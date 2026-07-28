прогноз на матч Лиги Конференций, ставка за 1.87

29 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги Конференций сыграют «Дукаджини» и «Лугано». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Дукаджини»

Турнирное положение: Косовский коллектив отчаянно пытается зацепиться за исторический проход в следующий раунд еврокубков. Команда ставит перед собой задачу сотворить сенсацию дома, но пока находится в роли догоняющего после первой встречи.

«Дукаджини» в кадровом плане заметно уступает швейцарскому топ-клубу. Между тем, косовары сохраняют шансы на успех за счет фактора своего поля, хоть прыгнуть выше головы будет невероятно тяжело.

Последние матчи: Предыдущий поединок еврокубков команда провела полностью в оборонительном ключе. Косовский клуб уступил «Лугано» на выезде с минимальным счетом 0:1.

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До этого в официальных встречах команда смотрелась неплохо, переиграв «Балкани» (1:0) и «Приштину» (3:2).

Состояние команды: Хозяева зажаты рамками скромного бюджета, но максимально мотивированы. К тому же лидерам атаки вроде Алтина Мерлаку нужно срочно прибавлять в креативе, ведь в первом матче швейцарцы полностью перекрыли кислород нападению косоваров.

«Лугано»

Турнирное положение: Швейцарцы приехали в Косово в статусе безоговорочного фаворита пары. «Лугано» в кадровом плане выглядит мощно и сбалансированно. В двух официальных матчах на старте нового сезона подопечные Маттиа Крочи-Торти добыли две победы из двух возможных.

Последние матчи: В минувшем туре швейцарской Суперлиги команда на домашней арене сломила сопротивление «Вадуца» (2:1) благодаря голам защитников Антониоса Пападопулоса и Ларса Лукаса Маи.

До того швейцарцы переиграли тот же «Дукаджини» (1:0) в первой игре Лиги конференций, где победный мяч забил звездный полузащитник Ренато Штеффен. А на финише предсезонки команда успела минимально обыграть немецкий «Хайденхайм» (1:0).

Состояние команды: Гости находятся в отличном игровом тонусе и постепенно набирают оптимальные обороты. К тому же опытный хавбек Уран Бислими великолепно выжигает центр поля и дирижирует атаками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лугано» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 3.85, а победа «Дукаджини» — в 5.20.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.87, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за также за 1.87.

Прогноз: Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей в этом поединке.

1.87 ТМ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Дукаджини» — «Лугано» принесёт прибыль 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.87.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Лугано» в поединке.

2.63 Фора «Лугано» (-1,5) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Дукаджини» — «Лугано» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Фора «Лугано» (-1,5) в матче за 2.63.