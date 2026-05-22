23 мая в матче 38-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Реал — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Реал»

Турнирное положение: мадридская команда уже точно финиширует на второй строчке в турнирной таблице по итогам сезона.

В настоящий момент в активе «сливочных» 83 зачетных балла и они отстают от первой «Барселоны» на 11 очков.

За 37 туров мадридцы смогли 73 раза поразить ворота соперников и 33 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» смог переиграть «Севилью» (1:0) и «Овьедо» (2:0).

До этого же коллектив из Мадрида проиграл «Барселоне» (0:2) и лишился шансов на чемпионство.

Не сыграют: в лазарете Федерико Вальверде, Родриго, Ферлан Менди, Арда Гюлер, Эдер Милитао и Андрей Лунин.

Состояние команды: можно смело утверждать, что «Реал» провалил сезон. Подопечные Альваро Арбелоа не смогли завоевать ни одного трофея, поэтому точно не могут занести его в актив.

«Реал» не смог навязать сопротивление «Барселоне» в Примере и вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов. Точно не лучший результат, поэтому и говорят, что в команде, вероятнее всего, будет новый тренер.

«Атлетик»

Турнирное положение: команда из Бильбао является середняком и уже ни за что не борется в текущей кампании.

«Красно-белые» имеют в своем активе 45 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

У «львов» отрицательная разница забитых и пропущенных мячей после 37 матчей — 41:54.

Последние матчи: в прошлых турах «баски» сыграли вничью с «Сельтой» (1:1) и проиграли «Эспаньолу» (0:2) и «Валенсии» (0:1).

До этого же баскский коллектив выиграл у «Алавеса» (4:2), но уступил «Атлетико» (2:3).

Не сыграют: травмированы Нико Уильямс, Дани Вивиан, Осеан Санчет и Бенат Прадос, дисквалифицирован — Юрий Бершиш.

Состояние команды: подопечные Эрнесто Вальверде не могут записать этот сезон себе в актив. В прошлом сезоне «Атлетик» был четвертым, а сейчас в случае победы он может подняться максимум на восьмую строчку.

«Атлетик» точно не будет принимать участие в еврокубках в следующем, но плюсом является то, что команда бросит все силы на Примеры, где постарается выступить получше.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл 3 из 4 последних матчей

«Атлетик» выиграл 1 из 5 последних матчей

В последнем очном поединке команд «Реал» разгромил «Атлетик» со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа «Атлетика» — в 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.50 и 2.45.

Прогноз: «Реал» сильнее и точно намерен завершить сезон домашней победой.

Ставка: победа «Реала» с форой-1,5 за 2.20.

Прогноз: командам ничего не нужно, поэтому матч вполне может получиться результативным.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.