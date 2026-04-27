ESPN анализирует, какие варианты ждут Мохаммеда Салаха, Бернарду Силву, Родри и других звезд, оказавшихся перед решающим выбором.

Ряд ведущих футболистов Европы этим летом может сменить клуб, а некоторые уже дали понять, что будут искать новые варианты. Но где они окажутся?

Мы выбрали девять ярких имен, попытались спрогнозировать их возможные направления и определить наиболее вероятные сценарии.

Неопределенное будущее

Роберт Левандовский, нападающий, 37 лет

«Барселона», свободный агент

Пожалуй, главный центрфорвард мирового футбола последнего десятилетия. Польский нападающий забил почти 600 голов за карьеру. В его коллекции — 12 титулов чемпиона страны и победа в Лиге чемпионов. Он остается одним из самых титулованных игроков современности.

Хотя с возрастом его подвижность снизилась, позиционная игра и техника Левандовского по-прежнему на высоте — подтверждение тому 17 мячей во всех турнирах в этом сезоне.

Если Роберт покинет «Камп Ноу» этим летом, у него точно не будет недостатка в вариантах. Интерес к нему проявляют клубы МЛС, Саудовской Про-лиги и турецкой Суперлиги. Однако главный вопрос — хочет ли он продолжать карьеру в одном из топ-5 европейских чемпионатов?

По сообщениям, «Барселона» предложила ему новый контракт, а также интерес к нападающему приписывают «Ювентусу» и «Милану».

Идеальный вариант: нет сомнений, он значительно увеличит свой бомбардирский счет, если перейдет в клуб МЛС — например, в «Чикаго Файр». Однако оптимальной для него будет команда, которая регулярно снабжает форварда моментами, а не требует от него создавать их самостоятельно.

Наиболее вероятный исход: продление контракта с «Барселоной» выглядит самым логичным сценарием. Если же этого не произойдет и он захочет остаться на элитном уровне европейского футбола, «Милан» станет наиболее подходящим вариантом с учетом его игровых качеств.

Хулиан Альварес, нападающий, 26 лет

«Атлетико», €100 млн

Немногие игроки в этом сезоне так часто оказывались в центре трансферных слухов, как Хулиан Альварес. Впрочем, это скорее говорит о высоком спросе на футболиста, чем о желании самого форварда покинуть «Атлетико».

Нападающий сборной Аргентины сочетает мобильность, тонкое движение без мяча и тактическую универсальность. Но ярче всего он проявил себя в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, где продемонстрировал лучшую форму и привлек внимание ряда европейских грандов.

По информации ESPN, «Барселона» ищет долгосрочную замену Роберту Левандовскому на позиции центрального нападающего, и Альварес — их идеальная цель. Также в январе сообщалось, что «Арсенал» рассматривает возможность сделать предложение по форварду этим летом.

Сам Альварес не спешит давать однозначные ответы: «Я не могу гарантировать, что останусь на следующий сезон. Может, да, может, нет. Мне нечего сообщить, кроме того, что сейчас я полностью счастлив», — сказал он в прошлом месяце.

Идеальный вариант: его универсальность отлично вписалась бы в гибкую атакующую линию «Арсенала». Однако такой трансфер выглядит маловероятным: контракт аргентинца рассчитан до 2030 года, а «Атлетико» наверняка захочет заработать больше, чем €75 млн, заплаченные «Манчестер Сити» в 2024 году.

Наиболее вероятный исход: он останется в Мадриде. Позиция «Атлетико» тверда, и не исключено, что клуб предложит игроку улучшенные условия контракта.

Родри, центральный полузащитник, 29 лет

«Манчестер Сити», €60 млн

Обладатель «Золотого мяча-2024» — эталон современного опорного полузащитника. Его позиционная игра близка к идеалу, он устойчив под давлением и всегда открыт для передачи. Немногие способны в одиночку выполнять всю «черновую работу» в центре поля, позволяя атакующим игрокам раскрывать свой потенциал, но Родри — именно такой футболист.

Контракт испанца вступает в последний год, и его будущее должно определиться уже этим летом. «Манчестер Сити» обычно действует на опережение в подобных ситуациях, ведь Родри по-прежнему ключевая фигура команды. Однако заменить его будет крайне сложно.

Интерес к нему проявляют многие клубы, прежде всего мадридский «Реал», который перестраивает полузащиту после ухода Тони Крооса и Луки Модрича. «Сливочным» давно нужен опорник, способный стать фундаментом команды, и Родри идеально подходит на эту роль.

