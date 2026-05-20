Кто выиграет схватку за Лигу конференций?

прогноз на матч полуфинала плей-офф за выход в Лигу конференций, ставка за 1.90

21 мая в матче полуфинала плей-офф за попадание в Лигу конференций сыграют «Утрехт» и «Херенвен». Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Утрехт — Херенвен с коэффициентом для ставки за 1.90.

«Утрехт»

Турнирное положение: «Утрехт» по итогам прошедшего розыгрыша нидерландской Эредивизии занял шестое место, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда на пять очков отстала от зоны попадания в квалификацию Лиги Европы (четвертая позиция), а также на шесть баллов — от зоны отбора Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 34-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Ситтардом» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре нидерландского чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах переиграл «Аякс» с результатом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Агугил, Аларкон, Браувер, Демирджан, Дидден, Йенсен, Родригес и ван Оммерен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Эредивизию, «Утрехт» выиграл четыре раза при одном поражении.

Это сулит хозяевам хорошие шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе над их соперником, а также фактор своего поля.

Дживай Зехиэл — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с восемью голами.

«Херенвен»

Турнирное положение: «Херенвен» прошедшего розыгрыша нидерландской Эредивизии занял восьмое место, поэтому также сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда на два балла отстала от нынешнего соперника, а также на семь очков от зоны прямого выхода в наименее престижный еврокубковый турнир.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 34-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре нидерландского чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда на этот раз в чужих стенах обыграл «Бреде» (0:2).

Не сыграют: травмированы — Сманс и ван Аксель Донген, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух прошлых поединках, которые пришлись на Эредивизию, «Херенвен» не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям не лучшие шансы на успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Якоб Тренсков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне нидерландской лиги с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Утрехт» выиграл

в трех последних матчах «Херенвена» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Херенвена» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Утрехт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.90, выигрыш «Херенвена» — в 3.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли. При этом в их пяти последних домашних поединках.

При этом гости проиграли в двух из трех своих последних выездных матчей.

Ставка: «Утрехт» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьёт, ведь так было в трех последних матчах «Херенвена».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.40