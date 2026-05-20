Сохранит ли «Аякс» шансы на евросезон?

прогноз на матч полуфинала плей-офф за выход в Лигу конференций, ставка за 1.88

21 мая в матче полуфинала плей-офф за попадание в Лигу конференций сыграют «Аякс» и «Гронинген». Начало встречи — в 19:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Аякс — Гронинген с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Аякс»

Турнирное положение: «Аякс» по итогам прошедшего розыгрыша нидерландской Эредивизии занял пятое место, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда на два очка отстала от зоны попадания в квалификацию Лиги Европы (четвертая позиция), а также на три балла — от зоны отбора Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 34-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Херенвеном» (0:0).

Перед этим в предыдущем туре нидерландского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в домашних стенах проиграл «Утрехту» с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированы — Ярош и Зинченко, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, четыре из которых были официальными, а один — товарищеским, «Аякс» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Мика Годтс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Эредивизии с 17-ю голами.

«Гронинген»

Турнирное положение: «Гронинген» прошедшего розыгрыша нидерландской Эредивизии занял девятое место, поэтому также сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

Команда на пять очков опередила своего ближайшего преследователя в лице «Спарты» Роттердам, которая оказалась за бортом плей-офф за попадание в наименее престижный еврокубок.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 34-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Хераклесом» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре нидерландского чемпионата коллектив также взял три очка, когда на этот раз в домашних стенах переиграл «Неймеген» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Ресинк и Завада, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти прошлых поединках, которые пришлись на Эредивизию, «Гронинген» проиграл лишь дважды при двух победах в последних из них.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы на успех, тем не менее, добиться этого им будет сложно, если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Том ван Берген — лучший бомбардир команды в текущем сезоне нидерландской лиги с девятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Аякс» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Аякса» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Гронингена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.95, выигрыш «Гронингена» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. При этом в их двух последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в четырех из пяти последних домашнних матчей хозяев.

1.88 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и в основное время, ведь они все же превосходят соперника в классе.

2.80 «Аякс» выиграет 1-й тайм и в основное время

Ставка: «Аякс» выиграет 1-й тайм и в основное время за 2.80