Идеальный вариант: «Реал». Родри — прирожденный дирижер, способный стабилизировать и повести за собой всю середину поля.

Наиболее вероятный исход: переход в «Реал» кажется лишь вопросом времени. Но случится ли это уже этим летом или позже — во многом зависит от позиции «Манчестер Сити» и будущего Пепа Гвардиолы на посту главного тренера.

Энцо Фернандес, центральный полузащитник, 26 лет

«Челси», €100 млн

Несмотря на то, что контракт Энцо Фернандеса с «Челси» рассчитан еще на шесть лет, он постоянно фигурирует в трансферных слухах. Отчасти это связано с его же собственным заявлением в начале года — тогда он намекнул на сомнения по поводу своего будущего на «Стэмфорд Бридж», после чего принес извинения и уточнил свою позицию, — что вызвало недовольство клуба.

Другая часть спекуляций объясняется общим финансовым и спортивным положением «Челси»: потенциальная продажа аргентинца могла бы принести серьезные деньги и помочь сбалансировать бюджет.

На поле ценность Фернандеса для лондонцев неоспорима. Он выполняет огромный объем работы, продвигает мяч вперед и активно участвует как в атаке, так и в обороне. По слухам, интерес к футболисту проявляют «ПСЖ» и «Реал», а также, если игрок станет доступен, — «Манчестер Сити».

Идеальный вариант: «Реал» мог бы предложить Фернандесу гарантированное место в старте, однако их интерес к Родри выглядит более логичным с точки зрения баланса состава.

Наиболее вероятный исход: чтобы «Челси» согласился на трансфер без финансовых потерь, предложение должно превышать €100 млн с учетом структуры его долгосрочного контракта. На такое способны немногие клубы. Скорее всего, Фернандес проведет еще один сезон в «Челси».

Душан Влахович, нападающий, 26 лет

«Ювентус», свободный агент

Когда‑то Душан Влахович вызывал интерес у всех топ‑клубов АПЛ. Однако после перехода из «Фиорентины» в «Ювентус» за €70 млн в 2022 году футболист не смог оправдать первоначальных ожиданий.

В текущем сезоне его результативность заметно снизилась — всего три гола в 14 матчах Серии А, а травма приводящей мышцы надолго выбила его из строя. Переговоры о продлении контракта с туринцами зашли в тупик, и этим летом он может стать свободным агентом.

Впрочем, в 26 лет у сербского нападающего еще есть все шансы перезапустить карьеру. Это классический левоногий центрфорвард, играющий на грани офсайда и действующий преимущественно в штрафной площади. Вопрос здесь не столько в таланте, сколько в способности вернуть оптимальную форму после скомканного сезона.

Идеальный вариант: «Бавария» выглядит интересным направлением. В роли сменщика лучшего бомбардира Европы Гарри Кейна Влахович мог бы получать достаточное количество моментов и постепенно вернуть уверенность, пусть и при ограниченном игровом времени.

Наиболее вероятный исход: «Милан» традиционно внимательно следит за подобными ситуациями. Когда на рынке появляется игрок высокого уровня с истекающим контрактом, «россонери» почти всегда включаются в борьбу. Похоже, это именно тот случай, где клуб готов действовать.

Точно покинут клуб

Мохаммед Салах, 33 года, нападающий

«Ливерпуль», свободный агент

Главный свободный агент этого лета — Мохаммед Салах стоит перед выбором: продолжить борьбу за крупнейшие трофеи в Европе или покинуть континент ради последнего громкого контракта в карьере.

Обсуждалось возвращение в «Рому», откуда он перешел в «Ливерпуль» в 2017 году, но эти слухи быстро сошли на нет из-за ограничений по зарплате. Позже в гонку ожидаемо включился «Галатасарай», а также «Сан-Диего» из МЛС, однако источники ESPN в прошлом месяце опровергли реальность этих вариантов.

Когда Салах объявил об уходе из «Ливерпуля», Саудовская Про-лига выглядела наиболее вероятным направлением — и с тех пор мало что изменилось. Где бы он ни оказался, это будет трансфер огромного масштаба.

Важно подчеркнуть: речь не идет о досрочном завершении карьеры, а о выборе места продолжения выступлений одного из самых надежных игроков, способных решить исход матча.

