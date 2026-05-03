В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 4 мая с коэффициентом для ставки за 3.57.

«Рома» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» под руководством Джан Пьеро Гасперини продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов и старается воспользоваться осечками конкурентов. Одной из главных задач римлян остаётся обойти «Комо», который в последних турах начал регулярно терять очки.

В предыдущем туре, 25 апреля, «волки» уверенно разобрались на выезде с «Болоньей» — 2:0. Команда провела очень качественный первый тайм и фактически решила исход встречи ещё до перерыва.

«Фиорентина» тем временем продолжает череду ничейных результатов. Команда Паоло Ваноли второй тур подряд делит очки с соперником. После ничьей с «Лечче» флорентийцы не сумели дома обыграть и «Сассуоло» — встреча завершилась со счётом 0:0. Несмотря на территориальное преимущество и попытки играть первым номером, «лилии» вновь столкнулись с проблемами в реализации моментов. Команда создавала подходы к воротам соперника, но довести атаки до результативного завершения так и не смогла.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последняя очная встреча между командами состоялась в октябре в рамках шестого тура Серии А. Тогда «Рома» на выезде сумела одержать волевую победу над «Фиорентиной» со счётом 2:1.

Перед нынешним матчем именно римский клуб считается фаворитом. «Рома» выглядит более организованной и мотивированной командой, поскольку борьба за место в Лиге чемпионов остаётся для «волков» крайне актуальной. «Фиорентина» способна создать хозяевам определённые сложности, однако на данный момент коллектив Гасперини выглядит предпочтительнее.

Ставка: Победа «Ромы» за 1.44.

«Челси» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Челси» подходит к матчу в крайне непростом состоянии. Победа над «Лидсом» в Кубке Англии со счётом 1:0 позволила команде немного улучшить настроение, однако по содержанию игры этот успех нельзя назвать убедительным.

Прогнозы и ставки на футбол

Ситуация в чемпионате остаётся тяжёлой. За последние десять матчей синие выиграли лишь трижды, причём большинство поражений выглядели весьма болезненно. Пять из семи последних неудач оказались крупными, а в нескольких встречах команда вовсе уходила с поля без забитых мячей.

«Ноттингем Форест», напротив, переживает один из лучших отрезков сезона. «Лесники» не проигрывают уже девять матчей подряд во всех турнирах и продолжают успешно выступать как в АПЛ, так и в еврокубках.

Особенно впечатляет игра команды в атаке. «Ноттингем» стабильно забивает практически в каждом выездном матче, а в четырёх из пяти последних гостевых встреч отличался минимум дважды. С середины марта команда лишь однажды покинула поле без забитого мяча.

Недавняя победа над «Астон Виллой» в Лиге Европы показала, что коллектив способен навязывать борьбу даже более статусным соперникам. При этом «лесники» выглядели вполне конкурентоспособно не только по результату, но и по качеству футбола.

Ставка: Обе команды забьют за 1.70.

«Севилья» — «Реал Сосьедад»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Для «Севильи» концовка сезона превращается в настоящую борьбу за выживание. Команда занимает 18-е место в таблице Ла Лиги и за пять туров до финиша отстаёт от спасительной 17-й строчки, на которой находится «Алавес», на два очка. Учитывая масштаб клуба, ситуация выглядит крайне тревожной — последний раз андалусийцы покидали элитный дивизион ещё в сезоне-1999/2000.

Форма команды также вызывает серьёзные опасения. Под руководством Луиса Гарсии Пласы «Севилья» проиграла пять из шести последних матчей чемпионата. В предыдущих турах «нервионцы» уступили «Леванте» и «Осасуне», что ещё сильнее осложнило положение клуба. Дополнительной проблемой остаётся слабая игра дома. На «Рамон Санчес Писхуан» команда набрала лишь 19 очков в 16 матчах — это один из худших показателей в лиге.

«Реал Сосьедад», напротив, подходит к встрече в гораздо более спокойной атмосфере. Баски занимают восьмое место с 43 очками и уже гарантировали себе участие в Лиге Европы благодаря победе в Кубке Испании.

Хотя шансов на попадание в Лигу чемпионов у команды практически не осталось, коллектив Пеллегрино Матараццо продолжает демонстрировать яркий и атакующий футбол. Матчи «Сосьедада» нередко получаются результативными — команда забила и пропустила по 52 мяча в чемпионате.

История личных встреч также говорит в пользу басков. «Реал Сосьедад» выиграл 55 из 141 матчей против «Севильи», а в первом круге нынешнего сезона оказался сильнее со счётом 2:1. На фоне кризиса хозяев именно команда из Сан-Себастьяна подходит к игре в статусе фаворита, хотя турнирная мотивация у «Севильи» будет значительно выше.

Ставка: ТБ 2 гола за 1.46.

3.57 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.57.