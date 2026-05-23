прогноз на АПЛ, ставка за 2.45

24 мая в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» гарантировали себе 2-е место в таблице АПЛ с 78-ю очками в активе. Перед последним туром «Манчестер Сити» отстает от «Арсенала» на 4 балла.

Теоретические шансы на чемпионство уже потеряны. Команда уже доигрывает нынешний сезон. При этом, «Манчестер Сити» отлично выступает дома, набрав 45 очков из 54-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошедшей встрече «горожане» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте. Матчем ранее «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и стал обладателем Кубка Англии.

«Горожане» не проигрывают во всех турнирах на протяжении 11-и последних матчей. За этот период «Манчестер Сити» 9 раз победил и дважды сыграл вничью.

Состояние команды: Предстоящий матч станет последним для «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы. У игроков команды будет сумасшедшая мотивация достойно проводить испанского специалиста.

За 10 лет Гвардиола многого добился с «Манчестер Сити», но в этом сезоне не удалось перегнать «Арсенал» в АПЛ. В последнем матче сезона «горожане» наверняка будут доминировать, выступая на своем поле.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Львы» располагаются на 4-й позиции в таблице АПЛ с 62 очками в активе после 37-и туров. «Астон Вилла» гарантировала себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

На чужом поле команда выступает хуже, нежели дома. «Астон Вилла» занимает по результатам гостевых встреч 10-е место в лиге, сумев набрать 24 очка из 54-х возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке «Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» со счетом 3:0 и выиграла Лигу Европы. Матчем ранее «львы» одержали победу над «Ливерпулем» (4:2).

У «Астон Виллы» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «львы» трижды победили и однажды сыграли вничью.

Не сыграет: Камара из-за травмы.

Состояние команды: «Астон Вилла» провела отличный сезон, впервые в своей истории выиграв Лигу Европы. Теперь команда завершит сезон АПЛ матчем против «Манчестер Сити».

В последнее время «Астон Вилла» выступает очень результативно. В последних 4-х встречах «львы» сумели забить 13 голов при 4-х пропущенных. Команде Унаи Эмери будет тяжело вскрыть оборону «Манчестер Сити».

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11-и последних матчей

В последних 4-х встречах «Астон Вилла» забил 13 голов

В последних 5-и очных матчах «Астон Вилла» трижды обыграла «Манчестер Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 6.40, а победа «Астон Виллы» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.55.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют результативно. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» организуют голевую феерию.

2.45 Тотал 4.5 больше

Ставка: Тотал 4.5 больше за 2.45.

Прогноз: Футболисты «Манчестер Сити» сделают все возможное, чтобы достойно проводить Хосепа Гвардиолу.

2.05 Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» 3 больше за 2.05.