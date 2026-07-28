прогноз на матч пути регионов Кубка России, ставка за 2.36

29 июля в 1/32 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Кировец-Восхождение» и «Тосно». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.36.

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«Кировец-Восхождение»

Турнирное положение: «Кировец-Восхождение» представляет Третью лигу России (Дивизион Санкт-Петербург). Команда там ходит в середняках.

При этом «Кировец-Восхождение» ныне находится на 6-м месте турнирной таблицы. Команда победила 4 раза при 4 поражениях.

Последние матчи: команда довольно крепка, однако стабильностью не блистает. Отличившись 11 мячами, она пропустила 9.

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В предыдущем поединке команда переиграла «Неву-Максиму» (2:0). А вот чуть ранее она уступила «РВЧеллендж» (0:1).

При этом «Кировец-Восхождение» позиционирует себя как преемник одного из старейших клубов страны — «Екатерингофского кружка любителей спорта».

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Состояние команды: «Кировец-Восхождение» способен поднатореть во всех компонентах. Да и на Кубок настрой будет максимальным!

При этом «Кировец-Восхождение» в плане опыта уступает тосненцам. Да и оборонительные редуты сложно назвать эталоном надежности.

«Тосно»

Турнирное положение: «Тосно» выиграл Кубок России 2017/2018. После того команда была расформирована.

При этом «Тосно» спустя 8 лет возвращается в Кубок России. В сезоне 2026 года клуб параллельно выступает в Высшей лиге Чемпионата Санкт-Петербурга (Третья лига России) и областных соревнованиях.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить, одолев «Неву-Максиму» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Звезде» (2:0). А вот еще раньше она сенсационно проиграла «СШ №2 ВО Звезда» (0:3).

Плюс ко всему «Тосно» в последних двух матчах не пропустил ни разу. Да и с реализацией у команды относительный порядок.

Состояние команды: Руководство клуба официально объявило о планах заявиться во Вторую лигу Б (ФНЛ-2) для возвращения профессионального статуса.

В составе тосненцев выделяется Александр Анисимов. Форвард забил несколько важных мячей в летних турах и является наконечником большинства атак «Тосно».

Нет сомнений, что «Тосно» будет действовать максимально агрессивно. Тосненцы мотивированы как можно выгоднее проявить себя в Кубке России.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тосно» дают 1.76, а на «Кировец-Восхождение» — 4.17; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.44.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.89, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.81.

Прогноз: «Тосно» в последних матчах смотрелся симпатично, тогда как оппоненту может не хватить опыта поединков на таком уровне.

2.36 Победа «Тосно» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч «Кировец-Восхождение» — «Тосно» позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Победа «Тосно» в 1-м тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Кировец-Восхождение» — «Тосно» принесёт прибыль 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдет