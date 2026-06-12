8 июня «Урал», не решивший задачу выхода в РПЛ, расстался с главным тренером Василием Березуцким и пригласил на его место Сергея Юрана. О новом наставнике «шмелей» и их перспективах в следующем сезоне — в материале LiveSport.Ru.

Проиграл и ушел

Третий год подряд сезон для «Урала» завершается одинаково неуспешно — поражением в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. На сей раз «шмели» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2). И если минимальное поражение в первом матче еще можно списать на гол-фантом, который судьи засчитали, хотя уверенности в том, что мяч пересек линию, нет, то оправдать пенальти и вратарскую ошибку в ответной встрече нельзя. Да и с нулем в графе «забитые голы» за 180 минут рассчитывать на положительный исход сложно.

«Урал» — один из самых богатых клубов Первой лиги. Поэтому после очередной неудачной попытки вернуться в РПЛ стоило ожидать принятия в Екатеринбурге серьезных мер. Они и последовали: 8 июня пресс-служба футбольного клуба сообщила, что контракт с Василием Березуцким, назначенным на пост главного тренера в декабре, продлен не будет.

В данном случае инициатива о расставании шла не от руководства уральцев, как часто бывает в подобных ситуациях, а от 43-летнего специалиста. Возможно, он мог остаться в Екатеринбурге. По крайней мере, президент «Урала» Григорий Иванов еще до последнего матча в сезоне признался, что был бы не против, если Березуцкий захочет остаться во главе оранжево-черных. И даже опровергал сказанные им самим до официального подтверждения слова о том, что Василий Владимирович покинул команду.

Виноват тренер или пригласившие его?

Хотя именно под руководством молодого тренера «Урал» провально начал весеннюю часть сезона и выбыл из топ-2. И вообще кажется, что случившаяся в декабре смена Мирослава Ромащенко на Василия Березуцкого оказалась фатально ошибочным решением руководства.

Василий Березуцкий «Урал»

Да, «Урал» завершал первую часть сезона плохо: поражение от «Нефтехимика» и ничьи с костромским «Спартаком» и «Волгой». Тем не менее, команда ушла на зимний перерыв на второй строчке, имея 5-очковый отрыв от «Родины», занимающей третье место.

В клубе больших претензий к Ромащенко не имели, но решение расстаться со специалистом все-таки приняли. Как позднее объяснил Иванов, «мы немного испугались за наше будущее».

С учетом этого заявления странным выглядит выбор «шмелей», который пал на Василия Березуцкого — начинающего тренера, который за спиной имел только полгода самостоятельной работы в «Сабахе», которая, впрочем, завершилась завоеванием Кубка Азербайджана. Причем его предпочли другому реальному кандидату — более опытному Александру Кержакову, который поработал и с юношеской сборной России, и в «Томи», и в «Нижнем Новгороде», и даже за границей (Кипр, Сербия, Казахстан).

Александр Кержаков «Кайрат»

Тренерские назначения последних двух лет у «Урала» слабо подаются объяснению, если держать в голове, что речь идет про клуб, которому нужен высочайший результат:

Евгений Аверьянов (июнь — ноябрь 2024 г.) — многолетний ассистент главного тренера, получивший в «Урале» первое в карьере назначение наставником;

Олег Шатов (ноябрь 2024 г. — июнь 2025 г.) — фактически тренировал команду, хотя совсем недавно закончил игровую карьеру и еще не успел получить требуемую тренерскую лицензию;

Мирослав Ромащенко (июнь — декабрь 2025 г.) — тоже многолетний ассистент главного тренера (в т.ч. в сборной России), но к самостоятельной работе приступил второй раз в карьере.

Возможно, Григорий Иванов весной сам стал осознавать, что назначение Березуцкого было ошибкой. Тренер ставил команде современный футбол и игру в пас. Но для Первой лиги такой стиль, как правило, неэффективен. Результаты «Урала» во второй части сезона об этом наглядно говорят: 20 очков в 17 матчах против 41 очка за 21 игру. В итоге, «шмели» пропустили вперед «Родину» и отстали от зоны прямого выхода в РПЛ на семь очков.

