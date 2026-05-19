Во вторник, 19 мая, «Локомотив» примет на своем льду казанский «Ак Барс» в рамках пятого матча финальной серии Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18' Обоюдное удаление за грубость: по две минуты получили Александр Полунин («Локомотив») и Кирилл Семёнов («Ак Барс»).

18' Даниил Исаев («Локомотив») выручил команду, отбив плечом дальний бросок Дмитрия Кателевского («Ак Барс»).

17' Максим Шалунов («Локомотив») поймал ошибку соперника и бросил в касание верхом — шайба пролетела над воротами.

16' Алексей Береглазов («Локомотив») от синей линии набросил на пятак, но никто из партнеров не смог добить.

15' Денис Алексеев («Локомотив») выполнил невероятный по точности бросок с близкой дистанции, но Тимур Билялов («Ак Барс») успел закрыть ближний угол.

14' Артём Галимов («Ак Барс») классно выскочил со скамейки запасных, подхватил шайбу и бросил в угол, но Даниил Исаев («Локомотив») отбил блином.

13' Рихард Паник («Локомотив») промчался по левому борту и бросил с неудобной руки прямо в грудь голкиперу.

12' Куча мала перед воротами Тимура Билялова («Ак Барс») и бросок верхом от Александра Елесина («Локомотив») — шайба пролетела мимо створа.

11' Мартин Гернат («Локомотив») получил шайбу на синей линии сместился в центр и бросил в упор — шайбу зафиксировал Тимур Билялов («Ак Барс»)!

10' Дмитрий Кателевский («Ак Барс») получил травму, в его попал шайбой свой же партнер и он едва смог доехать до скамейки запасных.

09' Артём Галимов («Ак Барс») въехал зону соперника левым бортом и нанес кистевой бросок с острого угла — шайб плечом отбил Даниил Исаев («Локомотив»).

08' Александр Радулов («Локомотив») раньше времени пересек синюю линию и судья зафиксировал положение вне игры.

07' Павел Красковский («Локомотив») поймал силовым приемом Митчелла Миллера («Ак Барс»), но тот уже успел избавится от шайбы перед прилетом.

06' Дмитрий Кателевский («Ак Барс») в одиночку вошел в зону соперника через центр и бросил с кистей низом — шайба просвистела рядом со штангой.

05' Дмитрий Яшкин («Ак Барс») промчался по правому борту и отдал передачу на ближнюю штангу, там два партнера пытались проткнуть шайбу в ворота, но Даниил Исаев («Локомотив») успешно сыграл щитками.

04' Небольшая стычка в углу площадки: потолкались Кирилл Семёнов («Ак Барс») и Никита Кирьянов («Локомотив»).

03' Максим Берёзкин («Локомотив») неудачно отправил шайбу в зону соперника и судьи зафиксировали проброс.

02' Кирилл Семёнов («Ак Барс») прострелил на пятак с правого круга вбрасывания, но партнер не попал по шайбе во время броска.

01' А вот и первое удаление в матче: Рихард Паник («Локомотив») получил 2 минуты штрафа за грубость.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Локомотив» — «Ак Барс» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Арена-2000 Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада матча «Локомотив» — «Ак Барс»: главные судьи — Наумов Денис и Гофман Антон, линейные судьи — Сивов Дмитрий и Новиков Никита.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в Ярославле на «Арена-2000 Локомотив».

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Локомотив»: Исаев Даниил, Елесин Александр, Береглазов Алексей, Паник Рихард, Радулов Александр, Фрэз Байрон, Рафиков Рушан, Сергеев Андрей, Каюмов Артур, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Гернат Мартин, Черепанов Никита, Николаев Илья, Полунин Александр, Алексеев Денис, Мисюль Даниил, Кузин Артём, Красковский Павел, Сурин Егор.

«Ак Барс»: Билялов Тимур, Миллер Митчелл, Лямкин Никита, Барабанов Александр, Сафонов Илья, Галимов Артём, Фальковский Степан, Карпухин Илья, Тодд Нэйтан, Хмелевский Александр, Семёнов Кирилл, Терехов Степан, Марченко Алексей, Фисенко Михаил, Денисенко Григорий, Яшкин Дмитрий, Дыняк Никита, Кателевский Дмитрий, Замалтдинов Радэль.

«Локомотив»

«Локомотив» подошел к финальной серии Кубка Гагарина в статусе фаворита. это не удивительно, ведь «железнодорожники» выиграли Западную конференцию в регулярном чемпионате и при все равном будут иметь преимущество домашнего льда в седьмом матче, если ело дойдет до него.

Как развивается серия для «Локомотива»? Ярославский клуб уже дважды выходил вперед, но каждый раз соперник его нагонял. Напомним, что Локо взял первую и третью игру (3:1 и 4:1), а уступил во второй и четвертой (1:5 и 1:2).

«Ак Барс»

«Ак Барс» финишировал третьим в Восточной конференции в регулярной части сезона. Но это не помешало ему без особых проблем добраться до финала, отдав соперникам всего два матча. На пути казанского клуба были мощные оппоненты, такие как минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург», но «барсы» их не заметили.

Финальная серия складывается для «Ак Барса» непросто — постоянно приходится догонять соперника в счете, а это требует невероятных усилий, не только физических, но и моральных. В последнем матче Казан на своем льду обыграла соперника со счетом 2:1. сравняв счет в серии (2:2).

Личные встречи

Между собой до нынешнего плей-офф эти соперники пересекались редко, так как представляют они противоположные конференции -- в прошлом календарном году они одержали по одной домашней победе. Нынешняя серия плей-офф складывается так, что команды команды берут матчи поочередно и в данный момент счет в серии 2:2.