Идеальный вариант: «Галатасарай». Трансферы Виктора Осимхена и Лероя Зане показывают, что клуб готов привлекать звезд, а Салах стал бы мощным усилением для амбиций команды в еврокубках.

Наиболее вероятный исход: Саудовскую Про-лигу невозможно игнорировать. Да, расходы там стали более сдержанными по сравнению с первоначальным размахом, но игрок масштаба Салаха — именно тот профиль, который лиге необходим. Он станет не только ключевой фигурой на поле, но и глобальным коммерческим активом. Его переход может стать одним из самых значимых в истории лиги.

Леон Горецка, центральный полузащитник, 31 год

«Бавария», свободный агент

Контракт Леона Горецки истекает этим летом, и «Бавария» закрыла дверь для дальнейших переговоров еще в январе. Немецкий полузащитник по-прежнему способен эффективно играть в опорной зоне или при необходимости опускаться в центр обороны. Он будет интересен клубам, которым нужны опыт, физическая мощь и универсальность.

Ключевой фактор для Горецки — роль в новой команде. В «Арсенале» он, скорее всего, стал бы одним из вариантов для ротации — полезным футболистом, но не ключевой фигурой (примерно как Кристиан Нёргор). В то же время в «Наполи», «Милане», «Байере» или «Галатасарае» он мог бы получить более значимую роль и широкую зону влияния.

Идеальный вариант: «Наполи» и «Милан» нуждаются в усилении опорной зоны. «Галатасарай» может предложить схожую роль, пусть и в другом конкурентном контексте.

Наиболее вероятный исход: «Милан» или «Галатасарай» выглядят наиболее реалистичными вариантами. Оба клуба способны предложить важную роль в составе, участие в Лиге чемпионов и конкурентоспособные финансовые условия для игрока, который переходит на правах свободного агента.

Каземиро, центральный полузащитник, 34 года

«Манчестер Юнайтед», свободный агент

Каземиро уже объявил, что покинет клуб по истечении контракта этим летом — и это происходит после, возможно, его лучшего сезона в АПЛ. Ожидается, что следующим этапом его карьеры станет переезд за пределы Европы: наиболее очевидные варианты — MLS и Саудовская Про-лига. Также упоминалось возможное возвращение в «Сан-Паулу», где начинался его профессиональный путь.

Хотя к мобильности бразильца ранее возникали вопросы, в этом сезоне они заметно утихли. Его игра по-прежнему строится на грамотном выборе позиции, чтении эпизодов и эффективной работе с мячом.

При этом он сохраняет угрозу при подключениях из глубины и силен в верховой борьбе. Эти качества будут востребованы вне зависимости от того, где он окажется дальше.

Идеальный вариант: МЛС. «Интер Майами» выглядит логичным направлением с учетом масштабов проекта клуба. Легко представить, как бывший опорник «Реала» снабжает передачами легенду «Барселоны» Лионеля Месси.

Наиболее вероятный исход: МЛС — самый реалистичный вариант, хотя возвращение в «Сан-Паулу» остается достойной альтернативой, если он решит вернуться в Бразилию.

Бернарду Силва, центральный полузащитник, 31 год

«Манчестер Сити», свободный агент

Немногие полузащитники последнего десятилетия могут сравниться с Бернарду Силвой по надежности, объему работы и тактической гибкости. Он задает темп игре короткими передачами и связывает атакующие действия «Манчестер Сити».

При Пепе Гвардиоле многие звезды переживали периоды ротации, но не случайно Силва принял участие в 86% матчей чемпионата с момента перехода в клуб в 2017 году.

Тем не менее, португалец уже подтвердил, что покинет команду по окончании сезона. Сразу же появились слухи об интересе со стороны «Барселоны», «Арсенала» и «Ювентуса». При этом окончательный выбор — будь то МЛС, Саудовская Про-лига или другой европейский клуб — пока остается открытым.

Идеальный вариант: «Барселона» и Бернарду Силва — лучшая пара. Стиль с акцентом на контроль мяча идеально подходит под его сильные стороны, а девять лет работы с Гвардиолой снимают вопросы о быстрой адаптации. Многие бывшие игроки «Манчестер Сити» со временем уезжали за пределы топ-лиг, но для 31-летнего Силвы такой шаг пока кажется преждевременным.

Наиболее вероятный исход: «Барселона» выглядит наиболее логичным направлением, хотя вариантов у него этим летом будет предостаточно.