Миннесотой» (2:5), а домашний матч с «Эдмонтоном» завершился минимальным поражением (0:1). Последней неудачей стал выезд к «Чикаго» (3:6).

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Не сыграют: Макс Доми, Элвис Мерзликин, Майлз Вуд, Ник Бланкенбург, Кирилл Марченко, Колтон Сиссонс, Маршалл Рифаи.

Состояние команды: Межсезонное обновление состава не помогло «Торонто» преодолеть прошлогодний кризис. При весьма неплохой атаке оборона «Лифс» играет недопустимо слабо.

На момент 23 сыгранных матчей канадцы пропустили 82 шайбы, что является худшим показателем среди всех 16 команд Востока. Без турнирных приобретений коллектив Джима Хиллера завершил семь предыдущих встреч.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: После 19 сыгранных матчей «Лос-Анджелес» находится на 14-й строчке Западной конференции с 14 очками. От первой восьмерки калифорнийцы отстают на 9 баллов.

Последние матчи: Разгромив дома «Сан-Хосе» (7:2), «Лос-Анджелес» потерпел четыре поражения подряд. Калифорнийцы уступили «Питтсбургу» (2:5), «Нэшвиллу» (0:3) и «Айлендерс» (2:5).

Неудачную серию команда Питера Лавиолетта продолжила поражением от «Калгари» (2:3). В следующей встрече «Кингз» отправились в Бостон, где всухую разгромили «Брюинз» (3:0).

Не сыграют: Артемий Панарин.

Состояние команды: Смена тренера и попытка перестроить игровой рисунок не пошли на пользу «Лос-Анджелесу». Калифорнийцы по-прежнему безвольны в защите, а в нападении, как кажется, демонстрируют регресс.

В активе «Кингз» — 52 гола после 19 матчей. По показателю результативности команда Питера Лавиолетта опережает на Западе только «Чикаго». В девяти предыдущих встречах «Лос-Анджелес» потерпел три поражения.

На что ставят в матче Торонто — Лос-Анджелес Букмекерские коэффициенты на матч Торонто — Лос-Анджелес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» одержал три победы в пяти последних матчах на льду «Торонто»

В трех из четырех последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Торонто» забивал 3 и более голов в пяти последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.42, победа «Лос-Анджелеса» — в 2.59.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.81, на тотал меньше 5.5 — за 2.09.

Прогноз: «Торонто» переживает затяжной спад, а многочисленные кадровые потери мешают выправить игру в обороне. Даже кризисный «Лос-Анджелес» видится более организованным и может воспользоваться проблемами канадцев.

1.96 «Лос-Анджелес» победит в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Торонто — Лос-Анджелес позволит вывести на карту выигрыш 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.96.

Прогноз: «Лос-Анджелес» вынужден действовать сдержанно, ограничивая соперникам пространство перед воротами. На фоне кадровых проблем «Торонто» будет непросто добиться высокой интенсивности атак.

1.75 Индивидуальный тотал «Торонто» меньше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Торонто — Лос-Анджелес позволит вывести на карту выигрыш 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Торонто» меньше 3 за 1.75.