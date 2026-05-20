21 мая в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Дамак». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Наср — Дамак с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Рыцари Неджда» близки к чемпионскому титулу. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» на 2 очка опережает ближайшего конкурента. Да и победила команда 27 раз в 33 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Рыцари Неджда» уступили «Гамба Осака» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Аль-Хилялем» (1:1). А вот поединок с «Аль-Шабабом» завершился викторией (4:2).

В пяти своих последних матчах «Аль-Наср» добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Рыцари Неджда» нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Аль-Наср» традиционно удачно противостоит «Дамаку». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

«Дамак»

Турнирное положение: «Рыцари юга» сражаются за выживание в элитарном дивизионе. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Дамак» на 2 очка оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыцари юга» одолели «Аль-Фейху» (3:0).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Иттихада» (1:2). А вот чуть ранее она была бита «Аль-Халиджем» (0:2).

При этом «Дамак» в пяти своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рыцари юга» нынче выглядят не столь выгодно. Команда до последней виктории уступила трижды кряду.

При этом «Дамак» в среднем пропускает меньше двух мячей за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 11 очками в 16 матчах.

«Рыцари юга» уже 5 лет не могут обыграть «Аль-Наср». Да и в этом поединке команда явно будет довольна и ничьей, которая, впрочем, явно не устроит кандидата в чемпионы.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.40 и 2.88.

Прогноз: «Аль-Наср» имеет все шансы закрыть вопрос с чемпионством, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.20

