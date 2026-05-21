прогноз на матч Серии А, ставка за 1.72

22 мая в 38‑м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Аталанта». Начало встречи — 21:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Фиорентина — Аталанта с коэффициентом для ставки за 1.72.

«Фиорентина»

Турнирное положение: за тур до конца чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 15‑е место в таблице с 41 очком.

Последние матчи: в прошлом туре «фиалки» неожиданно в гостях переиграли «Ювентус» со счётом 2:0, который борется за попадание в Лигу чемпионов. Соперник выглядел лучше, но пропустил две атаки «Фиорентины», в составе которой отличились Ндур и Мандрагора.

Ранее была ничья дома с «Дженоа» (0:0) и поражение в гостях от «Ромы» (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированы — Кен (н), дисквалифицирован — Раньери (з).

Состояние команды: во второй половине сезона «Фиорентина» выглядит так, как и подобает клубу её уровня и подбора футболистов. «Фиалки» давно обезопасили себя от вылета из Серии А и стоят на пороге больших изменений без Паоло Ваноли, которые должны помочь вернуться им на лидирующие позиции в Италии.

«Аталанта»

Турнирное положение: сейчас «Аталанта» находится на 7‑м месте в таблице Серии А с 58 очками.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: в 37‑м туре «Аталанта» на своём поле проиграла «Болонье» со счётом 0:1. Игра получилась откровенно скучной, и всё решил единственный момент в исполнении соперника в конце встречи.

До этого была гостевая победа над «Миланом» (3:2) и домашняя ничья с «Дженоа» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Бернаскони (з), Коссону (з).

Состояние команды: сезон получился для «Аталанты» противоречивым, но она имеет отличные шансы отобраться хотя бы в Лигу конференций на следующий сезон, что станет небольшим утешением для бергамасков. Тем не менее работа Рафаэле Палладино в «Аталанте» заслуживает одобрения.

Статистика для ставок

В первом круге «Аталанта» выиграла дома (2:0).

В прошлом сезоне «Фиорентина» победила на своём поле (1:0), а в гостях проиграла (2:3).

В полуфинале Кубка Италии 2024 года «Аталанта» оказалась сильнее по сумме двух матчей (0:1, 4:2).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Аталанты» дают 2,80, а на «Фиорентину» — 2,55, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: эта игра почти не имеет никакого турнирного значения для обоих клубов, поэтому они могут играть в своё удовольствие. «Фиорентина» перед своими болельщиками постарается показать красивый футбол перед летней паузой, а «Аталанта» провела плохую игру в 37‑м туре и тоже захочет реабилитироваться.

1.72 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Фиорентина» — «Аталанта» принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.

2.75 Обе забьют + тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Фиорентина» — «Аталанта» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 2,75.