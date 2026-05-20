12 мая в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Хиляль». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Фейха — Аль-Хиляль с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Аль-Фейха»

Турнирное положение: «Оранжевые» ходят в середняках лиги. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Фейха» на 11 очков отстает от топ-7. Да и победила команда лишь 10 раз в 33 поединках чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Оранжевые» уступили «Дамаку» (0:3).

До того команда была бита «Аль-Кадисией» (1:2). А вот поединок с «Аль-Риядом» завершился уверенной викторией (4:2).

В пяти своих последних матчах «Аль-Фейха» добыла одну победу. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Оранжевые» уже откровенно доигрывают чемпионат. Команда уступила в двух последних поединках.

Причем «Аль-Фейха» традиционно неудачно противостоит «Аль-Хилялю». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Боссы» сражаются за чемпионство. Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Хиляль» на 2 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Боссы» одолели «Неом» (2:0).

До того команда расписала мировую с «Аль-Насром» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Аль-Холуду» (2:1).

При этом «Аль-Хиляль» в пяти своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Боссы» нынче выглядят весьма выгодно. Вот только в чемпионской гонке всё зависит не от них.

При этом «Аль-Хиляль» в среднем пропускает меньше одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась 38 очками в 16 матчах.

«Боссы» одолели «Аль-Фейху» в четырех последних очных поединках. Да и в этом поединке команда явно будет максимально активна в атаке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Хиляль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Аль-Хиляль» еще не потерял шансы на чемпионство, к тому же весьма симпатично выглядит в атаке.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трёх мячей.

