В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах России, Англии и Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 3 мая с коэффициентом для ставки за 3.60.

«Акрон» — «Краснодар»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Акрон» постепенно выходит из затяжного кризиса, и победа над «Балтикой» стала для команды не просто важными тремя очками, а серьёзным психологическим импульсом. Обыграть калининградцев на их поле в нынешнем сезоне не удавалось никому, поэтому успех тольяттинцев можно считать по-настоящему знаковым. Команда Заура Тедеева наконец-то показала характер и сумела прервать длинную серию без побед.

Главной надеждой хозяев остаётся Артём Дзюба. Опытный форвард по-прежнему крайне полезен в штрафной площади, хорошо цепляется за мяч и остаётся главным оружием «Акрона» при стандартах и навесах. Однако даже с учётом эмоционального подъёма проблемы команды никуда не исчезли — оборона всё ещё допускает слишком много ошибок, а стабильности в игре по-прежнему нет.

«Краснодар» подходит к матчу в совершенно другом статусе. Команда Мурада Мусаева находится в шаге от чемпионства и понимает, что любая осечка может стоить титула в борьбе с «Зенитом». Несмотря на непростой апрель, южане сумели выдержать давление и выиграли несколько важнейших матчей, продемонстрировав зрелость и умение добиваться результата даже не в самой идеальной форме.

«Акрон» наверняка окажет серьёзное сопротивление и постарается сыграть максимально агрессивно дома. Однако «Краснодар» выглядит фаворитом встречи и имеет хорошие шансы увезти победу.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.50.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

После смены тренера манкунианцы заметно преобразились: Майкл Каррик сумел быстро стабилизировать игру команды, а главное — вернуть футболистам уверенность. Если при Рубене Амориме «Манчестер Юнайтед» выглядел тяжёлым и нестабильным коллективом, то теперь команда снова напоминает претендента на высокие места.

Серия удачных результатов позволила «МЮ» закрепиться в первой тройке, и это уже нельзя назвать случайностью. Команда стала лучше контролировать темп матчей, увереннее выглядит в позиционных атаках и гораздо надёжнее действует психологически в концовках. Даже недавние поражения не выбили «красных дьяволов» из колеи — после осечек с «Лидсом» и «Ньюкаслом» последовали важные победы над «Челси» и «Брентфордом».

«Ливерпуль» Арне Слота также подходит к игре в хорошем настроении. Мерсисайдцы выиграли три матча подряд в чемпионате и практически гарантировали себе место в Лиге чемпионов. После вылета из Кубка Англии и ЛЧ команда полностью сосредоточилась на Премьер-лиге, что помогло стабилизировать результаты. Однако игра красных по-прежнему не выглядит максимально убедительной, особенно в обороне и в матчах против соперников высокого уровня.

Дополнительную интригу добавляет история противостояния. В первом круге «МЮ» уже обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде», а теперь команда Каррика постарается закрепить психологическое преимущество. При этом «Ливерпуль» наверняка будет крайне мотивирован взять реванш, особенно учитывая болезненные поражения от манкунианцев в последние годы. Фаворитом всё же выглядит «Манчестер Юнайтед».

Ставка: Обе команды забьют за 1.44.

«Фрайбург» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» подходит к этому матчу в непростом эмоциональном состоянии. Команда ведёт борьбу за еврокубки, однако последние результаты заметно ухудшили настроение — поражения от дортмундской «Боруссии» и «Браги» вскрыли различные проблемы. При этом календарь у команды сейчас очень тяжёлый, а участие в Лиге Европы дополнительно отнимает силы.

Тем не менее дома «Фрайбург» по-прежнему остаётся крайне неприятным соперником. Команда умеет играть интенсивно, активно использует фланги и традиционно много создаёт у чужих ворот. Кроме того, статистика личных встреч говорит в пользу хозяев — «Фрайбург» выиграл четыре из пяти последних матчей против «Вольфсбурга».

«Волки» находятся под серьёзным давлением из-за турнирного положения. Команда всё ещё располагается в зоне вылета и вынуждена бороться буквально за каждое очко. В последних турах «Вольфсбург» немного прибавил: победа над «Унионом» и ничья с гладбахской «Боруссией» позволили сохранить шансы на спасение.

Главная проблема гостей — оборона. Команда слишком много пропускает и редко проводит действительно надёжные матчи у своих ворот. Небольшое преимущество всё же на стороне «Фрайбурга» благодаря домашнему фактору и более высокому уровню состава.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.67.

