прогноз на матч украинской Премьер-лиги, ставка за 1.98

21 мая в 30-м туре украинской Премьер-лиги сыграют «Шахтер» и «Колос». Начало встречи — в 15:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Шахтер — Колос с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Шахтер»

Турнирное положение: «Шахтер» после 29-ти туров украинской Премьер-лиги (УПЛ) имеет 72 балла в активе и уже досрочно стал чемпионом.

Команда, которая лишена турнирной мотивации, на 15 очков опережает идущего вторым ЛНЗ Черкассы, а также на 16 — третьего в таблице «Полесье».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 28-го тура национального первенства клуб на чужом поле одержал победу над «Кривбассом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре украинского чемпионата коллектив также набрал три балла, когда теперь в домашних стенах переиграл «Оболонь» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Шахтер» неизменно выигрывал.

Это сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Проспер Обах — лучший бомбардир команды в текущем сезоне УПЛ с 10-ю голами.

«Колос»

Турнирное положение: «Колос» после 29-ти поединков украинской Премьер-лиги имеет 46 баллов в активе и уже не имеет турнирной мотивации.

Команда занимает седьмое место с отставанием в 10 очков от зоны еврокубков, а также с отрывом в 18 пунктов от зоны плей-офф за право остаться в УПЛ.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура национального первенства клуб на своём поле потерпел поражение от «Оболони» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Китая коллектив также набрал только один балл, когда теперь на чужой арене проиграл «Динамо» Киев с результатом 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Колос» проиграл.

Такая форма сулит гостям плохие шансы даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Антон Салабай — лучший бомбардир команды в текущем сезоне УПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Шахтера» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Шахтера» забивали больше 3,5 голов

в восьми из 10-ти последних матчей «Колос» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 4.20, выигрыш «Колоса» — в 9.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.72.

Прогноз: в восьми последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.98 Тотал больше 2,5 голов

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Шахтера».

3.20 Тотал больше 3,5 голов

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 3.20