Приходит Юран, уходящий из «СКА» без поражений

Судя по информации СМИ, «Урал» сейчас снова был готов повторить ошибку — пригласить малоопытного специалиста. Одним из главных претендентов на пост наставника считался Ролан Гусев, который в мае освободился после полугода работы главным тренером московского «Динамо». Однако екатеринбуржцам удалось договориться с Сергеем Юраном, который дважды поднимал команды из Первой лиги («Шинник» в 2007 г. и «Химки» в 2020 г.) и зарекомендовал себя как специалист по спасению команд от вылета из РПЛ.

Но в этой истории есть один нюанс: 57-летний тренер буквально 25 мая был представлен пресс-службой «СКА-Хабаровск» как новый главный тренер дальневосточного клуба, который заключил годичный контракт. Для Юрана это был второй заход в хабаровский клуб: первый случился в октябре 2020 г. и завершился в феврале 2022 г.

Вспоминая как Юран неожиданно покинул «СКА-Хабаровск» в прошлый раз (за 10 дней до возобновления чемпионата ради работы в «Химках»), болельщики «армейцев» саркастично прокомментировали новость о приходе старого-нового наставника: «До первого нового вызова?». Тогда они еще не представляли, что их шуточное предположение станет правдой уже через две недели.

Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности. Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнёсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение её удовлетворить. Пресс-служба ФК «СКА-Хабаровск»

Журналисты поделились подробностями ситуации. Оказывается, хабаровский клуб не увеличил бюджет, поэтому обещанное тренеру приглашение нужных футболистов оказалось финансово не выполнимым. В связи с этим стороны договорились «расстаться полюбовно».

Сергей Юран СКА

Юрана в качестве нового главного тренера «Урала» объявили не сразу, а через несколько дней. Задержка была вызвана медицинскими причинами: Сергею Николаевичу удаляли камни из почек, поэтому требовалось время на проведение операции и реабилитационный период. Зато тренер подоспел как раз к началу предсезонной подготовки.

Парни, я могу простить ошибку, могу разобрать. Это футбол, и свойственно ошибаться, потом анализировать, если это будет несистемная ошибка. Но безволие и бесхарактерность — парни, честно, я это не прощаю на поле. Я так живу, как жил в футболе, и сейчас, как тренер и в жизни. Я максималист. В жизни ставлю задачи и я всегда стараюсь решать их. Поэтому буду требовать с вас, парни. Сергей Юран главный тренер ФК «Урал»

Не косметический, а капитальный ремонт

Юрана приглашают в Екатеринбург для решения одной задачи — выхода в РПЛ. Но на этом пути ему, по сути, придется построить новую команду. А с этим у оранжево-черных могут возникнуть проблемы.

По информации СМИ, в «Урале» хотят сделать ставку на молодых игроков. Поэтому клуб уже расстался с рядом возрастных футболистов:

33-летний защитник Тимофей Маргасов;

31-летний нападающий Евгений Марков;

32-летний вратарь Михаил Опарин;

38-летний защитник Егор Филипенко.

Кроме того, в связи с окончанием срока арендного соглашения команду покинули полузащитники Владислав Карапузов («Пари НН») и Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»), а также нападающий Егор Богомольский.

Есть вероятность, что «Урал» покинет капитан — 32-летний центральный защитник Сильвие Бегич, который в минувшем сезоне стал лидером команды по игровому времени. С учетом финансовых запросов хорвата (его зарплата — 42 млн рублей в год) инсайдеры сообщили о принятом решении не продлевать истекающий в июне его контракт.

Сильвие Бегич «Урал»

Еще непонятна судьба 27-летнего форварда Мартина Секулича, который в минувшем сезоне Первой лиги совершил больше всех ударов в створ (45). Хотя отличиться ему удалось всего 7 раз.

Но если кто-то уходит, то кто-то должен прийти на замену. Пока состав «Урала» пополнили двое: 26-летний защитник Александр Коротков (пришел из «Ротора») и 23-летний атакующий полузащитник Илья Скоропупов (пришел из Медиалиги). Также в сферу интересов «шмелей» попали защитник «Акрона» Вячеслав Бардыбахин, хавбек «Рубина» Александр Зотов и полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян. Но кажется, что для усиления состава (прежде всего, в атаке) «Уралу» нужны трансферы более опытных и качественных игроков — чего, возможно, команде не хватило зимой.