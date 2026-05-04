В этом экспрессе разберём встречу в Лиге чемпионов, а также матч в чемпионате Китая и полуфинальную игру Кубка Турции. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 5 мая с коэффициентом для ставки за 6.50.

«Арсенал» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов

Ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» обещает вновь получиться максимально напряжённым и непредсказуемым. Есть высокая вероятность, что судьба путёвки в финал снова не решится в основное время. Первый матч вопреки ожиданиям не стал закрытым и осторожным.

В АПЛ «Арсенал» продолжает бороться за чемпионство. Клуб вынужден распределять силы, тогда как «Атлетико» в Примере уже практически решил свои задачи и может сосредоточиться на ЛЧ. Кроме того, мадридцы провели последний матч в Ла Лиге с серьёзной ротацией, сохранив свежесть основного состава.

Несмотря на статус фаворита у лондонцев, их текущая форма не выглядит столь убедительной, как в первой части сезона. «Атлетико», напротив, подходит к игре без серьёзных кадровых потерь.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ожидается осторожный матч, где цена ошибки будет крайне высока. Вероятен сценарий с минимальным количеством голов и равной борьбой до финального свистка.

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 2.27.

«Бешикташ» — «Коньяспор»

Футбол. Кубок Турции

«Бешикташ» может полностью сосредоточиться на кубковом турнире. В чемпионате команда уже закрепилась в зоне еврокубков: за два тура до финиша она не поднимется выше и не опустится ниже. В такой ситуации Кубок становится главным шансом ярко завершить сезон и побороться за трофей. Текущая форма «Бешикташа» остаётся достойной — три поражения в девяти последних матчах при пяти победах.

Прогнозы и ставки на футбол

В Кубке команда демонстрирует высокую результативность. «Бешикташ» входит в число лучших клубов по количеству забитых мячей, в среднем отличаясь более двух раз за игру. В ряде встреч «Бешикташ» добивался разгромных побед.

Гости находятся в схожем положении — турнирных задач в чемпионате уже нет. Ранее «Коньяспор» уступил «Ризеспору» (2:3). Несмотря на осечку, форма команды остаётся хорошей, а мотивация — высокой.

История противостояний складывается не в пользу «Коньяспора». В последних семи матчах против «Бешикташа» команда выиграла лишь однажды, потерпев шесть поражений. «Коньяспор» способен навязать борьбу, но вряд ли пройдёт дальше.

Ставка: Обе команды не забьют за 1.99.

«Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа»

Футбол. Чемпионат Китая

Последние матчи получились для хозяев неудачными. После болезненного поражения от «Циндао Хайню» (1:4) болельщики ожидали реакции, но дома «Шаньдун» смог взять лишь одно очко в игре с «Циндао Вест Коаст» (1:1). В итоге команда заметно просела в таблице, хотя борьба за места в верхней части всё ещё продолжается.

Одна из главных проблем «Шаньдун Тайшань» — нестабильность в начале матчей. Клуб регулярно допускает провалы в центре поля, оставляя сопернику свободные зоны. С апреля «Шаньдун» пропустил восемь мячей, часто оказываясь в роли догоняющего. Во вторых таймах ситуация нередко исправляется, но рассчитывать на это постоянно рискованно.

Команда Леонида Слуцкого долгое время шла без осечек, но уступила «Чэнду Жунчэн» (2:3), пропустив решающие мячи в концовке. Несмотря на качественную игру, потеря концентрации стоила очков. Это поражение увеличило отставание от лидера и осложнило борьбу за верхние позиции.

При Слуцком «Шанхай» успешно играет против «Шаньдуна». В четырёх последних очных встречах — три победы и одна ничья, причём с внушительной разницей мячей. Это даёт гостям психологическое преимущество перед предстоящей игрой.

«Шанхай Шэньхуа», несмотря на недавнее поражение, выглядит более организованно. Подопечным Слуцкого по силам воспользоваться проблемами хозяев и добиться положительного результата на выезде.

Ставка: «Шанхай Шэньхуа» не проиграет за 1.44.

6.50 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 6.50.