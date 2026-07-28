прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.30

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» из Казахстана будет принимать кипрскую «Омонию». Игра пройдет в Алматы 29 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Кайрат»

Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге Казахстана вышел на первое место, набрав 45 очков.

Последние матчи: В центральном матче 19 тура чемпионата Казахстана «Кайрат» переиграл главного оппонента в чемпионской гонке — команду «Ордабасы» (2:1). В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов казахи переиграли черногорскую «Сутьеску» (2:1 — победа дома, 2:0 — победа в гостях).

Во втором раунде ЛЧ казахи с минимальным счётом уступили «Омонии» (0:1).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: В последних матчах «Кайрат» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

«Омония»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Омония» набрала 87 очков и стала чемпионом Кипра. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 27 побед, сыграл 6 встреч вничью и потерпел 3 поражения.

Последние матчи: «Омония» стартовала с победы в Лиге чемпионов, переиграв «Кайрат» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Омония» не проигрывает на протяжении 18 матчей, клуб из Никосии одержал 13 побед и 5 встреч завершил вничью.

Статистика для ставок

«Кайрат» обыграл в Лиге чемпионов черногорскую «Сутьеску» (4:1)

«Омония» не проигрывает с февраля 2026

«Кайрат» и «Омония» сыграли между собой в Лиге конференций в 2021 (0:0 — дома, 0:0 — в гостях)

«Омония» выиграла у «Кайрата» (1:0) в Лиге чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кайрата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.17. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Омонии» — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.67.

Прогноз: «Кайрату» придется нелегко в ответной игре против «Омонии», учитывая беспроигрышную серию киприотов. Ожидаем, что гости начнут сушить игру и пройдут в третий раунд Лиги чемпионов.

2.30 Фора «Омонии» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Кайрат» — «Омония» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора «Омонии» (0) с коэффициентом 2.30.

Прогноз: «Омония» и «Кайрат» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов забили на двоих всего один мяч. Не исключаем, что и ответная встреча получится малорезультативной.

2.15 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Кайрат» — «Омония» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.15.