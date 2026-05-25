ESPN пытается разобраться, кто же самый великий тренер в истории английской Премьер-лиги — сэр Алекс Фергюсон или Пеп Гвардиола.

Эпоха Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» подошла к концу, и бывший наставник «Барселоны» и «Баварии» покидает «Этихад» как, пожалуй, величайший тренер в истории АПЛ — да, возможно, даже более величествено, чем сэр Алекс Фергюсон из «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола обеспечил «Горожанам» период доминирования, в ходе которого клуб завоевал 17 топ-трофеев, включая шесть чемпионских титулов Премьер-лиги и один трофей Лиги чемпионов, с момента прихода в 2016 году. В более широком плане он также повлиял на изменение ландшафта футбола по всей Англии, и команды всех уровней пытаются перенять многие аспекты его философии.

Но позволяет ли его невероятный послужной список превзойти Фергюсона в пантеоне лучших тренеров АПЛ?

Фергюсон (слева) и Гвардиола globallookpress.com

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» почти 28 лет, еще до появления Премьер-лиги в сезоне 1992/93, и выиграл 28 крупных трофеев, включая 13 титулов АПЛ и два трофея Лиги чемпионов. Он был доминирующей фигурой в английском футболе на протяжении двух десятилетий и создал целую серию великолепных команд, основу многих из которых составляли собственные воспитанники.

И Фергюсон, и Гвардиола уже обеспечили себе место в Рашморе Премьер-лиги, но кого из них можно считать величайшим?

Доминирование в АПЛ

В этой категории всё сводится к простому математическому уравнению. Фергюсон выиграл больше титулов Премьер-лиги, чем Гвардиола, но менеджер «Манчестер Юнайтед» завоевал свои 13 титулов за 21 сезон. Шесть чемпионств Гвардиолы были завоеваны за 10 сезонов на «Этихад», что означает, что разница между ними невероятно мала.

С 13 титулами за 21 сезон у Фергюсона показатель выигрыша титулов АПЛ составляет 61,9%, а шесть титулов Гвардиолы за 10 сезонов дают 55-летнему каталонцу показатель 60%. Если оценивать шотландца за весь период его работы на «Олд Траффорд», начиная с сезона 1986-87, то у него показатель успешности в завоевании титулов составил 46,4% — 13 за 28 сезонов. Но мы оцениваем величайшего тренера эпохи Премьер-лиги, поэтому Фергюсон выигрывает в этой категории с перевесом всего в 1,9 процентных пункта.

Если бы Гвардиола привел «Сити» к титулу в этом сезоне, его процент побед поднялся бы до 70%, но у Фергюсона тоже были случаи, когда ему не хватило совсем немного: в сезоне 2011/12 (второе место по разнице забитых и пропущенных мячей) и 1994/95 (второе место с отставанием в один балл). Одно можно сказать наверняка: оба тренера могут похвастаться невероятной стабильностью.

Фергюсон выиграл 13 титулов АПЛ globallookpress.com

Лига чемпионов и упущенные возможности

Одним из турниров, в котором и сэр Алекс, и Пеп показали не лучшие результаты с «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» соответственно, стала Лига чемпионов.

Шотландец провел 19 сезонов в Лиге чемпионов с «Красными Дьяволами» (в начале 1990-х в турнир квалифицировался только чемпион) и выиграл ее дважды, в то время как каталонец (выиграл две Лиги чемпионов с «Барселоной» в 2009 и 2011 годах) привез на «Этихад» лишь один трофей за 10 сезонов.

Под руководством Фергюсона «Юнайтед» также проиграл два финала Лиги чемпионов — оба «Барселоне» Гвардиолы, — в то время как «Сити» уступил «Челси» в 2021 году, а два года спустя впервые выиграл турнир, обыграв «Интер» в Стамбуле.

В целом показатель побед сэра Алекса в Лиге чемпионов у руля «МЮ» составил скромные 10,5%, но это всё же позволяет ему немного опередить Пепа, поскольку благодаря единственной победе за десятилетие во главе «Горожан» показатель последнего составляет 10%.

Фергюсон часто говорил о своем разочаровании тем, что ему не удалось выиграть больше трофеев Лиги чемпионов за время работы на «Олд Траффорд». Учитывая длительный период доминирования «Юнайтед» на внутренней арене, клуб, несомненно, показал слабые результаты в крупнейшем клубном турнире. Однако то же самое можно сказать и о Гвардиоле.

Когда «Сити» нанял его летом 2016 года, он пришел с первоначальным трехлетним контрактом и четкой целью сделать за это время манкунианцев чемпионом Европы. В итоге каталонцу понадобилось семь лет, чтобы выиграть первый — и единственный — трофей Лиги чемпионов для «Горожан».

