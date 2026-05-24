В воскресенье, 24 мая, «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу» в рамках последнего, 38-го тура английской Премьер-лиги. Вашему вниманию прямая текстовая трансляция матча.

17:40 Рассудит сегодняшних соперников арбитр Эндрю Мэдли. Команды уже находятся на поле и во всю разминаются.

17:30 Известны стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Траффорд, Диаш, Стоунз, Аке, Льюис, Н. Гонсалес, Б. Силва, Рейндерс, Фоден, Савио, Семеньо.

«Астон Вилла»: Бизот, Линделёф, Мингс, Гарсия, Матсен, Богард, Д. Луис, Баркли, Буэндия, Уоткинс, Бэйли.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в прошлом туре лишились шансов на чемпионский титул, поэтому данная встреча не имеет для них турнирного значения. В настоящий момент команда из Манчестера располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 78 очков.

В прошлых турах «голубые» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), но выиграли у «Кристал Пэлас» (3:0) и «Брентфорда» (3:0). Также манчестерцы смогли победить в Кубке Англии, победив в финале «Челси» (1:0). К слову, потерь у манчестерского коллектива перед данной встречей нет.

Главной фишкой этой игры станет то, что это последний матч Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити». Испанский тренер объявил о своем уходе из команды по окончании сезона. Футболисты «Манчестер Сити» точно захотят проводить тренера уверенной победой.

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к игре в праздничном настроении после победы в Лиге Европы. Среди недели «вилланы» разгромили «Фрайбург» (3:0) и стали обладателями второго по престижности еврокубка. До этого также команда из Бирмингема обеспечила себе четвертое место в АПЛ, победив «Ливерпуль» (4:2).

Сезон для «Астон Виллы» точно складывается более чем удачно. Подопечные Унаи Эмери завершили его с трофеем и большую часть кампании боролись за тройку сильнейших в АПЛ.

В этой игре точно не примет участие травмированный Бубакар Камара. Хотя в целом, думается, что состав будет полуосновным, поскольку команде уже ничего не нужно.

Личные встречи

В последних пяти матчах команды обменялись домашними победами — трижды побеждала «Астон Вилла» и дважды — «Манчестер Сити». В игре первого круга как раз верх взяли «вилланы» со счетом 1:0 благодаря голу Мэтти Кэша.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.45.