Если бы в начале периода своей работы специалист заявил, что останется на 10 лет и выиграет всего одну Лигу чемпионов, было бы очень трудно поверить, что за это время он не завоюет главный трофей континента чаще, чем в итоге вышло.

Гвардиола выиграл одну Лигу чемпионов за 10 лет в «Сити» globallookpress.com

Общее количество трофеев

Если не учитывать победы в Суперкубке Англии — матч, открывающий сезон, не считается Футбольной ассоциацией официальным соревнованием — и ограничиться эпохой Премьер-лиги, Фергюсон может похвастаться 24 топ-трофеями за 21 сезон в АПЛ на «Олд Траффорд». Между тем, за 10 сезонов Гвардиола принес «Сити» 17 трофеев.

Ни один другой тренер эпохи Премьер-лиги не может сравниться с шотландцем и каталонцем по количеству завоеванных трофеев.

Арсен Венгер за 22 года работы во главе «Арсенала» завоевал 10 топ-трофеев — три титула АПЛ и семь Кубков Англии. Жозе Моуринью взял девять крупных трофеев, включая три титула Премьер-лиги, за время работы в «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Юрген Клопп выиграл семь топ-трофеев за девять лет в «Ливерпуле», где кубки АПЛ и Лиги чемпионов обеспечили ему статус легенды «Энфилда».

Венгер, Моуринью и Клопп также остаются великими тренерами в истории Премьер-лиги, но ни один из них не может сравниться с Фергюсоном и Гвардиолой.

Развитие молодых игроков

В этой категории сэр Алекс одерживает убедительную победу, тем самым привлекая внимание к сфере, в которой Пеп не смог добиться успеха в «Манчестер Сити».

Шотландец, как известно, в середине 1990-х годов расформировал свою первую великую команду «Юнайтед», чтобы построить новую вокруг ставшего легендарным «класса 92-го года» — группы молодых игроков, в которую входили Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Ники Батт, а также Гари и Фил Невиллы.

В то время это было потрясающее решение. Фергюсон расстался с ключевыми исполнителями — Полом Инсом, Марком Хьюзом и Андреем Канчельскисом, чтобы освободить место для своих молодых звезд, и те оправдали ожидания, а «Красные Дьяволы» выиграли дубль — АПЛ и Кубок Англии — в сезоне 1995-96, в своем первом совместном сезоне.

Фергюсон сделал «Класс 92» основной многолетних успехов «МЮ» globallookpress.com

Гиггз и Скоулз оставались в команде аж до ухода сэра Алекса в 2013 году, а остальные внесли свой решающий вклад в такие успехи, как требл 1999 года и дубль — выигрыш Премьер-лиги и Лиги чемпионов — в 2008 году.

Помимо «класса 92-го», шотландец на протяжении многих лет делал ставку и на многих других воспитанников собственной школы, включая Уэса Брауна, Джона О'Ши, Даррена Флетчера, Джонни Эванса, а также Дэнни Уэлбека, и все они внесли свой вклад в завоевание топ-трофеев.

Помимо обеспечения постоянных успехов в «Манчестер Сити», в задачи Пепа входило также курирование потока местных талантов, которые в конечном итоге попадали в первую команду, во многом как это происходило в «Барселоне» и ее легендарной академии «Ла Масия».

Но, помимо Фила Фодена, ключевой фигуры в успешных командах каталонца и обладателя награды «Игрок сезона» АПЛ в сезоне 2023/24, только Нико О'Райли продемонстрировал признаки готовности создать для себя долгосрочное будущее в составе «Горожан».

Ни Рико Льюис, ни Оскар Бобб не смогли оправдать возлагавшиеся на них надежды, в то время как высоко ценившиеся молодые игроки, включая Коула Палмера, Моргана Роджерса, Джейдона Санчо и Лиама Делапа, были вынуждены покинуть «Этихад», поскольку Гвардиола перекрыл им путь в первую команду, привлекая дорогостоящих новичков.

«Сити», несомненно, создал под руководством Пепа впечатляющую академию, но, пожалуй, больше всего от этого выиграли другие клубы. При сэре Алексе же «Юнайтед» удерживал своих лучших воспитанников и доверял им важную роль в завоевании топ-трофеев.

Стиль игры

В этой категории каталонец с легкостью превосходит шотландца.

Хотя последний создал в «Манчестер Юнайтед» несколько сильных и зрелищных команд, он покинул «Олд Траффорд» в 2013 году, не оставив после себя «философии Фергюсона», пронизывающей футбол даже на низших уровнях в Англии.

Его подход был сравнительно прост: создать команду, ориентированную на страсть, желание, силу, смелость и мастерство, а также дать игрокам возможность побеждать соперников, объединив все эти качества в грозный коллектив.

С тех пор как он возглавил «Барселону» в сезоне 2008/09, Гвардиола создавал команды, основанные на владении мячом, с тем, чтобы в итоге соперники были вынуждены сдаться. Вратари, хорошо играющие ногами, инвертированные вингеры и центрбеки, начинающие атаки из обороны, — все это было ключевыми элементами философии Пепа.

На пике своей формы «Сити» был практически непобедим. Эта тактика позволяла «Горожанам» опережать преследователей, выиграв четыре АПЛ подряд с 2021 по 2024 годы и сделав внутрианглийский требл в сезоне 2018/19. Они также стали первой командой, набравшей 100 очков за сезон, благодаря 32 победам и четырем ничьим в кампании 2017/2018.

Философия тренера за последние годы претерпела изменения — например, Джанлуиджи Доннарумма не соответствует классическому представлению каталонца о вратаре, умеющем играть в пас, — но владение мячом по-прежнему остается в центре его подхода к футболу.

Доннарумма — символ изменений в философии Гвардиолы globallookpress.com

В лучшие свои времена «МЮ» всегда делал ставку на скорость и мощь, а не на контроль мяча, и этот подход работал против них в Европе, когда им приходилось сталкиваться с такими искушенными соперниками, как «Барселона» Пепа. Стиль сэра Алекса, возможно, был более зрелищным, но «Сити» Гвардиолы сумел доминировать в Премьер-лиге так, как не смог даже «Юнайтед» Фергюсона.

Конкуренты, которых им приходилось побеждать

Насколько серьезным было сопротивление командам шотландца и каталонца в период их расцвета? Это ключевой фактор при определении величайшего тренера, ведь уровень соперников зачастую является истинным показателем успеха.

У Фергюсона было бесчисленное количество соперников в эпоху АПЛ. Кенни Далглиш ( «Блэкберн») опередил сэра Алекса в борьбе за титул в 1995 году, но «Красные Дьяволы» вернули его себе в следующем году, когда «Ньюкасл» Кевина Кигана стал угрозой для империи на «Олд Траффорд». У Далглиша и Кигана были свои моменты славы, но Фергюсон справился с обоими.

Арсен Венгер представлял собой иную проблему, и его «Арсенал» почти 10 лет вел упорную борьбу с «Юнайтед», однако за этот период команда шотландца завоевала больше трофеев, чем «Канониры». «Челси» Жозе Моуринью был реальной угрозой, и благодаря финансовой поддержке российского олигарха Романа Абрамовича клуб выиграл два кряду чемпионства в середине 2000-х годов. Однако сэр Алекс сумел выиграть и эту битву, вернув манкунианцев на вершину.

Период работы Гвардиолы в «Сити» в значительной степени определялся его соперничеством с «Ливерпулем» Юргена Клоппа, который был для него тем же, чем «Арсенал» Венгера был для «Юнайтед». Немец и его «Красные» были постоянной занозой в теле «Горожан», но подопечные каталонца выиграли шесть титулов против одного у мерсисайдцев в этот период соперничества, что явно вывело Пепа и «Горожан» на новый уровень качества.

В этой категории Фергюсона и Гвардиолу нельзя разделить. Оба они противостояли и побеждали грозных соперников в успешных походах за титулы.

Клопп был главным конкурентом Гвардиолы в АПЛ globallookpress.com

Окончательный вердикт

Как можно поставить в один ряд двух самых влиятельных и успешных тренеров всех времен, а не только эпохи Премьер-лиги?

Во многих отношениях шотландец и каталонец равны и делят между собой вершину. Долголетие сэра Алекса и его беспрецедентная способность создавать и перестраивать команду делают его убедительным кандидатом на звание величайшего, но Гвардиола не уступает достижениям менеджера «Юнайтед» — а в некоторых случаях даже превосходит их — за свое замечательное десятилетие в «Сити».

Хотя справедливо учитывать роль, которую в успехе Пепа сыграла финансовая мощь владельцев «Горожан» из Абу-Даби, сэр Алекс также извлек выгоду из того, что «МЮ» был сильнейшим клубом на протяжении большей части его пребывания у руля команды, несколько раз побивая британский трансферный рекорд, чтобы подписать таких игроков, как Рой Кин, Энди Коул, Хуан Себастьян Верон и Рио Фердинанд.

Возможно, это несправедливый способ судить о лучшем, но Фергюсон выжал из своих тренерских навыков все до последней капли, чтобы выиграть свой последний титул в сезоне 2012/13 в 71 год. Он ушел, сделав все возможное, чтобы продолжать побеждать, но Гвардиола покидает свой пост в 55 лет. Представьте, сколько еще он мог бы выиграть, если бы остался у руля еще на десятилетие...

Пеп уходит на пике карьеры, и если бы он остался, то, скорее всего, добился бы еще большего успеха, что является хорошей новостью для наследия сэра Алекса. Но в целом величайшим тренером эпохи АПЛ является Гвардиола.